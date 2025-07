Chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức về HPV

Chiến dịch truyền thông toàn quốc "Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV" hướng đến cung cấp thông tin khoa học chính xác qua các chương trình giáo dục sức khỏe cộng đồng trên cả nước.

Sau gần 4 tháng được Bộ Y tế phát động, với sự đồng hành của công ty MSD Việt Nam, chiến dịch đã thực hiện chuỗi các hoạt động cộng đồng ở một số tỉnh thành. Một trong những điểm nhấn của chiến dịch là triển lãm cộng đồng "Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV", ứng dụng công nghệ AI để cung cấp trải nghiệm tương tác, giúp người dân tìm hiểu về HPV, cách phòng tránh và vai trò quan trọng của tiêm chủng.

Chiến dịch hướng đến cung cấp thông tin khoa học chính xác qua các chương trình giáo dục sức khỏe cộng đồng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trọng tâm là mở rộng độ bao phủ tiếp cận, tăng cường kết nối các tổ chức y tế và cơ quan ban ngành để triển khai các giải pháp truyền thông đồng bộ, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về HPV, các bệnh và ung thư do HPV - nhất là ung thư cổ tử cung và các biện pháp dự phòng nhiễm HPV.

Hoạt động triển lãm trong khuôn khổ chiến dịch. Ảnh: Huỳnh Như

HPV (Human Papillomavirus) là virus gây u nhú ở người, có thể dẫn đến nhiều bệnh lý nghiêm trọng như ung thư cổ tử cung, hậu môn, âm đạo, âm hộ, và mụn cóc sinh dục ở cả nam và nữ. Theo số liệu từ Globocan 2022, mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 6.200 ca ung thư liên quan đến HPV, và hơn 2.500 phụ nữ tử vong do ung thư cổ tử cung. Nếu không có biện pháp can thiệp hiệu quả, dự báo đến năm 2070, số phụ nữ tử vong do căn bệnh này có thể lên đến 200.000 người. Những con số này nhấn mạnh tính cấp thiết của việc triển khai truyền thông sâu rộng và các giải pháp phòng ngừa hiệu quả.

Trong khuôn khổ chiến dịch, một loạt hội thảo khoa học đã được tổ chức, quy tụ hàng nghìn cán bộ y tế và diễn giả thuộc nhiều chuyên khoa như y học dự phòng, sản phụ khoa, nhi khoa, da liễu và ung thư. Các đại biểu tham dự đến từ các hiệp hội, viện nghiên cứu và các bệnh viện đầu ngành trong nước và quốc tế, trong đó có Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur TP. HCM.

Theo GS.TS Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, việc chung tay nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động phòng ngừa HPV trong cộng đồng là cần thiết. Vaccine là một thành tựu y học dự phòng mang tính cách mạng, trao cho chúng ta công cụ mạnh mẽ để ngăn ngừa ung thư do HPV ngay từ gốc. Nền tảng của sự tin cậy này đến từ các thử nghiệm lâm sàng đa quốc gia được thiết kế chặt chẽ, vốn là tiêu chuẩn vàng trong y học. Sau gần 20 năm được đưa vào sử dụng trên quy mô toàn cầu, hiệu quả bảo vệ trong đời thực của vaccine càng trở nên rõ ràng. Các báo cáo khoa học uy tín đã ghi nhận sự giảm có ý nghĩa các bệnh do HPV ở những nơi có tỷ lệ tiêm chủng cao. Khoa học đã cung cấp một giải pháp rõ ràng và đã được kiểm chứng. Việc chủ động bảo vệ sức khỏe thông qua tầm soát định kỳ, duy trì lối sống lành mạnh và tiếp cận các tiến bộ y học hiện đại là những yếu tố then chốt trong phòng ngừa bệnh tật.

Triển lãm cộng đồng ứng dụng công nghệ AI cung cấp trải nghiệm tương tác, giúp người dân tìm hiểu HPV, cách phòng tránh và vai trò của tiêm chủng, trong khuôn khổ chiến dịch "Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV". Ảnh: Huỳnh Như

PGS. TS Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng viện Pasteur TP HCM cho biết vaccine phòng HPV đã được triển khai trên 194 quốc gia và đưa vào chương trình tiêm chủng quốc gia tại nhiều nước, trong đó có 9 nước Đông Nam Á. Tỷ lệ bao phủ của vaccine dao động 42-86% tại các quốc gia phát triển như Mỹ, Canada, Liên minh châu Âu. Tính đến năm 2023, có 6 loại vắc xin HPV có sẵn trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, theo lộ trình tăng số lượng vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021-2030, vaccine phòng HPV là một trong số bốn vaccine mới sẽ được đưa vào chương trình.

Diệp Chi