Chiếm đoạt tiền từ thiện lũ lụt của 30 người

Thái NguyênNguyễn Ngọc Quang, 36 tuổi, đăng các bài viết kêu gọi ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, chiếm đoạt tiền của 30 người.

Ngày 13/1, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra vừa khởi tố Quang, trú phường Kiến An, thành phố Hải Phòng, để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng Công an Thái Nguyên phát hiện Quang đăng các bài viết kêu gọi ủng hộ tiền từ thiện cho người dân bị ảnh hưởng ngập lụt tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Quang sau đó đã chiếm đoạt 9,2 triệu đồng của 30 người.

Qua vụ án này, công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền, nhất là với người không quen biết.

Công an làm việc với Nguyễn Ngọc Quang (trái). Ảnh: Công an cung cấp

Hai năm gần đây, các phường trung tâm tỉnh Thái Nguyên đã hứng chịu nhiều trận lũ lớn. Trong đó trận lũ vào tháng 10/2025 đã phá vỡ mọi mốc quan trắc trong lịch sử trên sông Cầu đoạn qua địa bàn.

Trận lũ lịch sử này gây ảnh hưởng đến 200.000 hộ dân, gần 70.000 nhà bị ngập, ngành nông nghiệp chịu thiệt hại nặng nề, hư hỏng gần 13.600 ha cây trồng, thủy sản, hơn một triệu vật nuôi chết, bị nước cuốn trôi. Hệ thống giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, cũng thiệt hại trên 12.200 tỷ đồng.

Phạm Dự