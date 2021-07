Chiến dịch lan tỏa lối sống khỏe, năng lượng tích cực ngày giãn cách

Ngoài lan tỏa lối sống tốt cho sức khỏe, chiến dịch "Bạn khỏe mạnh, Việt Nam khỏe mạnh" do Vinamilk đang triển khai còn ủng hộ 10 tỷ mua vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em.

Đây là chiến dịch cộng đồng do Vinamilk khởi động từ cuối tháng 6 vừa qua. "Bản thân mỗi người phải khỏe mạnh thì gia đình và những người xung quanh mới khỏe mạnh, và ngược lại, khi cộng đồng khỏe mạnh thì chúng ta mới được an toàn", ông Nguyễn Quang Thái, Giám đốc Phát triển Hoạt động Cộng đồng của Vinamilk chia sẻ về lý do thực hiện chiến dịch.

Hoạt động đầu tiên của chiến dịch là kêu gọi mọi người hãy chia sẻ về lối sống khỏe mạnh và tinh thần lạc quan. Đặc biệt, qua mỗi bài đăng của cộng đồng, Vinamilk sẽ góp 50.000 đồng, với ngân sách cam kết là 10 tỷ đồng dùng để mua vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến 18 tuổi khi điều kiện về vaccine cho phép.

Trong khuôn khổ chiến dịch này, Vinamilk dành ngân sách hơn 20 tỷ đồng để đóng góp cho các hoạt động vì cộng đồng như tiếp sức tuyền đầu chống dịch, chăm sóc cho trẻ em khó khăn, hỗ trợ chăm sóc và điều trị cho các em đang là F1, F0...

Các hoạt động vì cộng đồng của Vinamilk trong chiến dịch "Bạn khỏe mạnh, Việt Nam khỏe manh". Ảnh: Vinamilk.

Với nhiều hoạt động có ý nghĩa, chiến dịch "Bạn khỏe mạnh, Việt Nam khỏe mạnh" đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của cộng đồng. Chị Châu Thanh Thanh ngụ tại quận Tân Bình, TP HCM đã tham gia chiến dịch bằng cách chia sẻ cách mình chăm lo bữa ăn, dinh dưỡng cho gia đình để lan tỏa lối sống tốt cho sức khỏe. Ngoài việc lên kế hoạch đi mua thực phẩm sao cho nhanh gọn, liệt kê trước các món đồ cần thiết, ưu tiên đồ có thể cất trữ được dài ngày, chị còn tận dụng khoảng sân nhỏ để trồng mấy chậu rau xanh...

Những bữa cơm gia đình thơm ngon, vui vẻ của nhà chị Thanh Thanh "mùa giãn cách" thường được chị chia sẻ trên Facebook cá nhân. Ảnh: Thanh Thanh.

Nhung Hoàng, cô gái đang sống tại quận 1, TP HCM kể lại câu chuyện tập thể dục online với các bạn. Mỗi người được phân công tìm bài tập để cho cả nhóm tập theo trong những ngày người người đồng lòng ở yên trong nhà để phòng dịch. Do tập theo nhóm nên không lười biếng "trốn" được, và cảm giác uể oải chán nản như thời gian đầu phải ở nhà nhiều để chống Covid-19 cũng tạm tan biến. "Mình khỏe, mọi người cũng khỏe, vui mà rất hiệu quả nha", Nhung Hoàng cho biết. Vì suy nghĩ đó mà Nhung Hoàng đã hào hứng tham gia khi biết về chiến dịch "Bạn khỏe mạnh, Việt Nam khỏe mạnh".

Facebooker Nhung Hoàng trong buổi tập thể dục "online" cùng hội bạn thân tại nhà. Ảnh: Nhung Hoàng.

Vốn là lực lượng rất tích cực với các hoạt động cộng đồng, nhiều "chiến sĩ nam" và "chiến sĩ nữ" từ các đoàn thanh niên đã đăng tải rất nhiều clip tập thể dục như nâng cao đùi, squat, nhảy dây... Đó là cách các bạn chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ tại nhiều tỉnh thành hưởng ứng chiến dịch "Bạn khỏe mạnh, Việt Nam khỏe mạnh" trên mạng xã hội. Các bài đăng đều kèm theo hashtag #VinamilkcungVietNamkhoemanh #VaccineCovid19chotreem để vừa khuyến khích tập luyện, khỏe mạnh, vừa đóng góp cho cộng đồng thông qua chương trình này.

Các chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ nhiệt tình hưởng ứng chiến dịch "Bạn khỏe mạnh, Việt Nam khỏe mạnh" Ảnh: Chụp màn hình.

Đại dịch Covid-19 không chỉ làm xáo trộn cuộc sống của mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mà ở nơi tuyến đầu, đang có rất nhiều y bác sĩ, chiến sĩ, tình nguyên viên... vẫn đang ngày đêm "chiến đấu" để cho cộng đồng được an toàn, khỏe mạnh.

Vì vậy, điều cần thiết lúc này chính là mỗi người hãy giữ gìn sức khỏe tốt, duy trì các thói quen sống khỏe, chăm sóc cho chính bản thân và gia đình mình cũng như những người xung quanh. Bên cạnh sự mạnh khỏe về thể chất thì sự lạc quan, tích cực cũng chính là "vaccine" tinh thần hữu ích giúp chúng ta chiến thắng mọi dịch bệnh.

Tuy "Bao giờ hết dịch?" vẫn còn là câu hỏi lớn, nhưng nếu bạn chọn lối sống khỏe, lan tỏa thái độ tích cực, lạc quan thì sau những ngày giãn cách, chúng ta sẽ trở lại cuộc sống bình thường với tâm thế khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn. "Không chỉ vậy, hành động của mỗi người sẽ cộng hưởng và tạo nên nguồn năng lượng tích cực, giúp cộng đồng khỏe khoắn để vượt qua đại dịch. Mỗi chúng ta chọn lối sống khỏe, thì Việt Nam sẽ sớm ngày khỏe mạnh!", đại diện Vinamilk chia sẻ.

Đồng hành cùng chiến dịch "Bạn khỏe mạnh, Việt Nam khỏe mạnh tại đây.

Hoàng Anh