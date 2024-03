Chiến lược 'đánh chắc tiến chắc' của thương hiệu gia vị Nam Dương

Nam Dương trải qua quá trình chuẩn bị về nội lực từ 7 năm trước để đạt các tiêu chuẩn xuất khẩu, tiếp cận các thị trường khó tính như Mỹ.

Thương hiệu Nam Dương với biểu tượng "Con mèo đen" của công ty TNHH Thực phẩm Quốc tế Nam Dương đã xuất những lô hàng chính thức đầu tiên sang Mỹ, bày bán tại 37 tiểu bang. Đây là kết quả của quá trình chuẩn bị lâu dài, nhằm hiện thực hóa mục tiêu quốc tế hóa của doanh nghiệp. Ông Hồ Diệp Anh Khôi - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Quốc tế Nam Dương mới đây đã có những chia sẻ về hành trình đưa thương hiệu Việt hơn 70 năm tuổi chinh phục thị trường khó tính ở Mỹ.

- Ông đánh giá thế nào khi Nam Dương đưa sản phẩm xuất khẩu thành công sang thị trường Mỹ?

- Với Nam Dương, chinh phục thành công thị trường Mỹ là bước tiến chiến lược trong hành trình ghi dấu hương vị và văn hóa ẩm thực Việt Nam trên bản đồ thế giới. Đây vừa là niềm vui, niềm hạnh phúc của cả tập thể Nam Dương nói riêng, vừa là niềm tự hào của ngành gia vị Việt nói chung.

Để nhận định về hành trình chinh phục thị trường Mỹ, tôi xin gói gọn bằng câu nói "cơ hội chỉ đến với ai chịu khó chuẩn bị và nắm bắt". Để nắm bắt cơ hội này, chúng tôi đã trải qua quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều năm. Trước khi hợp tác với Công ty Cổ phần Quốc tế LNS (LNS), chúng tôi đã trải qua quá trình chọn lọc đối tác, chuẩn bị và nghiên cứu kỹ lưỡng về sản phẩm, thị hiếu tiêu dùng, về tiêu chuẩn chất lượng để đưa ra chiến lược tiếp cận thị trường.

Ông Hồ Diệp Anh Khôi - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Quốc tế Nam Dương. Ảnh: NVCC

- Đơn vị đã chuẩn bị những gì để đáp ứng yêu cầu của thị trường này?

- Từ năm 2015, Nam Dương đã xác định tầm nhìn là trở thành công ty thực phẩm quốc tế hướng đến mục tiêu phát triển toàn cầu. Đồng thời, để gia nhập sân chơi lớn, chúng tôi tự ý thức và xây dựng nền tảng vững chắc về năng lực về sản xuất, sản phẩm chất lượng, đứng vững tại thị trường nội địa để tạo bàn đạp. Sau đó là quá trình đẩy mạnh đầu tư R&D và chuẩn bị cả nền tảng tài chính. Đó là chiến lược được Nam Dương gọi là "đánh chắc, tiến chắc".

7 năm trước, tức từ 2017, Nam Dương đưa vào hoạt động tổ hợp nhà máy tại khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP HCM với tổng số vốn đầu tư ban đầu là 25,6 triệu USD. Nhà máy có tổng năng lực sản xuất đến nay đạt hơn 94.000 tấn mỗi năm cho các nhóm ngành nước sốt và gia vị như nước tương, tương ớt, tương cà, dầu hào, dầu dấm, hạt nêm, mayonnaise. Nhà máy luôn đảm bảo cơ sở vật chất hiện đại, đạt tiêu chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, trách nhiệm cộng đồng. Hàng năm, chúng tôi vẫn tiếp tục đầu tư chi phí để cải tiến công nghệ, cải tiến quy trình, tự động hóa hoặc nghiên cứu sản phẩm mới khoảng 4 - 5% so với tổng chi phí đầu tư ban đầu.

Nam Dương còn chú trọng đầu tư vào hệ thống quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm cho hệ thống nhà máy theo mô hình hoàn thiện khép kín từ nguyên liệu đến thành phẩm với chứng nhận an toàn thực phẩm và sản xuất như: FSSC 22000, AIB, SEDEX SMETA, FDA, AIB, ISO 14001:2015... Những lợi thế này cho phép chúng tôi nhanh chóng đáp ứng các quy định của Luật hiện đại hóa an toàn thực phẩm của Mỹ (FSMA) cũng như các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng để thâm nhập vào thị trường khó tính bậc nhất thế giới này.

