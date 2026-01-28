Chiến dịch 'thử lửa', bỏ định kiến xe Trung Quốc của Tasco Auto

Tasco Auto tổ chức Hành trình An tâm, kiểm chứng thực tế khả năng vận hành của các dòng xe Trung Quốc, cùng hệ sinh thái giao thông tại Việt Nam.

Đại diện Tasco Auto cho biết, chiến dịch này bắt đầu từ những quan ngại của người dùng về độ bền bỉ của xe Trung Quốc và chiến lược đường dài của nhà phân phối. Hành trình An tâm được doanh nghiệp này vận hành nhằm kiểm định chất lượng của các dòng xe Geely và Lynk & Co. Triển khai từ 12/6/2025, chiến dịch này gồm 4 lần xuyên Việt (gần 8.000 km) và 3.000 km đường cao tốc mới.

"Hành trình An tâm ra đời với tâm thế thách thức chất lượng của xe Trung Quốc khi vận hành thực tế với cường độ cao, không thử nghiệm kỹ thuật trong điều kiện tiêu chuẩn", đại diện Tasco Auto nói.

Lynk & Co 06 và Geely Coolray trong một chuyến đi của Hành trình An tâm. Ảnh: Tasco Auto

Trong đó, chiếc Lynk & Co 06 vượt mốc 100.000 km bởi 127 tài xế, chặng dài nhất 957 km trong một ngày. Chiếc Geely Coolray đạt số km 75.000 km sau hơn 8 tháng, vận hành bởi 121 tài xế. Còn mẫu Geely Monjaro lăn bánh 50.000 km, trung bình 389 km một ngày, qua tay 80 tài xế.

"Những con số này cho thấy mức độ đầu tư, sự nghiêm túc khi thực hiện hành trình của Tasco Auto, khi các mẫu xe được vận hành với cường độ cao", đại diện doanh nghiệp nói. "Việc không có hỏng hóc lớn liên quan độ bền, vận hành của 3 mẫu xe trong hành trình, cho thấy chất lượng vận hành ổn định, độ tin cậy sản phẩm do Tasco Auto phân phối". Theo đó, doanh nghiệp cũng mời các đối tác, khách hàng trực tiếp trải nghiệm và đánh giá thực tế.

Hai mẫu xe được kiểm thử qua đa dạng điều kiện đường sá. Ảnh: Tasco Auto

Theo các chuyên gia, mốc 100.000 km tương đương khoảng 7 - 10 năm sử dụng của phần lớn người dùng phổ thông tại Việt Nam, là dữ liệu đáng chú ý cho người dùng cân nhắc yếu tố bền bỉ, chi phí sử dụng lâu dài trên mẫu Lynk & Co 06. "Đây vẫn là chiếc Lynk & Co 06 được chúng tôi sử dụng cách đây hơn một năm trong hành trình Car Test, khi ODO chỉ khoảng 7.000 km. Sau hơn một năm và vượt mốc 100.000 km, tổng thể xe vẫn rất ổn định", một chuyên gia thuộc hội đồng Car Awards cho biết sau khi trải nghiệm lại chiếc xe.

Theo đại diện Tasco Auto, Hành trình An tâm là cách doanh nghiệp thể hiện sự thấu hiểu những quan ngại từ người dùng, về chất lượng, độ bền, trải nghiệm lái của các dòng xe thương hiệu mới đến từ Trung Quốc. Những mẫu ôtô thương hiệu Trung Quốc do Tasco Auto phân phối cũng là các sản phẩm đã được kiểm chứng chất lượng, công nhận uy tín qua các giải thưởng, doanh số bán ra.

Đối tác chiến lược Geely là top 10 nhà sản xuất ôtô lớn toàn cầu, đã cán mốc hơn 3,02 triệu xe bán ra, mức tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, Lynk & Co tại Việt Nam đã đạt cú đúp danh hiệu quan trọng, gồm: Ôtô của năm phân khúc SUV gầm cao cỡ D dành cho Lynk & Co 08 EM-P và Công nghệ điện hóa của năm cho nền tảng EM-P Super Hybrid, tại Car Awards 2025.

Mẫu xe sau trải nghiệm Hành trình An tâm được trưng bày, giới thiệu đến người tham dự. Ảnh: Tasco Auto

"Hành trình An tâm không đơn thuần là thử nghiệm kỹ thuật, mà hướng đến chinh phục khách hàng. Các mẫu xe do Tasco Auto phân phối được ‘thử lửa’ liên tục, mô phỏng môi trường sử dụng xe hàng ngày của người Việt", đại diện Tasco Auto nói. "Chúng tôi tự tin để các chuyên gia, xưởng dịch vụ, khách hàng trải nghiệm thực tế các dòng xe, có sự so sánh với xe mới".

Theo đó, tại sự kiện Tasco Mobility Day 2025 và Triển lãm Vietnam Mobility Show 2025, hãng trưng bày các mẫu xe sau trải nghiệm, để người tham dự trực tiếp kiểm chứng và đánh giá. Trong suốt hành trình, các mẫu xe được hỗ trợ bởi toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ của Tasco Auto: thu phí không dừng VETC, chăm sóc – bảo dưỡng Carpla Service, bảo hiểm Tasco Insurance và cứu hộ VETC RSA, bảo đảm việc thử nghiệm diễn ra thực tế và xuyên suốt.

Bước sang năm 2026, Hành trình An tâm của Tasco Auto sẽ tiếp tục được thực hiện với những cột mốc xa hơn. "Đây là khởi đầu của một hành trình bền bỉ chinh phục thị trường Việt Nam, gây dựng sự an tâm mà Tasco Auto cam kết mang lại khi cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho người dùng và đối tác", đại diện Tasco Auto nói.

Quang Anh