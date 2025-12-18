Chiến lược bền vững của mỹ phẩm thuần chay Cocoon

Ra mắt hơn 10 năm trước, Cocoon định hình mô hình mỹ phẩm 100% thuần chay, không dùng nguyên liệu có nguồn gốc từ động vật và không thử nghiệm trên loài vật.

Những năm gần đây, phát triển bền vững là một trong những định hướng được nhiều doanh nghiệp Việt theo đuổi. Khái niệm này không dừng ở hoạt động sản xuất, kinh doanh minh bạch hay chất lượng sản phẩm, mà còn mở rộng sang cam kết cộng đồng, môi trường lẫn vấn đề xã hội.

Ở thị trường làm đẹp Việt, Cocoon là một trong những thương hiệu theo đuổi định hướng "phát triển bền vững gắn với triết lý thuần chay". Các sản phẩm của doanh nghiệp đạt loạt chứng nhận quốc tế như PETA, Cruelty Free International hay Vegan Society - những tổ chức thường yêu cầu cao về mỹ phẩm thuần chay, không thử nghiệm trên động vật.

Quầy trưng bày mỹ phẩm thuần chay Cocoon tại hệ thống Guardian Vietnam. Ảnh: Kim Tính

Trong bối cảnh người tiêu dùng Việt ngày càng chú trọng trải nghiệm thực tế và chuỗi hành động cụ thể, các chứng nhận quốc tế được xem là điều kiện cần nhưng chưa đủ tạo niềm tin lâu dài. Do đó, doanh nghiệp cần thể hiện cam kết thông qua hoạt động thực tiễn, gắn với bối cảnh xã hội.

Bên cạnh phát triển danh mục sản phẩm dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ, từ năm 2021, đơn vị thực hiện nhiều chương trình phúc lợi động vật như: Chung tay bảo vệ loài gấu, Chung tay chấm dứt cưỡi voi, Chung tay cứu trợ chó mèo lang thang. "Các hoạt động này là một phần trong chiến lược triết lý thuần chay, thay vì chỉ dừng ở thông điệp truyền thông", người đại diện nhấn mạnh.

Đầu tháng 12, Cocoon công bố hợp tác lần hai với Tổ chức động vật châu Á (Animals Asia Foundation - AAF), triển khai chương trình Chung tay cứu trợ chó mèo lang thang. Theo đó, đơn vị góp 500 triệu đồng cho hoạt động nâng cao phúc lợi động vật ở Việt Nam gồm: hỗ trợ lương thực, vật dụng, y tế cho các trạm cứu hộ; tặng 20.000 liều vaccine phòng dại cho chó mèo; tổ chức tiêm phòng ở những địa phương có nguy cơ cao; truyền thông tại trường học và thăm khám thú y miễn phí.

Lễ ký kết đồng hành chương trình "Chung tay cứu trợ chó mèo lang thang" của Cocoon và AAF. Ảnh: Huấn Cao

Đồng hành các tổ chức phi chính phủ hoạt động lâu năm tại Việt Nam là cách doanh nghiệp tăng tính minh bạch, hiệu quả cho loạt cam kết xã hội. Theo đại diện Cocoon, khi "bắt tay" AAF, các chương trình sẽ diễn ra bài bản hơn, phù hợp thực trạng lẫn nhu cầu thực tế ở nước ta.

Trong bối cảnh thị trường mỹ phẩm ngày càng cạnh tranh và sự gia tăng của các hoạt động tiếp thị dựa trên thông điệp bền vững, những doanh nghiệp thể hiện tốt sự nhất quán giữa chiến lược, cam kết và hành động thực tiễn có nhiều cơ hội tạo dựng niềm tin lâu dài với người tiêu dùng.

"Chúng tôi tiếp tục chọn hướng tiếp cận phát triển bền vững gắn với triết lý thuần chay, đẩy mạnh chuỗi hoạt động thiết thực, gần gũi ngay ở thị trường trong nước", đại diện Cocoon nói thêm.

