Chiến lược 'đa hỗ trợ khách hàng' giúp BEST Express hút khách

Nhiều đối tác shop online đánh giá cao mô hình đa hỗ trợ BEST Express đang áp dụng cho dịch vụ của mình.

Logistics là một trong những ngành có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng sau đại dịch. Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngành này cả trong và ngoài nước cũng khốc liệt hơn. Theo đó, để chinh phục khách hàng, đối tác, các đơn vị chuyển phát buộc phải chạy đua công nghệ, cải thiện chất lượng dịch vụ. Tại thị trường Việt Nam có BEST Express, một trong những đơn vị chuyển phát nhanh ứng dụng công nghệ hiện đại, rút ngắn thời gian giao vận cùng chiến lược đa hỗ trợ khách hàng.

Chị Hà Vũ, đối tác sử dụng dịch vụ của BEST Express từ năm 2020 đến nay, chia sẻ trên livestream rằng chị từng mất nhiều thời gian để tạo lòng tin với khách hàng. Với các đơn vị vận chuyển, phải thử qua nhiều bên mới tìm ra được đối tác tin tưởng, phù hợp. Tuy nhiên khi đã tìm được bên phù hợp, chị sẽ không thay đổi mà chọn gắn bó lâu dài.

"BEST Express là một ví dụ cho đơn vị tôi chọn gắn bó từ năm 2020 đến nay. Tôi đã sử dụng thử dịch vụ của nhiều bên. Sau nửa năm thử trải nghiệm đơn vị chuyển phát này, tôi nhận thấy tốc độ giao hàng nhanh chóng, chi phí tương xứng với chất lượng", chị Hà cho biết.

Shop chị hiện áp dụng hai khung giờ, gồm đơn nội thành giao trong ngày và tuyến Bắc - Nam khoảng 1-2 ngày. Từ lúc BEST mở thêm dịch vụ vận chuyển hàng không hợp tác cùng Swift247 - thành viên của Vietjet Air, các kiện hàng của shop chị rút ngắn thời gian giao đáng kể. Thậm chí khách liên tỉnh có thể nhận hàng ngay trong ngày.

Các kiện hàng của BEST được đóng gói cẩn thận, sẵn sàng vận chuyển bằng đường hàng không. Ảnh: BEST Express

Ngoài chị Hà, một khách hàng khác của BEST - chị Thanh Dung nhận xét bảng giá dịch vụ của BEST tuy không rẻ nhất thị trường nhưng tương xứng với dịch vụ. Điều khiến chị ưng ý là đơn vị luôn minh bạch trong việc giao hàng. Trên ứng dụng của BEST hiển thị chi tiết toàn bộ quá trình giao nhận, hành trình đơn hàng, số lượng đã và đang vận chuyển. Đồng thời việc quản lý cập nhật liên tục phí COD giúp chị dễ dàng theo dõi chi phí. Phía BEST cũng đáp ứng hơn 95% yêu cầu của chị Dung trong suốt thời gian hợp tác.

Ngoài ra, việc BEST Express triển khai gửi thông báo trên Zalo cũng được các chủ shop ủng hộ. Vào các đợt cao điểm, lượng đơn nhiều hơn hẳn ngày thường, việc báo tình trạng đơn hàng qua tin nhắn giúp các chủ shop dễ dàng cập nhật mà không cần đăng nhập vào ứng dụng.

"Tôi sử dụng Zalo thường xuyên vì cần tư vấn cho khách. Dịch vụ này của BEST giúp tôi trực tiếp kiểm tra hàng hóa giao vận mỗi ngày, không cần chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng", chị Hằng, chủ shop online ở TP HCM cho biết.

BEST triển khai báo tình trạng đơn hàng qua tin nhắn giúp các chủ shop dễ dàng theo dõi. Ảnh: BEST Express

Ngoài tối ưu thời gian giao vận, thông báo tình trạng đơn hàng, việc đa dạng hóa loại hình dịch vụ cũng là điểm cộng giúp các đơn vị vận chuyển ghi điểm với đối tác shop online. Đặc biệt, việc nhóm chăm sóc khách hàng phản hồi thắc mắc, tin nhắc của khách trong vòng 20 giây, đúng như cam kết của đơn vị cũng khiến khách hàng hài lòng và đánh giá cao. Ngoài ra, các dịch vụ hỗ trợ đóng gói, dán mã vận đơn vào mùa cao điểm của BEST đến nay vẫn rất được ủng hộ.

Đội ngũ chăm sóc khách hàng của BEST phân chia ca trực để luôn có người hỗ trợ cho đối tác, người dùng, đảm bảo thời gian phản hồi qua tin nhắn trong vòng 20 giây. Ảnh: BEST Express

Có cơ hội tham quan trung tâm phân loại của BEST Express tại Củ Chi, chị Trang Võ cho biết choáng ngợp khi lần đầu chứng kiến hệ thống băng chuyền xử lý chia chọn các kiện hàng theo trọng lượng, kích thước và khu vực hiện đại của BEST. Ngoài ứng dụng công nghệ, BEST còn mang đến các chương trình ưu đãi giúp các chủ shop như chị tiết kiệm chi phí đáng kể.

Mới đây , dịch vụ tạm ứng phí COD lên đến 80% do BEST Express hợp tác cùng Sổ Bán Hàng sớm ra mắt dịp cuối năm cũng được nhiều chủ shop hưởng ứng. Chương trình nhằm hỗ trợ các đố tác giải quyết vấn đề xoay vòng vốn, có thể nhập và bán hàng trong thời gian cao điểm.

"Sự tin dùng của khách hàng là động lực để BEST Express tiếp tục phát triển công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ. Chúng tôi vẫn đang không ngừng thúc đẩy, phát triển hơn nữa để đáp ứng kỳ vọng của khách hàng, đối tác trên toàn quốc", đại diện BEST Express cho biết.

Cẩn Y