Chiếm đoạt trang sức khi đưa bạn đi cấp cứu

Hà TĩnhĐưa bạn đi cấp cứu, Hoàng Đình Đạt được nhờ giữ hộ dây chuyền và nhẫn vàng 18 chỉ, lắc bạc 20 chỉ, song mang toàn bộ số bán lấy 60 triệu đồng.

Ngày 10/11, Đạt, 34 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa, bị Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố, tạm giam về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Nghi can Đạt (góc phải) nghe cảnh sát đọc lệnh bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, Đạt và ông Nguyễn, 54 tuổi, trú phường Thành Sen, quen nhau vào năm 2022 trong lúc chấp hành án tại trại giam Xuân Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi cả hai người mãn hạn tù, Đạt nhiều lần vào thăm ông Nguyễn.

Tối 12/7, Đạt đưa ông Nguyễn đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Ông Nguyễn sau đó tháo trang sức gồm dây chuyền vàng 15 chỉ, nhẫn vàng 3 chỉ và lắc bạc 20 chỉ nhờ Đạt giữ hộ. Đạt sau đó đeo số trang sức này vào người.

Hôm sau, Đạt lấy lý do về quê ở Thanh Hóa vì "có việc gia đình", đem bán số trang sức trên lấy 60 triệu đồng tiêu xài. Khi ông Nguyễn gọi điện đòi lại tài sản, Đạt viện nhiều lý do trốn tránh, sau đó thay sim điện thoại nhằm cắt đứt liên lạc.

Từ tố cáo của nạn nhân, hai hôm trước, Đạt bị Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ.

Đức Hùng

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.