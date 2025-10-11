Chiến hạm Trung Quốc cập cảng Campuchia

Hai tàu hải quân Trung Quốc cập cảng thương mại ở miền nam Campuchia trong chuyến thăm với mục đích hữu nghị và huấn luyện.

Tàu đổ bộ Yimengshan và tàu huấn luyện Qi Jiguang của hải quân Trung Quốc hôm 10/10 cập cảng dân sự Sihanoukville trên Vịnh Thái Lan, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Campuchia 4 ngày. Chuẩn đô đốc In Sokhemra, phó tư lệnh căn cứ hải quân Ream của Campuchia, đã chào đón các tàu Trung Quốc tới thăm.

"Hàng năm, các tàu nước ngoài từ Trung Quốc, Philippines, Australia hay Mỹ thường đến Sihanoukville để tiến hành các cuộc diễn tập hợp tác cũng như thắt chặt tình hữu nghị và đoàn kết", ông nói.

Trong thời gian cập cảng, hai tàu Qi Jiguang và Yimengshan sẽ tổ chức các sự kiện đón khách tham quan và tiệc chiêu đãi trên boong.

Tàu huấn luyện Qi Jiguang của Trung Quốc cập cảng ở Sihanoukville, miền nam Campuchia ngày 10/10. Ảnh: AFP

Phát ngôn viên hải quân Campuchia Sam Sokha trước đó cho biết mục đích chính của chuyến thăm là tăng cường hợp tác và không nhằm thể hiện sự ủng hộ của Trung Quốc với Campuchia trong tranh chấp biên giới đang diễn ra với Thái Lan.

Hai tàu Trung Quốc dự kiến rời đi vào 14/10, sau đó thực hiện các chuyến thăm tương tự tới Thái Lan và Singapore.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang nỗ lực duy trì cân bằng trong quan hệ với Campuchia và Thái Lan. Hồi cuối tháng 7, hai quốc gia láng giềng ở Đông Nam Á xảy ra xung đột vũ trang kéo dài 5 ngày do tranh chấp biên giới.

Việc các tàu cập cảng Sihanoukville thay vì quân cảng Ream gần đó được cho là nhằm xoa dịu những lo ngại chính trị về ảnh hưởng của Trung Quốc với căn cứ này.

Quân cảng Ream, nằm gần thành phố Sihanoukville, được nâng cấp với sự giúp đỡ của Trung Quốc. Đại tướng Tea Banh, cựu lãnh đạo Bộ Quốc phòng Campuchia, hồi tháng 8/2023 ca ngợi căn cứ Ream có vị trí chiến lược và dự án nâng cấp quân cảng sẽ góp phần hiện đại hóa hải quân Campuchia.

Tuy nhiên, dự án này lại khiến quan hệ Campuchia - Mỹ trở nên căng thẳng. Phía Mỹ cho rằng hiện diện quân sự của Trung Quốc tại căn cứ Ream "có thể đe dọa quyền tự chủ của Campuchia và làm suy yếu an ninh khu vực".

Chính phủ Campuchia nhiều lần bác bỏ cáo buộc cho phép lực lượng nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ. Chủ tịch Thượng viện Hun Sen khẳng định Campuchia không cho phép bất kỳ nước nào thiết lập căn cứ quân sự trên lãnh thổ và cũng không cho phép đất nước mình được sử dụng làm căn cứ chống lại bất kỳ quốc gia nào trong khu vực.

