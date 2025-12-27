Chiến lược điểm chạm hiệu quả của Chicilon Digital Media

Chicilon Digital Media triển khai chiến lược truyền thông dựa trên hệ thống điểm chạm, đặt quảng cáo tại các không gian sinh hoạt đô thị có tần suất tiếp cận cao.

Theo đại diện doanh nghiệp, khi hiệu quả truyền thông ngày càng được đặt lên hàng đầu, nhiều thương hiệu chuyển hướng sang các nền tảng quảng cáo gắn với không gian sống và điểm bán. Đây được xem là lựa chọn chiến lược trong bối cảnh thị trường marketing cạnh tranh mạnh, sự chú ý của người tiêu dùng bị phân mảnh và chi phí truyền thông liên tục gia tăng.

Thay vì mở rộng thêm nhiều kênh, doanh nghiệp tập trung lựa chọn các điểm tiếp cận có khả năng chạm đúng người, đúng thời điểm và tạo tác động đến hành vi thực tế. Tại Việt Nam, hệ thống truyền thông thang máy và bán lẻ do Chicilon Digital Media phát triển đang dần trở thành phần quan trọng trong hành trình tiếp cận người tiêu dùng của nhiều thương hiệu.

Hệ thống màn hình quảng cáo thang máy của đơn vị. Ảnh: Chicilon Digital Media

Chicilon Digital Media xây dựng mạng lưới điểm chạm hiện diện sâu trong đời sống đô thị. Hệ thống này trải dài từ thang máy khu dân cư, văn phòng đến lối vào siêu thị, khu vực kệ hàng, quầy thanh toán và các điểm chạm công nghệ NFC. Các vị trí này gắn liền với sinh hoạt hằng ngày và mang lại lợi thế về mức độ tập trung cũng như khả năng tiếp cận ổn định.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, khác với nhiều hình thức quảng cáo dễ bị bỏ qua, các điểm chạm vật lý xuất hiện vào những thời điểm lý tưởng trong đời sống hàng ngày. Đó là lúc di chuyển, mua sắm hoặc chờ đợi. Đây cũng là những khoảnh khắc hình thành ấn tượng với thương hiệu và ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định tiêu dùng. Việc liên tục tối ưu vị trí, nâng cấp thiết bị, chuẩn hóa hệ thống phát sóng giúp mỗi lượt hiển thị có tính ổn định cao hơn và giá trị ghi nhớ tốt hơn cho thương hiệu.

Trong khi môi trường digital ngày càng quá tải bởi cạnh tranh ngân sách và lượng nội dung dày đặc, các không gian kín của thang máy, màn hình lớn tại cửa siêu thị, màn hình cận cảnh tại kệ hàng hay khoảng chờ tại quầy thanh toán đều là những thời điểm "vàng" để thương hiệu tạo dấu ấn. Với các ngành FMCG (ngành hàng tiêu dùng nhanh), đồ uống, mẹ và bé, chăm sóc cá nhân hay làm đẹp, đây cũng là nơi hành vi mua sắm được kích hoạt. Thông qua hệ thống Retail BotMedia, Chicilon giúp thương hiệu hiện diện, tác động trực tiếp đến quyết định tại điểm bán.

Khách hàng trải nghiệm tính năng NFC của đơn vị tại sự kiện. Ảnh: Chicilon Digital Media

Hiệu quả của mô hình này được phản ánh qua kết quả kinh doanh. Năm 2025, trong bối cảnh nhiều ngành chịu áp lực suy giảm, doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Theo đơn vị, riêng giai đoạn tháng 10-11, doanh thu đạt hơn 2.200 tỷ đồng, cho thấy nhu cầu thực tế của thị trường đối với các giải pháp truyền thông gắn với hiệu quả kinh doanh.

Một trong những yếu tố hỗ trợ chiến lược này là công nghệ Dynamic NFC. Công nghệ này cho phép mỗi điểm chạm quảng cáo trở thành một hành trình tương tác liền mạch, từ nhận biết đến hành động. Thông qua thao tác chạm đơn giản, người dùng có thể nhận ưu đãi, truy cập gian hàng thương mại điện tử, thực hiện thanh toán hoặc tham gia các chương trình chăm sóc khách hàng.

Hiện Chicilon Digital Media đã triển khai khoảng 25.000 điểm chạm NFC trên toàn quốc và tiếp tục mở rộng sang nhiều không gian sống khác. Từ cuối năm 2025, nhiều thương hiệu đã chủ động lên kế hoạch cho các chiến dịch kết hợp truyền thông thang máy, truyền thông bán lẻ và Dynamic NFC trong năm 2026.

Theo các chuyên gia, xu hướng này xuất phát từ việc thương hiệu cần giải quyết ba bài toán trong truyền thông: tối ưu ngân sách, tạo hiệu ứng nhanh khi ra mắt sản phẩm và kết nối truyền thông với doanh số. Với cách tiếp cận này, Chicilon Digital Media vừa cung cấp dịch vụ quảng cáo. Doanh nghiệp đặt mục tiêu từng bước định vị mình như phần hạ tầng của dòng chảy tiêu dùng, nơi truyền thông gắn liền với trải nghiệm và khả năng chuyển đổi thực tế.

Hoàng Đan