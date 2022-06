Chiến lược dám thử, dám sai của ông lớn bảo hiểm

Những bí quyết độc đáo trong chiến lược quản trị được ông Phương Tiến Minh, Tổng giám đốc Prudential Việt Nam lần đầu chia sẻ tại talkshow phát sóng ngày 23/6.

Trở thành lãnh đạo một doanh nghiệp bảo hiểm đầu tiên chia sẻ về đổi mới, sáng tạo trên talkshow The Next Power, ông Phương Tiến Minh - Tổng giám đốc Prudential Việt Nam sẽ mang đến nhiều bài học kinh nghiệm về quá trình làm mới tư duy, làm mới sản phẩm đặc thù của ngành để đưa doanh nghiệp hoạt động ổn định và chuẩn bị cho sự phát triển lâu dài.

Talkshow sẽ được phát sóng lúc 10h sáng thứ Năm, ngày 23/6 trên VnExpress.

Chiến lược trở thành 'Google ngành bảo hiểm' của Prudential Việt Nam Trailer của Talkshow The Next Power, sẽ phát sóng 10h sáng thứ Năm, 23/6.

Khi chính thức nhậm chức Tổng giám đốc Prudential Việt Nam vào 6/2020, ông Phương Tiến Minh là người Việt đầu tiên đảm nhận vị trí này. Nắm giữ vị trí lãnh đạo cao cấp, ngay trong thời kỳ doanh nghiệp bảo hiểm đang gặp nhiều khó khăn do Covid-19, ông cho biết đã trải qua hai năm thử thách nhất trong sự nghiệp cá nhân.

Ông Phương Tiến Minh - Tổng giám đốc Prudential Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của vị Tổng giám đốc người Việt, Prudential Việt Nam đã tiến hành nhiều phép đổi về mặt tư duy, phương thức chăm sóc khách hàng cũng như cách thức xây dựng sản phẩm. Hàng loạt 'phương hướng' để khai mở sáng tạo cho đội ngũ nhân viên trẻ, duy trì ngọn lửa sáng kiến trong doanh nghiệp sẽ được ông Phương Tiến Minh chia sẻ chi tiết trong gần 40 phút trò chuyện tại talkshow The Next Power.

Đặc biệt ông cũng đề cập sâu hơn đến hai điểm mới giúp Prudential tạo dựng sự khác biệt trong suốt hai năm qua. Đầu tiên là xây dựng "Innovative house", một nhóm gồm khoảng 5-6 người là tài năng trẻ của công ty. Đây là những người sẽ chuyên phân tích và thực hiện các ý tưởng đổi mới trong doanh nghiệp. Điểm mới thứ hai là hình thành các "hothouse" tại khu vực châu Á, nơi các lãnh đạo vùng gặp nhau trực tuyến mỗi tháng một lần để bàn thảo về những ý tưởng mới dành cho thị trường của mình.

Bên cạnh đó, ông khuyến khích nhân viên dám thử và dám sai, không ngại sai, từ đó có phát kiến độc đáo, giúp doanh nghiệp có những sản phẩm độc nhất trên thị trường.

Ông Phương Tiến Minh nhận định, ngành bảo hiểm nhân thọ đang có rất nhiều lợi thế và cơ hội. Dẫn chứng là trong năm 2021, dù trong đại dịch ngành vẫn tăng trưởng được và giữ vững xu hướng này trong năm 2022. Ông đọc vị thách thức lớn mà doanh nghiệp phải đối mặt là cần đưa ra một chiến lược tập trung vào khách hàng chứ không tập trung vào phân phối.

"Có thể nói rằng các giải pháp phục vụ cho lợi ích của khách hàng tại thị trường Việt Nam hiện nay khá đơn điệu, nó cần sáng tạo, linh hoạt hơn", ông nhấn mạnh. Những chia sẻ của ông Phương Tiến Minh không chỉ đóng góp riêng cho sự phát triển tại Prudential mà đồng thời cũng là các phân tích xây sát về thị trường và gợi mở các bước đi cho tương lai của ngành.

Độc giả có thể theo dõi toàn bộ talkshow The Next Power với sự tham gia của ông Phương Tiến Minh trong buổi phát sóng vào lúc 10h sáng ngày 23/6 trên báo điện tử VnExpress.

Chương trình The Next Power lấy trọng tâm là chủ đề đổi mới sáng tạo (Innovation) - được xem là "chìa khóa" để dẫn dắt các doanh nghiệp chuyển mình, bứt phá, tiên phong và khẳng định vị thế. The Next Power sẽ phân tích trực diện các vấn đề về đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, từ đó mang lại nhiều bài học thực tế để có thể bứt phá, khẳng định vị thế trên thương trường Việt Nam và quốc tế.

Sau 5 số phát sóng, chương trình đã thu hút sự quan tâm của đông đảo độc giả. Hàng loạt câu chuyện đổi mới sáng tạo trong đa dạng lĩnh vực từ đồ gỗ mĩ nghệ, gốm sứ, bán lẻ, du lịch, trang sức... đã được khách mời là lãnh đạo doanh nghiệp trực tiếp gửi tới khám giả.

Thảo Miên