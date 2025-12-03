Chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của nhiều người muốn đi Canada làm việc

Nghệ AnDương Văn Đại đầu tư Forex thua lỗ nên bịa chuyện có thể đưa người sang Canada xuất khẩu lao động, làm giả giấy tờ để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của 15 người.

Đại, 24 tuổi, trú Bắc Ninh, bị bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng do VKSND tỉnh Nghệ An ban hành, công bố chiều 3/12.

Dương Văn Đại (mặc áo xám), làm việc với cơ quan điều tra. Ảnh: VKSND tỉnh Nghệ An

Đại là nhân viên một công ty xuất khẩu lao động có trụ sở tại Hà Nội, tổ trưởng phụ trách văn phòng đại diện tại Nghệ An, chuyên làm hồ sơ đưa người sang Canada xuất khẩu lao động. Giữa năm 2024, do đầu tư Forex thua lỗ khiến doanh nghiệp phải ứng tiền bù nợ trừ vào lương, Đại bị cho nghỉ việc.

Lợi dụng việc từng là nhân viên tư vấn, có hiểu biết sâu về quy trình và tài liệu hồ sơ, Đại lên kế hoạch nhận tiền làm thủ tục đưa người đi Canada để chiếm đoạt.

Nhà chức trách cáo buộc, Đại sao chép hồ sơ thật của các khách hàng đã được cấp visa Canada, dùng phần mềm chỉnh sửa để làm các giấy tờ giả như thông báo đậu visa, lăn tay... Sau đó, anh ta gửi thông tin cho đối tác qua nhóm Telegram để thuyết phục họ chuyển kinh phí từ vài trăm triệu đến hơn một tỷ đồng.

Tin lời, từ tháng 4 đến tháng 10, 15 người ở Nghệ An và trên cả nước đã chuyển cho Đại hơn 10 tỷ đồng. Nhận tiền, nam thanh niên đem trả nợ và tiếp tục đầu tư Forex, không thực hiện bất cứ thủ tục nào cho khách.

Cuối tháng 11, từ tố cáo của các nạn nhân, Đại bị cảnh sát bắt.

Đức Hùng