Chiếm đoạt 500 triệu đồng của người chuyển khoản nhầm

Hải PhòngPhạm Văn Mạnh không trả lại 500 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm dù họ đã liên lạc nên bị khởi tố về tội Chiếm giữ trái phép tài sản.

Cùng tội danh với Mạnh, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố Vương Hoàng Trung, Nguyễn Hồng Phong và Nguyễn Thị Hương.

Theo cáo buộc của nhà chức trách, Mạnh thường đến quán tạp hóa của chị Đào Thị Hồng, xã Tân Viên, huyện An Lão làm dịch vụ chuyển tiền vào tài khoản cho mình. Đến ngày 24/9, do thao tác sai, chị Hồng chuyển nhầm 500 triệu đồng vào tài khoản của Mạnh, do được lưu trong ứng dụng chuyển tiền.

Biết bị nhầm, chị Hồng gọi tới ngân hàng và được hướng dẫn chuyển 10.000 đồng đến tài khoản của Mạnh kèm nội dung đề nghị liên lạc để xử lý. Ngoài ra, người thân của chị Hồng cũng gọi điện đến số điện thoại của Mạnh, do số tài khoản của Mạnh trùng với số điện thoại, đề nghị gặp để giải quyết. Tuy nhiên, Mạnh viện cớ chờ kiểm tra lại phía ngân hàng rồi không nghe máy.

Sự việc được chị Hồng đã trình báo công an.

[Mạnh và đồng phạm tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp]

Theo cáo buộc của công an, là người nghiện ma túy và cờ bạc, Mạnh nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền của chị Hồng nên bàn với Trung và Phong. Theo đó, Mạnh chuyển 210 triệu đồng vào tài khoản của vợ Trung và chuyển 110 triệu đồng vào tài khoản của Phong. Mạnh yêu cầu Phong và Trung nếu muốn chi tiêu gì từ số tiền trên phải cho mình biết.

Mạnh còn chuyển 180 triệu đồng và tài khoản của Hương và thông báo có người chuyển nhầm số tiền trên vào tài khoản của mình nên nhờ quản lý giúp...

Tổng cộng, sau khi nhận được 210 triệu đồng, Trung đã chuyển lại cho Mạnh khoảng 178 triệu đồng, còn lại chi tiêu hết.

Phong sau khi nhận được 110 triệu đồng đã chuyển 50 triệu trả nợ cho Mạnh và tiêu 60 triệu. Hương nhận 180 triệu đồng đã trả nợ 47 triệu đồng cho chị gái Mạnh 47 triệu đồng, còn lại rút tiền về nhà cất giữ.

Công an cho biết Mạnh, Trung, Phong và Hương đã khai nhận hành vi.

Lê Thanh Tân