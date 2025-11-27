Chiến lược của Masterise Homes trên thị trường bất động sản cao cấp

Masterise Homes mở rộng tiêu chuẩn không gian sống hàng hiệu sang nhiều phân khúc, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về trải nghiệm, chất lượng và sự nhất quán trong thiết kế của thị trường.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, bất động sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển dịch vĩ mô, khi nhu cầu về không gian sống ngày càng gắn với phong cách và giá trị cá nhân. Trong bối cảnh này, Masterise Homes đẩy mạnh giới thiệu tiêu chuẩn "Branded Living" - Không gian sống hàng hiệu" tại Việt Nam.

Theo đó, thay vì chỉ tập trung cho hình thức hợp tác các thương hiệu vận hành hàng đầu thế giới, đơn vị mở rộng danh mục phát triển với chất lượng hàng hiệu xuyên suốt trong từng phân khúc. Với chiến lược này, mỗi khách hàng đều có thể tận hưởng những trải nghiệm xứng tầm, trong phiên bản không gian sống phù hợp với họ.

Lumière Riverside, phiên bản "branded" thuộc dòng Lumière Series với dịch vụ tiền sảnh và hỗ trợ theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao. Ảnh: Masterise Homes

Đơn cử, bộ sưu tập phong cách sống Masteri được phát triển như phiên bản "branded" - mang tính nhận diện, dành cho nhóm khách hàng Affluent (giàu có) và Mass Affluent (Người giàu có). Bộ sưu tập này theo đuổi phong cách hiện đại, tiện nghi và chú trọng trải nghiệm gắn kết. Các tiêu chuẩn vận hành được xây dựng theo mô hình quốc tế, nhưng vẫn được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu thực tế của thế hệ khách hàng thành đạt.

Tính nhất quán trong thiết kế, tiện ích và dịch vụ giúp Masteri Collection trở thành lựa chọn nổi bật trong phân khúc. Khách hàng có thể tiếp cận chất lượng hàng hiệu dễ dàng hơn, phù hợp với tài chính và phong cách sống. Bộ sưu tập này cũng đáp ứng đầy đủ những mối quan tâm thiết thực của chủ nhân và gia đình.

Tương tự, dòng Lumière Series là lựa chọn phù hợp cho nhóm Henrys (những người thu nhập cao nhưng chưa giàu) và HNWIs (Cá nhân có giá trị tài sản ròng cao), đại diện cho phiên bản khác trong danh mục "Branded Living by Masterise Homes". Dòng sản phẩm này phản ánh triết lý thiết kế biophilic (Thiết kế ưa sinh học), sử dụng vật liệu bền vững và tổ chức không gian dựa trên sự cân bằng thân - tâm - trí.

Điều này thể hiện rõ ở dự án Lumière Riverside, nơi kiến trúc "leafscape" được áp dụng để tạo nên sự hòa hợp giữa thiên nhiên và không gian sống tinh tế. Dự án có nhiều tiện ích hiện đại như hồ bơi vô cực, phòng gym, khu yoga, khu BBQ và khối thương mại - dịch vụ hơn 9.500 m2. Toàn bộ căn hộ khi bàn giao đều gồm hệ tủ bếp hoàn thiện, trang thiết bị liền tường cao cấp nhất như Bosch, Kohler, Gessi, Ferroli... Dịch vụ tiền sảnh và hỗ trợ theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao, cá nhân hóa mọi dịch vụ, tiện ích khi có nhu cầu, mang đến trải nghiệm sống tinh tế khác biệt.

Đại diện Masterise Homes cho biết bộ sưu tập phong cách sống Masteri và Lumière Series thể hiện định hướng mở rộng tiêu chuẩn Branded Living cho nhiều phân khúc khác nhau. Doanh nghiệp nhấn mạnh rằng giá trị "hàng hiệu" trong bất động sản không chỉ nằm ở tên thương hiệu, mà nằm ở chất lượng được bảo chứng xuyên suốt vòng đời sản phẩm. Các dòng sản phẩm vì vậy đều được xây dựng trên tiêu chuẩn thiết kế, vận hành và trải nghiệm nhất quán.

