Chiến lược AI First của Viettel Money cho 30 triệu người dùng

Viettel Money đầu tư công nghệ lõi, đưa AI vào vận hành, tạo chatbot tự động, Smart Authen tối ưu bảo mật, giảm thao tác thủ công, tăng hiệu suất dịch vụ cho 30 triệu người dùng.

Theo báo cáo EY năm 2024, 62% dân số nông thôn Việt Nam vẫn khó tiếp cận tín dụng và dịch vụ tài chính chính thống. Nguyên nhân chủ yếu đến từ rào cản công nghệ, thiếu kiến thức hay lịch sử tín dụng. Đặt mục tiêu phổ cập tài chính số, Viettel Money đầu tư sớm vào công nghệ lõi và ứng dụng thành tựu quốc tế để giải quyết bài toán quy mô, hiệu quả.

Từ năm 2023, ứng dụng này đã thử nghiệm AI và phân tích dữ liệu nhằm tối ưu sản phẩm. Sang giai đoạn 2024-2025, nhiều công nghệ được triển khai đồng bộ. RPA (Robotic Process Automation) giúp tăng 50% năng suất và giảm 5 lần thời gian xử lý khiếu nại. Chatbot tiếng Việt tự động tiếp nhận và giải quyết yêu cầu khách hàng, tiết kiệm đáng kể nguồn lực vận hành.

Hệ thống phân tích Customer 360 của Viettel Money được xây dựng từ hơn 1.085 đặc trưng dữ liệu giúp đề xuất sản phẩm tài chính phù hợp, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ cho cả người dùng chưa có lịch sử tín dụng. Đội ngũ kỹ sư cũng phát triển Smart Authen - giải pháp xác thực hai lớp, nâng cao bảo mật cho giao dịch.

Công nghệ eKYC của Viettel Money đạt chứng chỉ quốc tế ISO 30107-3 cấp độ 2. Hệ thống có thể phát hiện gian lận sinh trắc học phức tạp như mặt nạ silicon hay video deepfake. Kết quả thử nghiệm hơn 3.000 lần cho thấy tỷ lệ sai số bằng 0.

Chuỗi giải pháp này giúp Viettel Money cải thiện mạnh chỉ số trải nghiệm. Cuối năm 2024, nền tảng đạt CSAT tổng thể 88,8%, tăng 11,96% so với năm trước. Mức hài lòng trên ứng dụng đạt 94,09% và CES 92,24%, vượt xa trung bình ngành.

Người dùng sử dụng Viettel Money. Ảnh: Viettel

Thành quả công nghệ còn được ghi nhận ở tầm khu vực. Tháng 7, đơn vị giành ba giải thưởng tại Asian Banking & Finance Awards ở Singapore. Các hạng mục gồm: Sáng kiến tài chính toàn diện của năm, Sáng kiến AI & máy học của năm và Sản phẩm công nghệ tài chính mới nổi bật nhất.

Đáng chú ý, Viettel Money là nền tảng tài chính số duy nhất của Việt Nam nhận giải tại ABF Retail Banking Awards. Đây vốn là sân chơi quen thuộc của các ngân hàng lớn trong và ngoài nước như BIDV, Vietcombank, Techcombank, VPBank, UOB, HSBC.

Đại diện thương hiệu cho biết, "AI First" sẽ tiếp tục là chiến lược trọng tâm. Trí tuệ nhân tạo sẽ được tích hợp vào toàn bộ quy trình, từ gợi ý sản phẩm, tự động hóa chăm sóc khách hàng đến tối ưu vận hành. Các thuật toán huấn luyện từ dữ liệu đa chiều giúp nền tảng phản hồi nhanh hơn và cá nhân hóa trải nghiệm.

Viettel Money hiện phục vụ gần 30 triệu khách hàng trên toàn quốc với hơn 1,5 tỷ giao dịch mỗi năm. Ảnh: Viettel

Viettel Money được phát triển toàn trình bởi Tổng công ty Dịch vụ số Viettel (Viettel Digital), dưới sự định hướng của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel). Ứng dụng tài chính số này cung cấp hơn 350 dịch vụ từ thanh toán số đến tài chính số (bảo hiểm, tiết kiệm, tín dụng, đầu tư trực tuyến...)

Tính đến tháng 4/2025, nền tảng đã phục vụ gần 30 triệu khách hàng trên toàn quốc. Viettel Money hiện dẫn đầu thị phần và độ phủ các mảng thanh toán thiết yếu như điện, nước, Internet, học phí, giao thông, viễn thông và hành chính công.

Thái Anh