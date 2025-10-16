Chiến lược CSR gắn với giá trị tình thân, sống đẹp của PNJ

PNJ định vị chiến lược CSR dài hạn theo triết lý "Sống đẹp" (Living Beautifully và dự án "Gia đình trẻ hạnh phúc" hướng mục tiêu nuôi dưỡng hôn nhân bền vững.

Qua 37 năm hoạt động, tập thể PNJ chứng kiến nhiều khoảnh khắc đáng nhớ của các đôi - từ lúc yêu, kết hôn, sinh con đến khi cùng già đi. Đại diện thương hiệu cho rằng hôn nhân, gia đình không hẳn là đích đến mà là công trình ta phải kiến tạo suốt đời.

Nhằm lan tỏa tinh thần sống đẹp và vun đắp mái ấm, từ năm 2020, Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) kết hợp "Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khởi xướng dự án Gia đình trẻ hạnh phúc. Chương trình kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp có chung tầm nhìn, sứ mệnh... đồng hành, gieo niềm tin và nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình - tế bào cốt lõi của xã hội.

Sau 6 năm, tính đến ngày 12/10, ban tổ chức vinh danh 98 gia đình trẻ có thành tích xây dựng cuộc sống "no ấm, tiến bộ, hạnh phúc", đa phần là gương mặt quen mặt với công chúng.

Vợ chồng cầu thủ Quế Ngọc Hải được vinh danh "Gia đình trẻ tiêu biểu 2025" hôm 12/10. Ảnh: Lâm Hải

Ngày hội Gia đình trẻ hạnh phúc 2025 diễn ra tại Hà Nội hôm 12/10, lần nữa cho thây định hướng CSR dài hạn dựa trên nền tảng "Living Beautifully" (Sống đẹp) của PNJ. Theo đó, ban lãnh đạo đề cao ba trụ cột: Beautiful Kindness (lan tỏa lòng nhân ái), Beautiful Love (Nuôi dưỡng tình yêu, hạnh phúc gia đình), Beautiful Society (Xây dựng cộng đồng nhân văn, bền vững).

Năm nay, hơn 8.000 người dự sự kiện, trải nghiêm đa dạng hoạt động. Trong đó, trạm "Hành trình yêu thương" được thiết kế như cột mốc đáng nhớ với loạt thử thách thú vị trong quá trình xây dựng gia đình nhỏ, tạo cơ hội để các đôi bày tỏ tình cảm, thấu hiểu nhau hơn.

Ban tổ chức bố trí góc chụp lưu niệm, gian hàng PNJ có nhiều thương hiệu đồng hành và quà tặng. Đại diện doanh nghiệp lý giải: "Mỗi khoảnh khắc bên nhau là một phần trong hành trình gắn kết, khơi dậy tình yêu, sẻ chia, góp phần lan tỏa thông điệp sống đẹp, hạnh phúc mà chúng tôi theo đuổi".

Điểm nhấn chương trình là lễ vinh danh 10 vợ chồng trẻ tiêu biểu 2025 gồm: cầu thủ Quế Ngọc Hải - Thuỳ Phương; MC, biên tập viên Lê Mạnh Cường - Đỗ Hương Giang; bác sĩ Đỗ Doãn Bách - Mai Thanh Huyền; Vàng Thị Thông - Lâm A Hà (bản Liền, Lào Cai)... Họ được xem là nhân vật truyền cảm hứng cho hình ảnh gia đình Việt hiện đại, biết yêu thương, thấu hiểu và tích cực trong các hoạt động cộng đồng.

Một số vợ chồng trẻ chia sẻ về hôn nhân. Ảnh: Sơn Tùng

Qua câu chuyện của riêng mình, các gia đình mang đến thông điệp đẹp về tình yêu, sự kết nối, hạnh phúc. "Tất cả góp phần vun đắp tình cảm, tạo khoảnh khắc cảm xúc cho hàng nghìn khán giả có mặt tại ngày hội", đại diện ban tổ chức cho hay.

Sự kiện khép lại với nhạc hội Viết hành trình yêu thương. Dương Edward, Hà Myo, Quỳnh Lady, Sao Tuổi Thơ... khuấy động không khí với loạt tiết mục.

6 năm qua, dự án Gia đình trẻ hạnh phúc được nâng tầm, mở rộng với loạt chủ đề thiết thực, chạm vào vấn đề sâu sắc của hôn nhân trong kỷ nguyên số. Nhờ liên tục đổi mới, sáng tạo, chương trình gặt hái nhiều "quả ngọt", nhất là thay đổi tư duy về hạnh phúc gia đình ở người trẻ.

Chương trình cung cấp góc nhìn đa chiều, phát hiện và cập nhật phương thức thực tế để gia đình trẻ giữ gìn hạnh phúc bền vững. "Hệ tư duy mới gắn chặt từng hơi thở cuộc sống là yếu tố then chốt, tạo tiền đề cho một xã hội văn minh, phát triển", đại diện PNJ nhấn mạnh.

Cụ thể, từ hạt mầm tư duy, nhận thức ban đầu, đến 2024, chương trình lên ý tưởng tạo không gian để gia đình kết nối. Năm nay, sự kiện xoay quanh chủ đề "Bên nhau, mình là nhà - Viết hành trình yêu thương", lấy cảm hứng từ khoảnh khắc đời thường, giản dị nhưng ý nghĩa như: vợ chồng sẻ chia, thấu hiểu; cha mẹ đồng hành con ở mỗi chặng đường; từng thành viên sống trách nhiệm.

Ban tổ chức lý giải hạnh phúc gia đình không đến từ những điều lớn lao, mà ở sự đồng hành, gắn kết qua năm tháng. Ngày hội 2025 lan tỏa giá trị tình thân, triết lý sống đẹp qua hoạt động tương tác trực tiếp, không gian trải nghiệm trực quan. Yếu tố này phần nào thể hiện chiến lược đặt con người làm trọng tâm. Dưới góc độ vĩ mô, gia đình trẻ là chìa khóa "vàng" cho sự tăng trưởng kinh tế.

Hình ảnh đẹp tại ngày hội "Gia đình trẻ hạnh phúc 2025". Ảnh: Sơn Tùng

"6 năm triển khai chương trình, chúng tôi có cơ hội chứng kiến nhiều câu chuyện ý nghĩa về tình yêu, sự sẻ chia và giá trị tình thân, hạnh phúc. PNJ mong tiếp tục góp sức vào hành trình truyền cảm hứng về hình ảnh gia đình trẻ hiện đại, bền vững, góp phần tôn vinh vẻ đẹp con người và cuộc sống", ông Nguyễn Khoa Hồng Thành, Giám đốc cao cấp Marketing kiêm Giám đốc Truyền thông & Đối ngoại PNJ phát biểu.

Từ dự án Siêu thị mini 0 đồng, Giấc Mơ Lọ Lem, Nâng cao nhận thức về tự kỷ ở trẻ em Việt Nam, Đồng hành vượt cạn đến Gia đình trẻ hạnh phúc... vừa là cách PNJ thực thi trách nhiệm xã hội, vừa kiến tạo hệ sinh thái bền vững. Mỗi hoạt động phản ánh triết lý "đặt lợi ích xã hội và lợi ích khách hàng vào lợi ích doanh nghiệp".

Đông Vệ