Chiến dịch truyền thông 'Tết đỏ' của J&T Express

Chiến dịch 'Đỏ' của J&T Express khai thác các biểu trưng may mắn, dựa trên sự nghiên cứu, thấu hiểu thị trường bản địa.

Linh vật 'Mèo Thần tài'

Mèo thần tài Maneki-Neko là một linh vật phổ biến mang ý nghĩa sức khỏe, may mắn và tiền tài. Nhiều người tin rằng việc đặt Mèo thần tài tại các địa điểm kinh doanh, văn phòng công ty hay nhà ở có thể giúp công việc được thuận lợi và suôn sẻ.

Tương đồng ý nghĩa như Mèo Thần tài, người Việt còn quan niệm màu đỏ là biểu tượng cho sự thịnh vượng, tài lộc và an khang. Đặc biệt, với những người tham gia buôn bán, màu đỏ được xem như là một "vị thần may mắn" đem đến sự thành công cho hoạt động kinh doanh của họ.

Kết hợp hai biểu tượng và màu sắc may mắn này, thương hiệu giao hàng chuyển phát nhanh J&T Express đã triển khai chiến dịch "Đỏ", thấu hiểu tâm lý mong cầu may mắn và hướng đến một năm mới tốt đẹp của người dùng Việt.

Hình ảnh Mèo Thần tài trong MV O-Đờ-Hỏi-Đỏ do J&T Express kết hợp với JustaTee. Ảnh: J&T Express

Hình ảnh những chú Mèo Thần tài đáng yêu của J&T Express trong sản phẩm O-Đờ-Hỏi-Đỏ kết hợp với JustaTee là điểm nhấn của chiến dịch. Với giai điệu bắt tai, hình ảnh tươi vui và những tình huống đánh trúng tâm lý của những "con nghiện shopping online, bài hát nhằm khơi gợi sự thích thú, lan tỏa niềm vui và "xốc" lại tinh thần cho mọi người sau khoảng thời gian dài giãn cách xã hội.

"Các chủ shop và khách hàng có thêm niềm vui nhỏ khi giao và nhận hàng từ chính những shipper áo đỏ cùng chiếc mũ bảo hiểm tai mèo ngộ nghĩnh. Những chuyến giao hàng đầu năm nhờ đó không chỉ ngập tràn 'vận đỏ' mà còn đầy ắp nụ cười", đại diện J&T Express nói về ý nghĩa MV.

Hình ảnh shipper J&T Express với đôi tai mèo màu đỏ rong ruổi khắp TP HCM. Ảnh: J&T Express

Đỏ cũng chính là màu sắc chủ đạo của thương hiệu giao hàng chuyển phát nhanh J&T Express. Qua đó, chiến dịch nhằm tạo thiện cảm với người tiêu dùng, với thông điệp những chiếc áo đỏ đến từ shipper J&T Express sẽ kết nối vận may và tài lộc cho các chủ kinh doanh.

Thấu hiểu thị trường

Trước đó, trong giai đoạn dịch bệnh, J&T Express triển khai giải pháp "Thẻ bưu kiện an tâm" và huy hiệu xác nhận tình trạng tiêm chủng của shipper, nhằm xoá bỏ nỗi lo của khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ. Đồng thời, giải pháp này còn giúp đảm bảo việc vận chuyển được diễn ra thông suốt trong giai đoạn bình thường mới.

Thương hiệu quốc tế này cũng thực hiện nhiều chiến lược cận Tết và năm mới. Với người kinh doanh, bên cạnh công việc thuận lợi thì may mắn cũng là yếu tố quan trọng. Sau khi thu hút sự chú ý bằng MV O-Đờ-Hỏi-Đỏ, J&T Express đã đồng loạt triển khai nhiều chương trình nhằm lan tỏa may mắn đến cho các chủ shop online như tặng băng keo mèo thần tài may mắn, "mở hàng" đánh giá 5 sao cho gian hàng chất lượng...

"Những hoạt động trên được xem như một lời chúc 'buôn may bán đắt', truyền tải thông điệp J&T Express sẽ góp phần giúp công việc của các đối tác và khách hàng được suôn sẻ, mang lại sự may mắn họ luôn mong cầu", đại diện thương hiệu chia sẻ.

J&T Express triển khai nhiều chương trình gắn với thị trường bản địa. Ảnh: J&T Express

Trong bối cảnh nhu cầu mua sắm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán tăng cao, J&T Express hiểu được mối quan tâm hàng đầu của khách hàng là thời gian giao hàng và an toàn trong giai đoạn dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Từ đó, doanh nghiệp đã chủ động đưa ra các giải pháp chuẩn bị về hạ tầng và xử lý đơn hàng để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Đồng thời, các yếu tố an toàn trong quá trình giao nhận cũng được duy trì thực hiện nghiêm ngặt để mang lại cho khách hàng sự an tâm khi trải nghiệm dịch vụ.

Phong Vân