Bên cạnh việc xây dựng nền tảng sản xuất và phát triển sản phẩm, doanh nghiệp chú trọng vào việc duy trì và phát triển thị trường nội địa với hơn 60.000 điểm bán tại thị trường Việt Nam, Lào và Campuchia.Trước Mỹ, sản phẩm của Nam Dương đã hiện diện tại nhiều thị trường lớn trên thế giới như Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Đài Loan, Australia, Nga... Tất cả những điều này được Nam Dương nhìn nhận là tiền đề tiến đến việc chính thức xuất khẩu vào xứ cờ hoa. Việc hiện diện tại các thị trường khó tính trên thế giới cũng sẽ góp phần gia tăng niềm tin của người tiêu dùng trong nước với thương hiệu Nam Dương.

- Những sản phẩm xuất sang thị trường Mỹ có gì đặc biệt, thưa ông?

Với lợi thế về uy tín thương hiệu có bề dày lịch sử hơn 70 năm, Nam Dương quyết định lựa chọn "chào sân" thị trường Mỹ với ba dòng sản phẩm gia vị là nước tương Nam Dương thượng hạng, tương ớt Nam Dương Sriracha và sốt tỏi ớt bằm Nam Dương.

Trong đó, nước tương thượng hạng với biểu tượng "Con mèo đen" vốn là sản phẩm có hương vị truyền thống, được giữ theo công thức từ năm 1951 và luôn được nhiều kiều bào Việt Nam tại Mỹ ưa thích tìm mua khi về thăm quê hương. Thêm vào đó, thương hiệu Nam Dương cũng vinh dự được tạp chí Culture Magazin (Canada) vinh danh là "Hương vị nước tương Việt Nam ngon nhất 2019".

Hai sản phẩm còn lại được lựa chọn dựa trên khẩu vị và nhu cầu thị trường với mong muốn tiếp cận được nhiều đối tượng người tiêu dùng tại Mỹ ngoài đối tượng Việt kiều. Chẳng hạn tương ớt Sriracha là một trong những sản phẩm được người tiêu dùng Mỹ ưa thích, có thể chế biến và sử dụng theo nhiều cách khác nhau.

Các sản phẩm của Nam Dương xuất sang Mỹ. Ảnh: NVCC

- Phản ứng của thị trường Mỹ hiện tại ra sao?

- Với lô hàng đầu tiên, Nam Dương ghi nhận được những kết quả tích cực và sự đón nhận nhiệt tình từ người tiêu dùng tại Mỹ nên chúng tôi đã nhanh chóng triển khai xuất khẩu lô hàng thứ hai cùng với LNS với thời gian gần như liên tục. Nhìn vào kết quả này, chúng tôi xem đó là những "trái ngọt" đầu tiên, tạo tiền đề để đưa thêm nhiều dòng sản phẩm, từng bước mở rộng thị trường trong tương lai.

- Công ty có định hướng gì để chinh phục thị trường nước ngoài trong thời gian tới?

- Chúng tôi và đối tác chiến lược là LNS xác định kết quả không đơn thuần là doanh số, không dừng lại ở việc đưa hàng lên kệ siêu thị mà là chiến lược tiếp cận thị trường hiệu quả, lâu dài và bền vững. Do đó, về kỳ vọng và chiến lược kinh doanh trong trung hạn, bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm chủ lực, Nam Dương sẽ hợp tác với LNS để triển khai các hoạt động nghiên cứu, phát triển thêm các dòng sản phẩm khác phù hợp với thị hiếu tại thị trường Mỹ. Ngoài ra, LNS và Nam Dương cũng sẽ đẩy mạnh các hoạt động xây dựng thương hiệu và tiếp thị trực tiếp tại điểm bán hay thông qua các hội chợ thương mại để từng bước giới thiệu thêm nhiều dòng sản phẩm mang thương hiệu Nam Dương đến người tiêu dùng tại thị trường này. Ngoài Mỹ, Nam Dương và LNS sẽ tiếp tục thảo luận, tìm kiếm cơ hội để tiếp tục mở rộng sang các thị trường khác.

Hoài Phương