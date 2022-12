Chiến lược đầu tư tỷ USD cho nghiên cứu sáng tạo của Qualcomm

Cách Qualcomm đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, phát triển trong suốt hơn 3 thập niên sẽ được TS An Chen chia sẻ tại talkshow phát sóng ngày 29/12 trên VnExpress.

Tại Talkshow The Next Power phát sóng ngày 29/12, Tiến sĩ An Chen, Phó chủ tịch kỹ thuật tập đoàn Qualcomm đã có hơn 40 phút đối thoại cùng người dẫn Trương Lý Hoàng Phi về chiến lược đổi mới và cách Qualcomm thúc đẩy nghiên cứu sáng tạo trong hệ sinh thái khổng lồ của mình.

Khi nói đến Qualcomm, người ta thường nghĩ đến một ông lớn công nghệ, sản xuất những con chip có tốc độ xử lý nhanh nhất, nhưng theo tiến sĩ An Chen, người có 21 năm kinh nghiệm làm việc tại tập đoàn này, Qualcomm có một danh mục đầu tư đa dạng và tham gia sâu rộng vào nhiều lĩnh vực công nghệ tiên tiến khác từ ô tô, thực tế ảo, IoT đến cả kết nối không dây...

Tiến sĩ An Chen (bên phải) và người dẫn Trương Lý Hoàng Phi tại talkshow The Next Power. Ảnh: TNP

Trước đây, Qualcomm chủ yếu tập trung vào mảng thiết bị di động nhưng hiện nay, tập đoàn này đã đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau để tiếp cận và phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau của cuộc sống. "Công nghệ của Qualcomm rất cần thiết cho mọi lĩnh vực. Đặc biệt, những công nghệ của mà chúng tôi phát triển sẽ mang lại nhiều lợi ích cho quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam. Tôi nghĩ tương lai sẽ rất đáng sống với sự phát triển của công nghệ", nữ tướng của Qualcomm nhấn mạnh.

Mỗi năm ông lớn công nghệ dành khoảng 20% doanh thu hiện lên đến 75 tỷ USD để tái đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu phát triển (R&D), đổi mới sáng tạo và coi đây là giá trị cốt lõi, mục tiêu xuyên suốt trong 35 năm hoạt động và phát triển. Những chiến lược được bà An Chen chia sẻ tại talkshow The Next Power mang đến nhiều gợi mở đối với các công ty Việt Nam về chìa khóa cho sự phát triển bền vững, trong đó đổi mới sáng tạo được đặt ở vị trí trung tâm, là tiền đề cho các mục tiêu lâu dài.

Không chỉ mang đến những nhận định ở tầm chiến lược vĩ mô, tiến sĩ An Chen cũng trực tiếp đưa ra hàng loạt nhận định về phương hướng phát triển của các công ty tại Việt Nam. Tâm điểm là về cách nắm chắc lợi thế thị trường, cách khơi mở cho nhân sự đến các cơ hội mà họ có thể tận dụng khi hợp tác và tham gia vào hệ sinh thái của Qualcomm.

Một trong những điểm nhấn trong buổi đối thoại giữa tiến sĩ An Chen và người dẫn Trương Lý Hoàng Phi là những chia sẻ về kinh nghiệm cá nhân của bà khi là một nữ tướng, làm việc nhiều năm trong lĩnh vực công nghệ và cách gắn bó lâu dài với môi trường đề cao tính sáng tạo của Qualcomm.

Độc giả có thể theo dõi phần đối thoại của bà An Chen tại talkshow The Next Power phát sóng trên VnExpress ngày 29/12.

Thảo Miên