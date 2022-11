Chiến lược 50 triệu người dùng của Cốc Cốc

Tập trung vào thị trường Việt, đầu tư cho sản phẩm, tạo môi trường làm việc linh hoạt là những yếu tố giúp Cốc Cốc nhắm tới mục tiêu 50 triệu người dùng.

Xuất hiện tại talkshow The Next Power với chiếc áo phông đen đơn giản in logo công ty, ông Nguyễn Vũ Anh - CEO Cốc Cốc thể hiện phần nào văn hóa của doanh nghiệp sau gần một thập kỷ hoạt động. Đó là tinh thần năng động, và sáng tạo của một trình duyệt và công cụ tìm kiếm "Make in Việt Nam".

Tính Việt và chiến lược phát triển tập trung thỏa mãn nhu cầu người dùng được ông Nguyễn Vũ Anh nhấn mạnh nhiều lần trong suốt cuộc trò chuyện với người dẫn Trương Lý Hoàng Phi. Ông Nguyễn Vũ Anh cũng có nhiều chia sẻ về những đổi mới đang được Cốc Cốc triển khai để tiếp tục chinh phục người dùng Việt.

CEO Cốc Cốc - Nguyễn Vũ Anh.

Mục tiêu biến 28 thành 50 triệu người dùng

Sau lần đầu được giới thiệu tại thị trường Việt Nam vào năm 2013, Cốc Cốc đạt nhiều dấu mốc tăng trưởng ấn tượng. Tính đến hết tháng 9/2022, trình duyệt web này sở hữu hơn 28 triệu người dùng.

Ông Nguyễn Vũ Anh cho biết: "Cốc Cốc đã trở thành một công ty khá bền vững về mặt tài chính, năm nào cũng có lợi nhuận. Chúng tôi giờ đây không lo sống hay chết nữa, mà chỉ tập trung phát triển sản phẩm tốt và thu hút người dùng". Với đại diện là Cốc Cốc, Việt Nam là một trong số ít các quốc gia trên thế giới sở hữu công cụ tìm kiếm nội địa đủ sức cạnh tranh với Google.

Không nhận định sự cạnh tranh này như một yếu tố bất lợi, người đứng đầu Cốc Cốc cho rằng, cạnh tranh là tốt vì cuối cùng người dùng sẽ có sản phẩm và dịch vụ tốt hơn. "Thực sự không nên chỉ có một đối thủ trong lĩnh vực này, nên có cạnh tranh. Lúc có sự cạnh tranh sẽ có lựa chọn cho người dùng, từ đó sản phẩm và dịch vụ sẽ tốt hơn", ông Nguyễn Vũ Anh nhấn mạnh.

Một trong những chiến lược cốt lõi tại Cốc Cốc là đặt trọng tâm phát triển tại thị trường Việt Nam, tận dụng tối đa lợi thế địa phương và thấu hiểu tâm lý người dùng trong nước. Với dân số hơn 100 triệu người, tỷ lệ sử dụng internet cao, Việt Nam vừa là sân nhà, vừa là thị trường đầy tiềm năng để tiếp tục khai thác.

CEO Nguyễn Vũ Anh nhận định: "Điểm mạnh của Cốc Cốc là gần người dùng Việt, có cơ hội làm tốt hơn so với các đối thủ toàn cầu. Chúng tôi tập trung nắm bắt được nhu cầu của người dùng, hiểu sâu hơn để làm sản phẩm phù hợp. Chỉ có như vậy mới thành công được". Cốc Cốc đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ đạt 50 triệu người dùng, tương đương với 50% dân số Việt Nam.

Cánh cửa đưa người dùng vào thế giới số

Tên gọi "Cốc Cốc" có ý nghĩa như tiếng gõ cửa, giúp đưa người dùng bước vào thế giới số. Đứng trước sự thay đổi nhanh chóng, không ngừng nghỉ của công nghệ, "cánh cửa" của Cốc Cốc cũng đang thay đổi để phục vụ tốt hơn cho người dùng.

Công ty hướng tới xây dựng một hệ sinh thái, từng bước cá nhân hóa trải nghiệm cho người dùng, mang tới những thông tin mà họ thực sự cần và quan tâm. Cụ thể, nhờ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI), Cốc Cốc thấu hiểu nhu cầu thông tin của mỗi cá nhân, từ đó phát triển sản phẩm giúp giới thiệu nội dung liên quan.

