Các tỉnh miền Bắc có khí hậu cận nhiệt đới ẩm, nổi bật với sự phân hóa rõ rệt giữa các mùa. Mùa đông, nhiệt độ thấp dao động từ 10 đến 20 độ C. Các vùng núi cao phía Đông Bắc và Tây Bắc có thể giảm sâu xuống dưới 0 độ. Trái lại, mùa hè là thời điểm nóng bức khắc nghiệt, với nhiệt độ trung bình khoảng 37 - 38 độ và đỉnh điểm vượt ngưỡng 40 độ trong những đợt nóng đầu năm nay. Giai đoạn giao mùa cũng mang theo những đặc trưng khí hậu riêng biệt. Từ hè sang thu, thời tiết trở nên mát mẻ dễ chịu, trong khi từ đông sang xuân, độ ẩm không khí tăng cao kèm theo mưa phùn ẩm ướt, tạo cảm giác khó chịu kéo dài.

Lãnh thổ Việt Nam trải dài trên 15 vĩ độ với 3.260 km đường bờ biển và địa hình phân bậc từ đồng bằng đến đồi núi. Sự đa dạng này tạo nên những đặc trưng khí hậu riêng biệt cho từng vùng miền Bắc - Nam, núi cao - ven biển - đồng bằng. Hiểu rõ đặc điểm thời tiết phức tạp của Việt Nam, Daikin đã xây dựng chiến lược địa phương hóa, "may đo" các giải pháp không khí riêng biệt cho từng khu vực.

Khác với miền Bắc, khí hậu của miền Trung - Nam phân hóa rõ rệt thành hai mùa mưa và khô. Nhiệt độ quanh năm luôn ở mức cao, nhất là các tỉnh phía Nam. Miền Nam gần xích đạo nhất nên thường có những đợt nắng nóng gay gắt, gây trở ngại cho sinh hoạt, ảnh hưởng sức khỏe người già, trẻ nhỏ. Nhu cầu sử dụng điều hòa ở khu vực này cũng lớn hơn. Từ đây, Daikin phát triển công nghệ làm lạnh nhanh Powerful. Công nghệ này tăng tốc độ quay của quạt và tần số máy nén lên đến mức tối đa, cho lưu lượng gió thổi đạt cực đại, giúp tốc độ làm lạnh nhanh đến hai lần so với chế độ thông thường. Căn phòng nhờ đó đạt mức nhiệt độ cài đặt nhanh hơn, giúp người dùng sớm có cảm giác mát lạnh.

Tuy nhiên, sự phân hóa của khí hậu Việt Nam phức tạp hơn thế. Trong cùng một vùng, khí hậu, môi trường còn thay đổi theo địa hình. Chẳng hạn, ở khu vực trung du và miền núi như Sa Pa và Mẫu Sơn, nhiệt độ có lúc giảm sâu dưới 0 độ, xuất hiện băng tuyết và sương muối, gây ảnh hưởng đến độ bền, hiệu suất của các thiết bị công nghệ. Để điều hòa hoạt động hiệu quả, Daikin đã phát triển nhiều dòng sản phẩm. Dòng điều hòa hai chiều của hãng được tinh chỉnh để có thể hoạt động ổn định trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt đến âm 15 độ C.

Với người dân xứ biển, làm mát là ưu tiên hàng đầu do nhiệt độ và độ ẩm cao. Tuy nhiên, ion natri và ion clorua (CL-) trong muối biển dễ thâm nhập vào bề mặt kim loại, tăng cường quá trình oxy hóa gây hư hại cho dàn nóng ngoài trời. Thêm lần nữa, Daikin phải tìm cách nâng cấp khả năng chống chịu của sản phẩm. Giải pháp của hãng là trang bị các cánh tản nhiệt phủ hai lớp tĩnh điện gồm lớp nhựa acrylic và lớp chống thấm nước. Điều này giúp tăng khả năng chống mưa axit và sự ăn mòn của muối.

"Đây là cải tiến để tăng cường độ bền dàn nóng, đảm bảo hiệu quả làm mát ưu việt và đem lại sự an tâm cho người dùng ở khu vực ven biển", đại diện thương hiệu nhấn mạnh.

Bên cạnh yếu tố khí hậu, môi trường sống giữa khu vực thành thị và nông thôn cũng hình thành nên sự khác biệt trong nhu cầu sử dụng điều hòa không khí.

Ở các đô thị, ô nhiễm môi trường là vấn đề lớn, ảnh hưởng đến chất lượng không khí hít thở hàng ngày. Bụi mịn và các chất độc hại như Oxit nitơ (NOx), Oxit lưu huỳnh (SOx), Carbon monoxide (CO) thường vượt ngưỡng an toàn, gây nguy hại cho sức khỏe. Nhu cầu ở thành thị không dừng lại ở việc làm mát và tạo sự thoải mái mà còn phải đảm bảo sự trong lành, sạch sẽ. Yêu cầu của thị dân hiện đại là làm sạch bụi mịn và các chất độc hại. Nâng cấp hơn nữa là ức chế vi khuẩn, vi rút, mang lại môi trường sống an toàn và lành mạnh.