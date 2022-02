Chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng

Quảng NamNguyễn Thị Hạnh vay mượn tiền để đáo hạn ngân hàng và hứa trả lãi cao để chiếm đoạt 19,6 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Hạnh, 37 tuổi, ở phường Gia Hội, TP Huế tạm trú phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, bị khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết ngày 19/2.

Cơ quan điều tra đọc lênh bắt Nguyễn Thị Hạnh. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan điều tra cáo buộc từ tháng 10/2020 đến 3/2021, Hạnh lợi dụng mối quan hệ quen biết để vay mượn tiền của nhiều người. Thời gian đầu, cô ta trả gốc và lãi đầy đủ để tạo lòng tin.

Nhiều người tin tưởng khi nhận được tiền lãi cao, Hạnh tiếp tục nhờ ký khống khoản vay để các bị hại tiếp tục cho vay tiền và chiếm đoạt. Thời gian sau, Hạnh trả ít lại và không trả nữa. Nhiều người gặp Hạnh đòi lại tiền không được đã tố cáo đến nhà chức trách.

Bước đầu, cảnh sát xác định Hạnh chiếm đoạt của các bị hại 19,6 tỷ đồng. Vụ án đang được Công an Quảng Nam điều tra.

Đắc Thành