Ông Nguyễn Vũ Anh trò chuyện cùng người dẫn Trương Lý Hoàng Phi về chiến lược phát triển của Cốc Cốc.

Ông Nguyễn Vũ Anh cũng chia sẻ về những thay đổi của trình duyệt này trong suốt giai đoạn Covid-19. Ông cho biết, Cốc Cốc thực hiện chiến lược đa dạng hóa các tính năng như Cập nhật Covid-19, giúp thông báo số lượng ca nhiễm, tình trạng tiêm chủng... đồng thời tạo ra tính năng học tập online cho học sinh, sinh viên. Nhờ đó, số lượng người dùng tăng lên nhanh chóng. Vì vậy, trong hành trình phát triển tiếp theo, trình duyệt thuần Việt này đặt mục tiêu giữ chân người dùng, làm cho họ hiểu đây là một sản phẩm tốt, đáp ứng được nhu cầu của người Việt.

Để thực hiện đổi mới sản phẩm một cách hiệu quả và nhanh chóng, Cốc Cốc luôn sẵn sàng thử nghiệm, nghiên cứu, từ đó chọn những gì phù hợp để cung cấp cho người dùng Việt Nam. "Trải nghiệm rất nhanh và áp dụng chọn lọc" là yếu tố được ông Nguyễn Vũ Anh đặc biệt nhấn mạnh khi nói về đổi mới sản phẩm.

"Chúng tôi có một nhóm riêng chuyên nghiên cứu khách hàng. Mỗi khi phát triển một tính năng mới, nhóm sẽ xem xét khả năng phù hợp hay trước khi áp dụng diện rộng. Quý 4 năm nay, Cốc Cốc sẽ ra mắt một tính năng về Web3", vị CEO cho biết.

Tính năng Web3 này bao gồm một ví crypto để hỗ trợ người dùng giữ tài sản số. "Trên thế giới có nhiều phương pháp để tham gia vào Web3.0 nhưng khá phức tạp với người Việt. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp một công cụ có sẵn trên Cốc Cốc để ai có nhu cầu cũng có thể khám phá và sử dụng", ông Nguyễn Vũ Anh chia sẻ.

Công thức quản trị linh hoạt

Đánh giá về chiến lược phát triển của Cốc Cốc, người dẫn Trương Lý Hoàng Phi nhận định: "Chúng ta không thể cạnh tranh về mặt tài chính so với những 'gã khổng lồ công nghệ', nhưng có thể cạnh tranh bởi tính thích hợp, nhanh, nghĩa là đội ngũ sẽ phải đủ mạnh, đủ khát khao để chiến thắng trên thị trường này".

Ông Nguyễn Vũ Anh cho biết, đội ngũ kỹ sư Việt Nam có rất nhiều người tài năng, nhiều nhân sự nổi tiếng với các giải thưởng liên quan đến toán, lập trình. Nhiều người lựa chọn làm việc cho công ty công nghệ lớn, nhưng cũng không ít trong số đó tham gia vào đội ngũ phát triển Cốc Cốc.

Một trong những yếu tố thu hút nhân tài và khơi phóng sự sáng tạo của nhân sự tại đây là cơ cấu tổ chức linh hoạt, nơi tất cả nhân viên ở mọi vai trò đều có cơ hội đóng góp ý kiến. "Cốc Cốc có vài chục người trực tiếp đối mặt với thách thức rất lớn là xây dựng công cụ tìm kiếm cạnh tranh với Google. Tuy nhiên, họ có thể tham gia đóng góp ở bất kỳ lĩnh vực nào trong công cụ tìm kiếm, chứ không phải một phần rất nhỏ, từ đó mỗi nhân sự đều nhìn thấy được tầm ảnh hưởng của chính mình, những gì họ làm có thể tác động đến hàng chục triệu người dùng", ông Nguyễn Vũ Anh chia sẻ khi nói về chiến lược quản trị nhân sự của Cốc Cốc.

Nhờ lợi thế am hiểu người dùng Việt và tinh thần "việc gì cũng có thể làm được", "ai cũng có thể đóng góp", Cốc Cốc xây dựng tâm lý tự tin trong chiến lược phát triển. "Cốc Cốc là 'trình duyệt phù hợp nhất cho người Việt', tôi hy vọng mọi người có cái nhìn cởi mở để trải nghiệm và tin tưởng một sản phẩm Việt Nam và dành riêng cho người Việt", ông Nguyễn Vũ Anh nhấn mạnh trong thông điệp gửi tới khán giả tại phần cuối của talkshow.

Thúy An