Chiến lược bền vững giúp PNJ nhận giải 'Ngôi sao CSI'

Hà NộiNhờ thực hành ESG hướng tới cân bằng lợi ích kinh tế, trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường, PNJ nhận hai giải phát triển bền vững, trong đó có "Ngôi sao CSI".

Lễ công bố "Doanh nghiệp bền vững Việt Nam 2025" do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chủ trì, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD-VCCI) tổ chức, ngày 5/12. Ban tổ chức biểu dương 100 đơn vị tiêu biểu ở cả lĩnh vực sản xuất và thương mại, dịch vụ.

PNJ được vinh danh "Ngôi sao CSI giai đoạn 2016-2025" - hạng mục ghi nhận đóng góp và nỗ lực triển khai chuỗi hoạt động phát triển bền vững 5 năm liên tiếp của các đơn vị thuộc Top 10 chương trình CSI. Đơn vị cũng góp mặt trong "Top 100 doanh nghiệp bền vững trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ" nhờ tuân thủ bộ chỉ số CSI (viết tắt từ Corporate Sustainable Development Index).

Đại diện PNJ (hàng một, giữa) nhận giải "Ngôi sao CSI" vì hành trình phát triển bền vững. Ảnh: Trần Tùng

Cụ thể, đơn vị được ghi nhận đáp ứng tốt bộ CSI 2025 với 7 phần chính gồm: thông tin doanh nghiệp; cơ cấu, mô hình tổ chức và nhân sự chủ chốt; phân tích các vấn đề trọng yếu; chỉ số kết quả trong ba năm; chỉ số quản trị; chỉ số môi trường; chỉ số lao động, xã hội.

Năm nay, ban tổ chức tinh giản bộ CSI với 145 chỉ số (87 cơ bản và 58 nâng cao), nhằm khuyến khích doanh nghiệp đi từ "tuân thủ" đến "đổi mới sáng tạo" trong thực hành kinh doanh bền vững, thông qua loạt sáng kiến mới để đạt giá trị gia tăng lớn, thích ứng bối cảnh nhiều biến động.

Giữ vững cam kết phát triển bền vững, PNJ góp mặt trong Top 100 Doanh nghiệp bền vững lĩnh vực thương mại - dịch vụ. Ảnh: Trần Tùng

Ban tổ chức đánh giá PNJ liên tục đẩy mạnh thực hành ESG trên cả ba trụ cột: môi trường (E), xã hội (S) và quản trị (G) với tư duy đột phá, cân bằng hài hòa giữa lợi ích kinh tế, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.

Đơn vị cũng chủ trương hoàn thiện năng lực quản trị, xây dựng hệ thống vận hành minh bạch, hiệu suất cao và đặt trách nhiệm làm trọng tâm. Công ty chú trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo để tối ưu hóa tài nguyên, hướng đến mô hình kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính. Đơn cử giữa năm, PNJ "bắt tay" các đối tác chiến lược thúc đẩy giao thông xanh trong doanh nghiệp, góp phần lan tỏa mô hình này đến cộng đồng.

"Chúng tôi duy trì chuỗi dự án an sinh xã hội thông qua mạng lưới đối tác chiến lược cùng giá trị, nhân rộng tác động cộng đồng từ sáng kiến CSR và kiến tạo nền tảng cho chuyển đổi tích cực dài hạn", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Nhiều năm nay, công ty xây dựng chiến lược CSR dựa trên nền tảng "Sống đẹp" và triết lý "Đặt lợi ích khách hàng và lợi ích xã hội vào lợi ích doanh nghiệp" qua loạt hoạt động nổi bật như: Siêu thị mini 0 đồng, Giấc Mơ Lọ Lem, Nối vòng tay ấm, Gia đình trẻ hạnh phúc... Hai tháng qua, doanh nghiệp linh hoạt đưa mô hình siêu thị 0 đồng đến với hàng nghìn gia đình chịu ảnh hưởng bão lũ tại Thái Nguyên, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quy Nhơn (cũ).

PNJ kịp thời triển khai "Siêu thị mini 0 đồng" tiếp sức người dân miền Trung vượt lũ. Ảnh: Duy Thanh

"Chú trọng các yếu tố bền vững góp phần giúp chúng tôi giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời tạo dựng niềm tin vững chắc với khách hàng, nhà đầu tư lẫn cộng đồng", đại diện doanh nghiệp cho hay.

Cũng theo đơn vị, tầm nhìn chiến lược và quyết liệt triển khai ESG tạo tiền đề vững chắc cho sự tăng trưởng bền vững trong tương lai. Trước đó, PNJ đoạt nhiều giải trong nước lẫn quốc tế như: Jewellery World Awards (JWA), Fortune 500 Đông Nam Á, Top 50 doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam (CSA); Doanh nghiệp xanh TP HCM, Công ty tốt nhất để làm việc ở Đông Nam Á 2025 (tạp chí Fortune)...

Doanh nghiệp bền vững Việt Nam là sự kiện thường niên, khởi xướng từ 10 năm trước, nhằm biểu dương các doanh nghiệp thực hành tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh bền vững, góp phần thúc đẩy xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp có trách nhiệm, phát triển bền vững và bao trùm. Quy trình đánh giá, thẩm định gồm ba giai đoạn: chấm điểm ba vòng hồ sơ theo bộ chỉ số CSI; thẩm định thông qua các cơ quan chức năng; ban chỉ đạo phê duyệt đề xuất của Hội đồng đánh giá.

Đông Vệ