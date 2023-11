Chiến lược đánh thức những vùng đất 'ngủ quên' của Flamingo Holdings

Mỗi nơi Flamingo Holdings đặt chân đều nhanh chóng đổi thay, tạo nên những sản phẩm kinh doanh hiệu quả, mang lại lợi nhuận bền vững cho khách hàng.

28 năm phát triển, Flamingo Holdings kiên trì với chiến lược đánh thức những vùng đất "ngủ quên". Mỗi nơi mà chủ đầu tư này đặt chân đến có sự chuyển mình, từ tăng trưởng kinh tế, cơ hội việc làm đến bứt phá về du lịch.

Những vùng đất "ngủ quên" thức giấc

20 năm trước, Đại Lải (Vĩnh Phúc) là cái tên xa lạ với du khách. Thời điểm Tập đoàn Flamingo bắt đầu triển khai dự án đầu tiên, nơi đây vẫn hoang sơ, chưa được khai thác, chỉ có cỏ dại, đất cằn và vắng bóng chân người. Ít người hình dung, vùng đất này sẽ trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng, thu hút du khách trong và ngoài nước.

Flamingo Đại Lải Resort là dấu chân đầu tiên của tập đoàn này trên hành trình thay đổi vùng đất hoang sơ thành những tâm điểm mới về du lịch. Giữa phong cảnh non nước hữu tình, khí hậu trong lành, mát mẻ, địa hình và hệ sinh thái phong phú, quy hoạch cảnh quan đặc biệt, Flamingo Đại Lải gây ấn tượng với hệ thống biệt thự sang trọng. Các sản phẩm được xây dựng theo phong cách kiến trúc xanh "Forest In The Sky", vừa khác biệt, vừa gần gũi thiên nhiên. Nơi đây tích hợp hàng loạt tiện ích đa dạng, đáp ứng nhu cầu từ ăn uống, vui chơi giải trí, đến chăm sóc sức khỏe của du khách.

Từ khi đi vào hoạt động, Flamingo Đại Lải hút hàng triệu lượt khách ghé thăm, góp phần giúp Phúc Yên từ một thị trấn nhỏ, dần bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội, trở thành thành phố trọng điểm kinh tế của Vĩnh Phúc. Dự án còn tạo công việc cho hàng nghìn lao động địa phương.

Khu nghỉ dưỡng Flamingo Đại Lải Resort nhìn từ trên cao. Ảnh: Flamingo Holdings

Sau thành công của Đại Lải, chủ đầu tư này tiếp tục gây ấn tượng với dự án Flamingo Cát Bà (Hải Phòng). Giàu tiềm năng phát triển du lịch với biển xanh, cát trắng, nắng vàng nhưng Cát Bà nhiều năm trước vẫn chưa thể bứt phá.

Flamingo Cát Bà xuất hiện mang sức sống mới đến nơi đây, góp phần nâng tầm vị thế của Cát Bà trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế. Năm đầu tiên Flamingo Cát Bà đi vào hoạt động cũng là lần đầu tiên Cát Bà đứng đầu danh sách điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất trên Google năm 2020.

Mỗi năm, Cát Bà đón hàng triệu lượt khách du lịch trong và ngoài nước. Du khách đến đây ấn tượng với tòa tháp Forest In The Sky, với hàng vạn cây xanh được đưa lên các tầng cao.

Du khách có thể tận hưởng hàng chục tiện ích 5 sao làm nên thương hiệu Flamingo như hệ thống nhà hàng - quầy bar, trung tâm chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp, lấp đầy nhu cầu trải nghiệm dịch vụ cao cấp từng thiếu vắng tại đây.

Nỗ lực thay đổi những vùng đất của Flamingo Holdings được thế giới ghi nhận qua hơn 300 giải thưởng trong các lĩnh vực kiến trúc, xây dựng, dịch vụ, du lịch và nghệ thuật.

Từ một nhà đầu tư, phát triển bất động sản, Flamingo nâng tầm thương hiệu trở thành biểu tượng khác biệt trên thị trường. Mới đây, tập đoàn được vinh danh ở giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam 2023, hạng mục Thương hiệu mạnh - Tăng trưởng xanh 2023 và Nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam 2023 - Realtimes Vietnam Awards.

Các dự án của Flamingo Holdings vừa ra mắt đã thu hút và nhận nhiều yêu mến của khách hàng. Giỏ hàng nhanh chóng hết khi dự án được công bố ra thị trường.

Sự có mặt của thương hiệu cũng giúp thị trường bất động sản địa phương phát triển. Nhiều nhà đầu tư hưởng lợi lớn khi dự án đi vào hoạt động ổn định. Lượng khách du lịch tăng mạnh tạo ra dòng tiền ổn định cho chủ sở hữu biệt thự...

