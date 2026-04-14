Chiến lược dịch vụ Mobile Service của Volkswagen Việt Nam

Volkswagen Việt Nam ra mắt Mobile Service, chiến lược nâng cao chất lượng dịch vụ chuẩn Đức đến tận nơi phục vụ chủ xe tại Việt Nam

Đại diện Volkswagen Việt Nam cho biết, hãng áp dụng dịch vụ hậu mãi tận nơi thông qua chiến lược Mobile Service – chăm sóc, bảo dưỡng xe lưu động theo chuẩn Volkswagen toàn cầu.

Theo đó, bối cảnh ra đời dịch vụ này đến từ doanh số tăng trưởng ổn định trong nhiều năm qua của hãng Đức tại Việt Nam. Trong đó, năm 2024 hãng tăng trưởng doanh số 400% so với năm trước và năm 2025 hãng vươn lên dẫn đầu doanh số trong nhóm thương hiệu xe Đức tại Việt Nam. Hiện, Volkswagen Việt Nam có doanh số lũy kế hơn 10.000 xe và hệ thống 20 đại lý ủy quyền toàn quốc, bao gồm mô hình tiên phong thế giới như City Store đầu tiên ở Đông Nam Á, hay Urban Store đầu tiên trên thế giới, theo công bố của hãng.

Xe Mobile Service của Volkswagen Việt Nam. Ảnh: VW

Với mức doanh số trên, Volkswagen xác định dịch vụ hậu mãi là trụ cột chiến lược, đóng vai trò then chốt trong việc nâng trải nghiệm sở hữu, tăng sự gắn bó của người dùng. Mobile Service là dịch vụ mới nhất trong chiến lược này, nhằm mang đến thuận tiện tối đa cho chủ sở hữu xe Volkswagen.

Theo đó, dịch vụ Mobile Service cho phép hãng này mở rộng phạm vi phục vụ đến những nơi chưa có đại lý truyền thống. Các xe Mobile Service được thiết kế chuyên dụng, trang bị đầy đủ thiết bị kỹ thuật, dụng cụ chẩn đoán và phụ tùng chính hãng Volkswagen. Đội ngũ kỹ thuật viên trực tiếp thực hiện dịch vụ được đào tạo theo tiêu chuẩn toàn cầu của Volkswagen, đảm bảo quy trình kiểm tra, bảo dưỡng được thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật của hãng mẹ tại Đức.

Kỹ thuật viên Volkswagen Việt Nam thực hiện bảo dưỡng Mobile Service. Ảnh: VW

Danh mục công việc của Mobile Service bao gồm các hạng mục thiết yếu như: bảo dưỡng định kỳ, kiểm tra, chẩn đoán bằng thiết bị chuyên dụng, bảo hành phụ tùng theo chính sách, cứu hộ xe hết bình ắc quy, thay thế phụ tùng hao mòn, sửa chữa các hạng mục phổ biến và dịch vụ vệ sinh, khử mùi hệ thống điều hòa.

Ông Bùi Quốc Việt, Giám đốc Dịch vụ hậu mãi Volkswagen Việt Nam cho biết, Mobile Service là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển dịch vụ hậu mãi, là phần quan trọng trong chiến lược phát triển hệ sinh thái dịch vụ hậu mãi toàn diện của Volkswagen tại Việt Nam.

"Thông qua mô hình dịch vụ lưu động này, chúng tôi mong muốn mang tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng dịch vụ toàn cầu của Volkswagen đến gần hơn với khách hàng, đồng thời tối ưu sự thuận tiện trong quá trình chăm sóc và bảo dưỡng xe", ông nói. "Đây cũng là cam kết của Volkswagen Việt Nam trong việc không ngừng nâng cao trải nghiệm sở hữu xe thuận tiện, minh bạch và đáng tin cậy".

Những chiếc xe Mobile Service phục vụ chủ xe tại Việt Nam. Ảnh: VW

Đồng thời, Volkswagen Việt Nam xác định dịch vụ hậu mãi là bệ phóng cho chiến lược phát triển bền vững trong thập kỷ tiếp theo. Trong giai đoạn đầu, Mobile Service sẽ được triển khai thông qua hệ thống đại lý ủy quyền của Volkswagen tại các thành phố lớn. Trong thời gian tới, hãng này sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi dịch vụ trên toàn quốc, chuẩn hóa hệ thống đại lý, nâng tiêu chuẩn dịch vụ hậu mãi và đa dạng hóa danh mục sản phẩm.

"Trong bối cảnh xu hướng điện hóa đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, Volkswagen Việt Nam cũng từng bước chuẩn bị cho tương lai di chuyển xanh, sẵn sàng mang các giải pháp và sản phẩm phù hợp với định hướng xe điện của Tập đoàn Volkswagen, đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành ôtô Việt Nam", đại diện hãng nói.

Quang Anh