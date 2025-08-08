Chiếm đoạt bộ máy ảnh 200 triệu đồng sau khi thuê

Đà NẵngVĩ thuê bộ máy ảnh Sony đắt tiền để ghi lại khoảnh khắc trong chuyến du lịch, nhưng sau đó mang ra Hà Nội bán lấy 40 triệu đồng.

Ngày 8/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam và áp giải Lê Nguyễn Kỳ Vĩ (27 tuổi, trú Gia Lai) từ TP HCM về Đà Nẵng để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nghi phạm Lê Nguyễn Kỳ Vĩ. Ảnh: Công an cung cấp

Tháng 2/2025, Vĩ đến Đà Nẵng du lịch và thuê của anh Thành (trú Đà Nẵng) một bộ thiết bị gồm máy ảnh Sony A7 Mark III, ống kính Sony 70-200 F2.8 GM và ống kính Sony 85 GM F1.4. Giá trị bộ máy khi còn mới khoảng 200 triệu đồng.

Vĩ đặt cọc 4,5 triệu đồng và thuê hai ngày (23-24/2). Hết hạn, anh ta xin thuê thêm ba ngày và được đồng ý. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng bộ máy ảnh trên, Vĩ nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Đến hạn trả, Vĩ không liên lạc với anh Thành để trả máy mà mang tài sản ra Hà Nội sử dụng. Khi hết tiền tiêu xài, Vĩ bán toàn bộ thiết bị cho một người không rõ lai lịch với giá 40 triệu đồng.

Ngọc Trường