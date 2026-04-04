Chiến dịch hỗ trợ người tiêu dùng của Aeon Việt Nam

Aeon Việt Nam triển khai loạt chương trình giảm giá, giữ giá nhu yếu phẩm nhằm san sẻ áp lực chi phí cùng người tiêu dùng.

Aeon Việt Nam triển khai chiến dịch "Giá giảm đồng hành - An tâm tiết kiệm", xuyên suốt tháng 4, song song với các chương trình ưu đãi như: "Giá thấp mỗi ngày", "Thứ 4 vui vẻ" hàng tuần. Chiến dịch được triển khai tại hệ thống Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị, cùng Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị tinh gọn trên toàn quốc.

Aeon Việt Nam triển khai nhiều chương trình hỗ trợ khách hàng an tâm mua sắm giữa biến động giá. Ảnh: Aeon Việt Nam

Cụ thể, chương trình "Giá giảm đồng hành – An tâm tiết kiệm" cam kết duy trì mức giá ổn định xuyên suốt 30 ngày (tháng 4) trên toàn hệ thống Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị (GMS & SSM) toàn quốc. Danh mục sản phẩm tập trung vào nhóm nhu yếu phẩm thiết yếu, bao gồm các mặt hàng tiêu dùng nhanh phục vụ sinh hoạt hàng ngày như gạo, bột giặt, giấy vệ sinh, đồ uống...

Aeon Việt Nam còn triển khai các chương trình ưu đãi mua số lượng lớn, góp phần tối ưu chi phí cho người tiêu dùng. Qua các chương trình này, doanh nghiệp muốn giúp khách hàng an tâm mua sắm với mức giá ổn định, chủ động kiểm soát và ổn định chi phí sinh hoạt mỗi ngày, đồng thời dễ dàng cân đối ngân sách gia đình.

Aeon Việt Nam duy trì chương trình "Giá thấp mỗi ngày" trong nhiều năm qua. Ảnh: Aeon Việt Nam

Song song đó, Aeon duy trì khuyến mãi nhóm hàng thiết yếu với chương trình "Giá thấp mỗi ngày" kéo dài suốt cả năm và được triển khai từ nhiều năm qua. Danh mục sản phẩm trong chương trình được cập nhật định kỳ, mang đến mức giá tốt và cam kết giữ ổn định xuyên suốt kỳ áp dụng. Các sản phẩm được lựa chọn dựa trên 3 tiêu chí: giữ giá bán ổn định, đa dạng, thuộc mặt hàng tiêu dùng thiết yếu của mọi gia đình Việt, và đến từ thương hiệu uy tín.

Ngoài ra, Chương trình "Thứ 4 vui vẻ" được triển khai vào mỗi thứ 4 hàng tuần, mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn và mức giá tốt. Hàng loạt sản phẩm khuyến mại được áp dụng, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu như: rau củ tươi, thực phẩm tươi sống, đồ đông lạnh và các sản phẩm bơ sữa. Nhờ đó, khách hàng có thể tối ưu chi phí chăm lo bữa ăn gia đình mà vẫn đảm bảo chất lượng và giá trị dinh dưỡng.

Chương trình "Thứ 4 vui vẻ" được Aeon Việt Nam triển khai vào mỗi thứ 4 hàng tuần mang đến mức giá tốt cho người tiêu dùng. Ảnh: Aeon Việt Nam

Để duy trì nguồn hàng ổn định và mức giá tốt trong bối cảnh thị trường nhiều biến động như hiện nay, Aeon Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các đối tác cùng tìm kiếm những giải pháp cải thiện chuỗi cung ứng, chi phí và tối ưu hóa hoạt động vận chuyển (logistics). Những nỗ lực này nhằm hướng đến mục tiêu hạn chế tối đa tác động của biến động giá cả, qua đó san sẻ gánh nặng chi phí sinh hoạt và đồng hành cùng các gia đình trong việc ổn định cuộc sống hàng ngày.

"Với triết lý kinh doanh 'Tất cả vì khách hàng', mọi quyết định của Aeon đều hướng đến mang lại lợi ích tối đa cho người tiêu dùng. Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều thách thức và thị trường biến động, sứ mệnh này càng được thể hiện rõ nét thông qua các nỗ lực của chúng tôi", bà Trần Thu Quỳnh, Giám đốc Cấp cao Thu mua khu vực miền Bắc và miền Trung Aeon Việt Nam, khẳng định.

Hải My