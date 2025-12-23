Chiến lược đầu tư 'không nhìn bảng điện'

Công việc bận rộn khiến nhiều nhà đầu tư chuyển dần sang chiến lược "không nhìn bảng điện", tập trung xây dựng danh mục dài hạn, sử dụng công cụ hỗ trợ, hạn chế giao dịch theo cảm tính.

Là nhân viên IT tại một công ty công nghệ nước ngoài, công việc yêu cầu tập trung cao độ và lịch họp dày đặc khiến anh Lê Hữu Toàn (34 tuổi, TP HCM) không thể canh "bảng điện" liên tục. Sau một lần bán cổ phiếu vội vì tin đồn sai lệch trên mạng xã hội, anh nhận ra mình đang đầu tư thiếu kiểm soát và dễ bị cảm xúc chi phối.

"Nhà đầu tư không nắm vững thông tin về doanh nghiệp rất dễ bị FOMO khi thị trường biến động vì tin đồn. Càng nhìn bảng điện, càng dễ mất kiểm soát, hành động thiếu tỉnh táo", anh Toàn chia sẻ.

Anh Toàn thay đổi chiến thuật, nghiên cứu kỹ doanh nghiệp, cổ phiếu thay vì đầu tư theo tin đồn. Ảnh: Minh Ngọc

Từ đầu năm nay, anh chuyển sang chiến lược "không nhìn bảng điện", một phương pháp đang được nhiều nhà đầu tư bận rộn áp dụng. Thay vì chạy theo từng nhịp rung lắc, anh dành thời gian phân tích báo cáo doanh nghiệp, chọn cổ phiếu đầu ngành và nắm giữ dài hạn. Danh mục của anh gồm FPT, VNM, MB, REE và một quỹ ETF mô phỏng VN30. Anh rà soát lại mỗi quý, tái cân bằng khi cần thiết.

"Việc không nhìn bảng điện liên tục giúp tôi giảm hẳn các quyết định vội vàng, tài khoản cũng ổn định hơn, ít biến động mạnh như trước", anh nói.

Theo ông Nguyễn Anh Quân, chuyên gia Nghiên cứu và Tư vấn đầu tư của DNSE, chiến lược này phát huy hiệu quả khi nhà đầu tư tuân thủ ba nguyên tắc nền tảng: chọn đúng doanh nghiệp, duy trì kỷ luật nắm giữ và phân bổ tài sản hợp lý. Các doanh nghiệp có biên lợi nhuận ổn định, dòng tiền đều và nợ vay thấp thường có biến động ít hơn khi thị trường rung lắc. Bên cạnh đó, cổ phiếu có lịch sử chia cổ tức ổn định trong nhiều năm sẽ giúp nhà đầu tư duy trì dòng tiền và không bị tâm lý trong các giai đoạn thị trường giảm điểm.

"Khi danh mục đủ chất lượng, nhà đầu tư không cần kiểm tra giá mỗi ngày. Giá cổ phiếu có thể dao động theo dòng tiền ngắn hạn, nhưng giá trị doanh nghiệp không thay đổi trong một đêm", ông Quân nhận định.

Các công cụ phân tích thị trường, khuyến nghị ý tưởng đầu tư trên app chứng khoán hỗ trợ hiệu quả cho nhà đầu tư mới. Ảnh: DNSE

Không chỉ thay đổi tư duy, anh Toàn còn tận dụng các công cụ công nghệ để theo dõi danh mục một cách chủ động mà không cần nhìn bảng điện liên tục. Anh cho biết, ứng dụng chứng khoán Entrade X by DNSE mà anh hay sử dụng đã được công ty tích hợp rất nhiều tính năng hữu ích cho quá trình đầu tư như: thiết lập bộ lọc cổ phiếu theo mục tiêu "tăng trưởng ổn định", lưu danh mục theo dõi, phân tích cổ phiếu, báo cáo tài chính doanh nghiệp, nhận cảnh báo khi có biến động bất thường... Nhờ đó, anh vẫn kiểm soát được danh mục dài hạn dù lịch làm việc luôn kín.

Công cụ anh sử dụng nhiều nhất là trợ lý chứng khoán ảo Ensa, chatbot AI đầu tiên trên thị trường có khả năng cập nhật tin tức thời gian thực, phân tích cổ phiếu, đánh giá hiệu suất danh mục và gợi ý ý tưởng đầu tư cá nhân hóa dựa trên hành vi giao dịch của từng người. Nhờ Ensa, anh tiết kiệm nhiều thời gian đọc tin, hạn chế tác động cảm xúc và có thêm góc nhìn khách quan trước mỗi quyết định.

Song song đó, anh Toàn thường xuyên sử dụng lệnh AI, tính năng tự động phân tích điều kiện thị trường, chia nhỏ khối lượng giao dịch lớn thành các lệnh nhỏ hơn và tìm mức giá khớp lệnh tối ưu. Việc chia lệnh giúp giảm rủi ro khi thị trường biến động, tránh tác động mạnh đến giá, bảo mật chiến lược giao dịch và giải phóng nhà đầu tư khỏi áp lực phải theo dõi bảng điện liên tục.

Lệnh AI của DNSE hỗ trợ phân bổ lệnh khối lượng lớn, tối ưu giá và hiệu quả giao dịch. Ảnh: DNSE

Những tính năng bổ trợ như vậy được DNSE phát triển hướng tới mục tiêu đơn giản hóa đầu tư, hỗ trợ nhóm nhà đầu tư trẻ, bận rộn, mong muốn đầu tư chủ động mà không bị cuốn vào cảm xúc thị trường. Hệ thống theo dõi hiệu suất theo thời gian thực, AI hỗ trợ ra quyết định giúp người dùng tiết kiệm thời gian nhưng vẫn duy trì mức kiểm soát cao đối với danh mục..

"Đầu tư dài hạn không có nghĩa là đầu tư thụ động. Công nghệ cho phép nhà đầu tư nắm bắt tín hiệu quan trọng mà không cần nhìn bảng giá liên tục", chuyên gia Nguyễn Anh Quân cho biết.

Sau gần một năm áp dụng chiến lược "không nhìn bảng điện", anh Toàn cho biết anh không chỉ cải thiện hiệu quả đầu tư mà còn cân bằng hơn giữa công việc và tài chính cá nhân. "Tôi nhận ra thị trường không đòi hỏi mình phải có mặt 24/24. Quan trọng là hiểu doanh nghiệp, giữ kỷ luật và dùng đúng công cụ", anh nói.

Theo chuyên gia, với những nhà đầu tư mới hoặc không chuyên, chiến lược "không nhìn bảng điện" giúp giảm áp lực tâm lý, hạn chế giao dịch cảm tính, hướng đến tích lũy bền vững hơn, đồng hành dài hạn cùng thị trường chứng khoán.

Minh Ngọc