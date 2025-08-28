Chiến dịch Mùa hè xanh 2025 hỗ trợ hơn 81.000 người dân

Trong 8 tuần, hàng nghìn sinh viên tình nguyện trong chiến dịch Mùa hè xanh đã lắp đèn năng lượng mặt trời, kéo nước sạch, hỗ trợ hơn 81.000 người dân tại 14 tỉnh, thành trên cả nước.

Chiến dịch "Đồng hành cùng Mùa hè Xanh 2025" được Quỹ Vì tương lai xanh phối hợp với 33 trường, viện và Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức, diễn ra từ tháng 7 đến cuối tháng 8. Các dự án trải rộng tại 14 địa phương, tập trung vào nâng cao chất lượng sống, bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hoạt động nổi bật của chiến dịch là dự án "Ánh sáng xanh" với hơn 830 cột đèn năng lượng mặt trời được lắp trên 33,6 km đường quê ở 17 xã miền núi, ven biển và huyện đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng). Những tuyến đường sáng đèn giúp người dân di chuyển an toàn hơn vào ban đêm, đồng thời lan tỏa mô hình sử dụng năng lượng sạch, thân thiện môi trường.

Sinh viên tình nguyện trao tặng công trình trị giá 300 triệu đồng cho người dân ở huyện đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng). Ảnh: Vingroup

Song song, chiến dịch còn triển khai khoan giếng tạo nguồn nước sạch, xây dựng công trình vệ sinh đạt chuẩn ở một số địa bàn vùng sâu, như điểm trường mầm non Pom Khuông (xã Tam Chung, Thanh Hóa), trường mầm non Suối Cái (xã Quan Sơn, Lạng Sơn).

Đồng thời, các đoàn viên thanh niên cũng tổ chức nhiều buổi tập huấn và tuyên truyền về môi trường, hướng dẫn phân loại rác thải, tái chế vật dụng đã qua sử dụng cho người dân địa phương và học sinh ở tất cả các cấp, từ mầm non đến trung học phổ thông. Gần 400 thùng rác phân loại đã được trao tặng cho các trường học và khu dân cư, nhằm hình thành thói quen xử lý rác thải đúng cách và bảo vệ môi trường.

Ông Tạ Hồng Sơn, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đây là lần đầu tiên Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Quỹ Vì tương lai xanh để triển khai nhiều hoạt động gắn với mục tiêu phát triển bền vững.

"Chiến dịch không chỉ cải thiện môi trường sống mà còn tạo động lực lan tỏa những mô hình xanh trong cộng đồng, chung tay xây dựng một Việt Nam phát triển bền vững", ông Sơn đánh giá.

Các bạn sinh viên tình nguyện lắp đèn năng lượng mặt trời cho người dân. Ảnh: Vingroup

Chia sẻ về những thành tựu mà Mùa hè xanh đã đạt được, TS. Lê Thái Hà, Giám đốc Điều hành Quỹ Vì Tương Lai Xanh khẳng định, những kết quả này là minh chứng rõ nét cho vai trò tiên phong của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi xanh của đất nước.

"Phát triển bền vững bắt đầu từ những hành động giản dị, thiết thực. Những công trình này giúp người dân có thêm động lực mưu sinh, trẻ em được học trong môi trường tốt hơn, cộng đồng trở nên gắn kết hơn. Đó chính là giá trị bền vững mà Quỹ Vì Tương lai xanh và Chiến dịch Mùa hè Xanh hướng tới", TS. Lê Thái Hà nhấn mạnh.

Chiến dịch Mùa hè xanh là một trong những hoạt động trọng điểm của Quỹ Vì tương lai xanh, do Tập đoàn Vingroup sáng lập, nhằm đồng hành cùng mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050. Ngoài ra, Quỹ còn triển khai các chương trình cộng đồng như "Thứ 4 Ngày Xanh", "Cùng hành động vì biển xanh", hay các cuộc thi "Tiếng nói xanh", "Gửi tương lai xanh 2050" thu hút hàng chục nghìn học sinh tham gia.

Minh Ngọc