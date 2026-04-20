Chiến hạm Mỹ nã pháo, bắt tàu hàng Iran

Tổng thống Trump thông báo khu trục hạm Mỹ đã khai hỏa, bắn trúng phòng máy của tàu hàng treo cờ Iran đang tìm cách vượt vòng phong tỏa.

"Tàu hàng Touska treo cờ Iran hôm nay cố gắng vượt vòng phong tỏa của hải quân Mỹ, song không thành công. Tàu khu trục USS Spruance bám theo Touska và yêu cầu dừng lại, nhưng thủy thủ đoàn Iran từ chối tuân lệnh, nên chiến hạm Mỹ đã bắn thủng phòng máy của phương tiện", Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 19/4.

Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ, sau đó công bố video khu trục hạm USS Spruance di chuyển song song với tàu Touska. Sĩ quan liên lạc Mỹ nói qua điện đàm rằng "tàu Touska, yêu cầu rời khỏi phòng máy, chúng tôi chuẩn bị khai hỏa", trước khi USS Spruance nã ít nhất 3 phát đạn pháo 127 mm về phía mục tiêu.

Khu trục hạm USS Spruance nã đạn pháo vào tàu Touska trên biển ngày 19/4. Video: CENTCOM

"Khu trục hạm USS Spruance tiếp cận tàu Touska khi phương tiện di chuyển với tốc độ 31 km/h hướng đến cảng Bandar Abbas. Lực lượng Mỹ đã phát cảnh báo nhiều lần rằng tàu hàng treo cờ Iran đang vi phạm lệnh phong tỏa. Thủy thủ đoàn không tuân thủ cảnh báo trong suốt 6 tiếng", CENTCOM thông báo.

Binh sĩ thuộc Đơn vị Thủy quân lục chiến Viễn chinh số 31 của Mỹ đã đổ bộ lên tàu, chưa rõ số phận của phương tiện này.

Giới chức Iran chưa bình luận về thông tin.

Dữ liệu trên trang theo dõi hàng hải Marine Traffic cho thấy khoảng 6 tiếng trước khi ông Trump đưa ra thông báo, tàu Touska đang ở cách thành phố Chabahar tại miền nam Iran khoảng 45 km. Trang Tanker Tracker cho thấy Touska đã khởi hành từ Malaysia.

Sự việc xảy ra trong lúc căng thẳng leo thang ở eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch đối với nguồn cung dầu mỏ và khí đốt cho toàn thế giới. Khu vực này đã bị đóng cửa gần như hoàn toàn sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch nhằm vào Iran ngày 28/2.

Eo biển Hormuz và vùng Vịnh. Đồ họa: Guardian

Quân đội Mỹ ngày 13/4 bắt đầu nỗ lực chặn tàu thuyền đến và đi từ các cảng của Iran, sau khi cuộc đàm phán ở Pakistan hai ngày trước đó kết thúc mà không có kết quả và Iran từ chối mở cửa trở lại tuyến đường biển trọng yếu nói trên.

Iran ngày 17/4 thông báo mở cửa eo biển Hormuz để hoan nghênh lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon có hiệu lực, song tiếp tục phong tỏa tuyến hàng hải này chỉ sau một ngày để đáp trả chiến dịch ngăn chặn cảng biển do Mỹ thực thi.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei tuyên bố Mỹ phong tỏa các cảng và bờ biển của Iran không chỉ vi phạm lệnh ngừng bắn do Pakistan làm trung gian, mà còn là "hành động bất hợp pháp, phạm tội và trừng phạt tập thể người dân".

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)