Các diễn giả chia sẻ nhiều góc nhìn giá trị tại Branded Living Summit 2025. Ảnh: Masterise Homes

Song song đó, các dự án hợp tác quốc tế như Grand Marina, Saigon hay The Ritz-Carlton Residences, Hanoi - vốn hướng đến nhóm khách hàng siêu giàu, cũng tiếp tục cho thấy năng lực của đơn vị trong việc triển khai các bộ tiêu chuẩn toàn cầu khắt khe. Những hợp tác này đồng thời mở đường cho chiến lược đưa chất lượng hàng hiệu đến gần hơn nhiều phân khúc, đáp ứng nhu cầu đa dạng của tầng lớp trung - thượng lưu đang tăng trưởng.

Tầm nhìn này cũng được nhấn mạnh tại Branded Living Summit 2025. Nhiều chuyên gia quốc tế cho rằng Branded Living trong giai đoạn mới không dừng lại ở yếu tố tên gọi thương hiệu, mà là yêu cầu về hệ tiêu chuẩn xuyên suốt từ thiết kế đến vận hành. Mục tiêu là đảm bảo khách hàng ở mọi phân khúc đều nhận được trải nghiệm ổn định, an tâm và bền vững.

Chất lượng hàng hiệu vì thế không chỉ dành riêng cho nhóm siêu giàu, mà trở thành nền tảng của thị trường đang phát triển mạnh. Bối cảnh này cũng định hướng Masterise Homes kiến tạo các không gian sống đề cao trải nghiệm, duy trì chất lượng qua thời gian và phù hợp với từng phân khúc, góp phần hình thành mặt bằng tiêu chuẩn mới cho thị trường bất động sản cao cấp tại Việt Nam.

Bà Thi Anh Đào phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Masterise Homes

Bức tranh thị trường vì vậy tạo ra nền tảng quan trọng cho sự hình thành các chuẩn sống mới. Trong bối cảnh kinh tế duy trì ổn định vĩ mô, dòng vốn FDI liên tục tăng và tốc độ đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, nhu cầu về không gian sống chất lượng cao ngày càng rõ nét. Sự mở rộng của tầng lớp trung lưu và thượng lưu cũng thúc đẩy xu hướng lựa chọn sản phẩm gắn với trải nghiệm, tiện nghi và giá trị bền vững.

Từ những chuyển động này, các chuyên gia tại Branded Living Summit 2025 - sự kiện do Masterise Homes khởi xướng và phối hợp Savills Hotels tổ chức, đã phân tích sâu hơn về xu hướng đang nổi lên. Bà Thi Anh Đào, Giám đốc Khối Marketing Masterise Group, nhận định rằng tầng lớp trung - thượng lưu đang dịch chuyển rõ rệt. Họ không còn chỉ hướng đến "sở hữu một ngôi nhà", mà ưu tiên "kiến tạo phong cách sống". Nhóm khách hàng này hiểu biết rộng, tiếp cận chuẩn mực toàn cầu và đặt yêu cầu cao về chất lượng, trải nghiệm cũng như sự bền vững.

Sự thay đổi này khiến quan niệm về thành công không còn gắn với tài sản vật chất, mà gắn với phong cách, cảm xúc và chất lượng sống. Thị trường vì vậy chuyển từ tâm lý "thích sở hữu" sang "ưu tiên trải nghiệm". Nhu cầu với những không gian sống có tiêu chuẩn rõ ràng và phù hợp từng nhóm khách hàng ngày càng tăng.

Ông Mauro Gasparotti phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Masterise Homes

Ông Mauro Gasparotti - Nhà sáng lập kiêm Giám đốc Savills Hotels, nhận định người mua ở nhiều phân khúc hiện tìm kiếm nơi ở phản ánh phong cách và giá trị cá nhân. Họ mong đợi mọi trải nghiệm trong không gian sống đều đạt đến chuẩn mực quốc tế.

Các chuyên gia đánh giá, tiêu chuẩn hàng hiệu trong bất động sản được xem như lời giải phù hợp. Khái niệm "Branded Living - Không gian sống hàng hiệu" không chỉ gắn với phân khúc hạng sang hay siêu sang. Mô hình này được hiểu rộng hơn: là hệ tiêu chuẩn xuyên suốt từ thiết kế, xây dựng đến vận hành; là cam kết chất lượng dành riêng cho từng phân khúc và được bảo chứng bởi thương hiệu phát triển. Song, mô hình này cũng đặt ra yêu cầu mới cho thị trường, khi các nhà phát triển cần duy trì chất lượng đồng nhất và xây dựng chuẩn mực ở mức quốc tế.

Hoàng Đan