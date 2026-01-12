Chiến lược điện hóa xe hai bánh của Honda Việt Nam

Honda Việt Nam ra mắt dòng xe máy điện UC3 mới, công bố chính sách bán hàng cho mẫu CUV e: và triển khai hệ thống trạm sạc pin, đổi pin, hôm 10/1.

Chiến lược điện hóa dòng xe hai bánh được Honda Việt Nam công bố tại sự kiện "Onward - Mở lối tương lai xanh", diễn ra hôm 10/1 tại Hà Nội. Tại sự kiện, hãng này ra mắt dòng xe máy điện Honda UC3 mới, có hai phiên bản và 3 tùy chọn màu sắc, gồm bản Tiêu chuẩn (xanh ngọc trai và trắng ngọc trai) và Đặc biệt (đen thiên thạch).

Thiết kế xe máy điện Honda UC3 phiên bản Đặc Biệt màu đen thiên thạch. Ảnh: HVN

Xe dùng môtơ điện đặt ở bánh sau do Honda phát triển, công suất 6 kW, tốc độ tối đa 80 km/h. Đây là mẫu xe đầu tiên của Honda tại Đông Nam Á dùng pin LFP đặt cố định dưới sàn, chuẩn chống nước IP67, tiêu chuẩn an toàn UNR136, dung lượng 3,174 kWh, tầm di chuyển khoảng 120 km sau một lần sạc đầy. Không gian cốp thể tích 26 lít.

Các công nghệ khác của Honda UC3 gồm: phanh tái sinh, phanh CBS, 3 chế độ lái, chế độ hỗ trợ lùi, màn hình TFT 5 inch, cổng sạc trước tích hợp smartkey, cổng sạc USB Type C ở hộc đồ trước. Xe dùng chuẩn sạc quốc tế CHAdeMo, bộ sạc 1.200 W, cho phép sạc đầy pin trong 4 giờ.

Tại sự kiện, Honda công bố hợp tác hệ thống HEAD kinh doanh xe điện tiên phong, triển khai chính sách mua lại và tân trang Honda UC3. Theo đó, khi xe đáp ứng điều kiện về giấy tờ, bảo dưỡng, ngoại hình và tình trạng vận hành, HEAD sẽ cam kết thu mua lại sản phẩm. Giá trị xe cũ được xác định trên các tiêu chí số km di chuyển, năm sử dụng, lịch sử bảo dưỡng, tình trạng phụ tùng thực tế.

Thời gian hãng này dự kiến mở bán và công bố giá xe UC3 từ tháng 6.

Xe máy điện Honda CUV e:. Ảnh: Lương Dũng

Với dòng xe điện CUV e:, Honda Việt Nam đưa ra hai chính sách bán hàng kèm pin hoặc thuê pin. Mức giá 65 triệu đồng sẽ gồm xe CUV e: kèm 2 pin, 2 sạc. Mức giá 45 triệu đồng không kèm pin (đã gồm 2 sạc), người mua có thể thuê 2 pin với giá 250.000 đồng một tháng. Chính sách này được Honda Việt Nam áp dụng từ 26/3.

CUV e: là mẫu xe điện hai bánh toàn cầu đầu tiên của Honda, pin đi kèm là loại Honda Mobile Power Pack e: có thể tháo rời, hoán đổi linh hoạt. Xe tích hợp phanh CBS, 3 chế độ lái, chế độ hỗ trợ lùi. Các điểm nhấn khác có: màn hình TFT 7 inch, kết nối hệ thống Honda RoadSync Duo qua Bluetooth, smartkey, hộc đồ trước có cổng sạc USB Type C.

Hệ thống trạm sạc pin (Honda Motor Charger Hub) và trạm đổi pin (Honda e: Swap Battery Station) tại sự kiện. Ảnh: HVN

Tại sự kiện, Honda công bố chính sách triển khai trạm sạc pin (Honda Motor Charger Hub) và trạm đổi pin (Honda e: Swap Battery Station), đặt tại các HEAD kinh doanh xe điện, bắt đầu từ các thành phố lớn. Người dùng có thể tìm kiếm hạ tầng này, thanh toán và quản lý dịch vụ trên ứng dụng My Honda+.

Theo Honda Việt Nam, việc hãng xây dựng mạng lưới trạm sạc và đổi pin, nhằm hướng đến sự an tâm cho người dùng xe điện, từng bước góp phần hình thành hạ tầng xã hội cho tương lai di chuyển bền vững tại Việt Nam.

