Chiếm đoạt 365 tỷ đồng, bà chủ địa ốc Thiên Ân Phát lĩnh án chung thân

TP HCMHuỳnh Thị Hạnh Phúc, Tổng giám đốc Công ty địa ốc Thiên Ân Phát, bị phạt tù chung thân vì tự vẽ loạt dự án "ma", lừa bán cho hàng trăm người chiếm đoạt 365 tỷ đồng.

Chiều 6/2, bị cáo Phúc (45 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Bất động sản Thiên Ân Phát - Công ty Thiên Ân Phát), bị TAND TP HCM tuyên phạm hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc Phúc phải bồi thường 344 tỷ đồng cho hàng trăm bị hại và người liên quan; tiếp tục kê biên một số bất động sản, tài sản của bị cáo để đảm bảo khắc phục hậu quả.

Trước đó, Phúc đã trả 23 tỷ đồng cho các bị hại.

Bị cáo Huỳnh Thị Thanh Phúc tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên

Theo cáo trạng, từ cuối năm 2017, Huỳnh Thị Hạnh Phúc thu gom nhiều khu đất nông nghiệp tại TP Thủ Đức (cũ), tự phân lô với diện tích 50-240 m2, thuê vẽ sơ đồ và đặt tên hàng loạt "dự án" như Khu dân cư Nguyễn Xiển 1, 2, 3; Khu dân cư Long Thuận, Long Thạnh Mỹ, Bưng Ông Thoàn 2, Linh Xuân...

Dù mới ký hợp đồng đặt cọc, chưa sang tên, chưa chuyển mục đích sử dụng đất và chưa được cấp phép đầu tư hạ tầng, Phúc vẫn quảng cáo gian dối về pháp lý để ký hợp đồng chuyển nhượng, kêu gọi góp vốn, chiếm đoạt hơn 192 tỷ đồng của 82 người.

Tại khu đất rộng 3.900 m² ở Linh Xuân, Phúc mới thanh toán 34/60 tỷ đồng nhưng đã tự vẽ dự án, bán 57 nền cho 50 khách, thu hơn 102 tỷ đồng. Khi không thể giao đất, bị cáo chỉ hoàn trả một phần, chiếm đoạt hơn 81 tỷ đồng của 33 người.

Với khu đất gần 5.400 m² tại Trường Thạnh, Phúc nhờ chủ đất đứng tên để giữ hồ sơ hạ tầng, tự lập dự án Nguyễn Xiển 1, bán 48 nền thu hơn 59 tỷ đồng, sau đó tiếp tục bán trùng nhiều nền, thu thêm gần 31 tỷ đồng. Bị cáo còn ủy quyền cho người khác định đoạt các thửa đất đang thế chấp để chiếm đoạt khoảng 90 tỷ đồng.

Bằng thủ đoạn tương tự, Phúc tiếp tục lập thêm nhiều "dự án ma", vừa bán đất vừa cung cấp thông tin gian dối về quyền sử dụng đất để chuyển nhượng nhiều lần, chiếm đoạt thêm hơn 173 tỷ đồng. Khi bị đòi tiền, bị cáo hứa thanh lý hợp đồng, cam kết trả cả gốc lẫn lãi nhưng chỉ trả nhỏ giọt hoặc không trả.

Theo hồ sơ vụ án, các công ty môi giới và người được thuê ký hợp đồng chỉ thực hiện dịch vụ, hưởng phí theo thỏa thuận, không biết hành vi gian dối nên không bị xử lý hình sự.

Tại tòa, bị cáo Phúc thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc, khai nhận tự mình thực hiện hành vi. Các cá nhân được thuê đứng tên ký hợp đồng cũng chỉ làm dịch vụ, không nắm rõ pháp lý dự án, nền đất.

Bị cáo khai số tiền chiếm đoạt dùng để thanh toán tiền mua đất và chi phí phát sinh trong quá trình điều hành công ty.

Hải Duyên