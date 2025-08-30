Chiến dịch 'Tự hào Việt Nam' hưởng ứng đại lễ A80 từ Zalo

Zalo triển khai chiến dịch "Tự hào Việt Nam", cập nhật bộ giao diện trang cá nhân và hình đại diện AI đến hơn 78,3 triệu người dùng hưởng ứng đại lễ A80.

Chương trình diễn ra từ ngày 25/8 đến 3/9, với hai hoạt động chính: cập nhật bộ giao diện trang cá nhân và hình đại diện AI.

Ở hạng mục giao diện, Zalo cung cấp 18 lựa chọn xoay quanh các chủ đề phong cảnh đất nước, quốc kỳ, nét văn hóa và hình ảnh con người Việt Nam. Những biểu tượng mang đậm tinh thần dân tộc sẽ hiển thị trên hình nền trang cá nhân hoặc cuộc gọi, vừa khơi gợi niềm tự hào, vừa nhắc nhở về giá trị của tự do. Người dùng chỉ cần bấm vào banner chiến dịch trong mục "Nhật ký", chọn giao diện, lưu và chia sẻ cùng bạn bè.

Banner chiến dịch trong mục "Nhật ký" trên giao diện ứng dụng Zalo. Ảnh: Zalo

Song song đó, Zalo ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tạo hình đại diện. Người dùng có thể khoác lên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng với phong cách ảnh thực tế hoặc chibi độc đáo. Đồng hành cùng nền tảng, Nutifood GrowPLU+ ra mắt bộ AI Avatar chibi với thông điệp "Nuôi dưỡng mầm non Tổ quốc". Hình ảnh đáng yêu trong sắc áo cờ không chỉ khơi gợi niềm tự hào, mà còn mang tính kết nối giữa phụ huynh và thế hệ trẻ.

Nutifood GrowPLUS+ đồng hành bộ AI Avatar chibi trên Zalo. Ảnh: Zalo

Để tham gia, người dùng truy cập tài khoản chính thức của Zalo, chọn "Tạo ảnh đại diện AI", tải hoặc chụp chân dung, rồi tùy chỉnh theo độ tuổi, giới tính và phong cách.

Theo Zalo, chiến dịch không chỉ khơi dậy làn sóng yêu nước trên mạng xã hội, cộng hưởng cùng bầu không khí sục sôi ngoài đời thực, mà còn giúp cộng đồng tiếp cận gần hơn với công nghệ AI. "Mỗi người dùng trở thành một mảnh ghép trong bức tranh số rực đỏ, tái hiện không khí hòa bình, độc lập", đại diện nền tảng cho biết.

Giao diện cuộc gọi trên Zalo phủ sắc đỏ dịp đại lễ A80. Ảnh: Zalo

Theo thống kê của Google, từ khóa "concert quốc gia" từng tạo hiệu ứng đặc biệt dịp 30/4. Từ này dẫn đầu xu hướng tìm kiếm trong tháng 4, tăng 200% trong tuần cuối trước đại lễ, vượt qua nhiều chủ đề như "lịch trình diễu binh 30/4" hay "lá cờ Việt Nam".

Theo Zalo, những con số trên phản ánh sức hút của các ngày lễ lớn, khi yếu tố văn hóa, tinh thần dân tộc và công nghệ kết hợp tạo thành điểm chạm đa thế hệ. Điều này giúp chiến dịch nhận sự hưởng ứng đông đảo từ cộng đồng.

(Nguồn: Zalo)