Dự án Flamingo Cát Bà nhìn từ trên cao. Ảnh: Flamingo Holdings

Kỳ vọng vào loạt dự án mới

Không dừng lại ở Đại Lải hay Cát Bà, Flamingo Holdings tiếp tục đặt dấu chân lên nhiều vùng đất mới.

Tuyên Quang, Thanh Hóa, Hà Nam đang được kỳ vọng trở thành điểm đến mới của ngành du lịch khi Flamingo Holdings tiếp tục đổ vốn đầu tư.

Không còn là những vùng đất di sản truyền thống, Tuyên Quang, Hà Nam, Thanh Hóa dần chuyển mình, trở thành điểm đến mới sôi động, là điểm check-in, ăn uống, vui chơi, sức khỏe, lễ hội đủ sức hấp dẫn hàng triệu du khách.

Tại Thanh Hóa, dự án Flamingo Ibiza Hải Tiến được kỳ vọng mang đến những thay đổi tích cực, giúp du lịch địa phương bứt phá như những gì Flamingo Holdings làm được tại Đại Lải (Vĩnh Phúc) và Cát Bà (Hải Phòng).

Nằm ở ven biển Hải Tiến với vẻ đẹp hoang sơ, dự án "khoác áo mới" cho nơi đây bằng nét hiện đại trên nền văn hóa bản địa. Những con đường khang trang, dãy biệt thự hiện hữu cùng chuỗi tiện ích cao cấp biến nơi đây thành thành phố sắc màu, quần thể du lịch biển sôi động. Chuỗi lễ hội dự kiến chuẩn bị ra mắt hứa hẹn giúp nơi đây thu hút khách du lịch suốt bốn mùa.

Dự án Flamingo Ibiza đang dần hiện hữu bên bờ biển Hải Tiến. Ảnh: Flamingo Holdings

Tại Tuyên Quang - nơi có quần thể di sản di tích quốc gia Tân Trào đón hàng chục triệu khách mỗi năm, có thêm một dự án với kiến trúc khác biệt - Flamingo Heritage Tân Trào City.

Kế thừa trường phái kiến trúc "Flamingo Flower & Forest in The Sky" và "Flamingo Art Color Design" của Flamingo kết hợp với nét bản địa - họa tiết thổ cẩm, dự án hứa hẹn tạo điểm nhấn trên thị trường du lịch, bất động sản Tuyên Quang.

Dự án cũng sở hữu chuỗi tiện ích khác biệt, kỳ vọng đủ sức níu chân du khách ở lại lâu hơn, vừa làm mới ngành du lịch, vừa mang lại lợi nhuận bền vững cho chủ sở hữu.

Đến Hà Nam, Flamingo Holdings kỳ vọng kiến tạo một tâm điểm kinh doanh mang tên Flamingo Golden Hill. Những con đường chính mang nhiều màu sắc rực rỡ, các dãy biệt thự với kiến trúc độc đáo, hứa hẹn thay đổi diện mạo nơi đây.

Nỗ lực của Flamingo trong việc kiến tạo nên những điểm đến mới giữa miền di sản được nhiều giải thưởng ghi nhận. Giải thưởng Dự án đáng sống 2023 cho Flamingo Heritage Tân Trào City, giải Bất động sản châu Á Real Estate Asia Awards 2023 cho dự án Flamingo Golden Hill - hạng mục Dự án khu đô thị của năm và giải thưởng Bất động sản Quốc tế IPA 2022 cho Flamingo Ibiza - hạng mục Kiến trúc phức hợp đẹp nhất.

Bên cạnh đó, Flamingo Holdings đạt tiến độ thi công nhanh, nhiều hạng mục vượt cam kết ban đầu. Đơn cử, trong chưa đầy hai năm, dự án Flamingo Ibiza Hải Tiến hoàn thiện mặt ngoài khu biệt thự, hệ thống tiện ích bước vào giai đoạn cuối trước khi đưa vào sử dụng trong năm 2024. Dự án chuẩn bị khởi công giai đoạn 2 với nhiều sản phẩm mới.

Để tối ưu lợi ích kinh doanh cho chủ sở hữu, doanh nghiệp này đưa ra các chính sách với số vốn đầu tư thấp, hỗ trợ khách hàng từ khâu thiết kế, cung cấp nhà thầu, mua sắm trang thiết bị đến vận hành. Nhiều lễ hội, chương trình kích cầu du lịch, các combo giá rẻ được triển khai để thu hút khách 4 mùa.

"Chúng tôi ấp ủ mục tiêu thu hút lượng lớn khách du lịch và giúp họ có được những trải nghiệm trọn vẹn nhất tại các dự án, hướng đến kết quả cuối cùng là tăng tối đa hiệu quả hoạt động tự doanh của các nhà đầu tư", đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.

Hoài Phong