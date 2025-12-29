Chiếc răng gãy rơi vào khí quản khiến bé trai khó thở

TP HCMBé trai 10 tuổi ho, khó thở sau tai nạn giao thông, bác sĩ phát hiện một chiếc răng gãy rơi vào khí quản suýt gây tắc đường thở.

Bé điều khiển xe đạp điện va chạm vào đuôi xe tải chạy cùng chiều, đập vào vùng đầu nhưng vẫn tỉnh táo, không mất ý thức, chỉ ho và khó thở nhẹ. Bé được sơ cứu tại Cần Thơ sau đó chuyển lên TP HCM.

Ngày 29/12, BS.CK1 Lý Phạm Hoàng Vinh, Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết kết quả X-quang ghi nhận một dị vật cản quang trong khí quản của bé. Khám hàm mặt cho thấy mất răng số 21, từ đó các bác sĩ nghi ngờ chiếc răng gãy đã bị bé hít sặc vào đường thở sau chấn thương.

Hình ảnh X-quang cho thấy dị vật cản quang trong khí quản. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bệnh nhi được chẩn đoán đa chấn thương gồm vỡ xương sàn ổ mắt, đụng dập nhãn cầu, dị vật đường thở (răng), chấn thương đầu và vết thương vùng đầu. Các bác sĩ chuyên khoa Ngoại thần kinh, Ngoại tổng hợp, Mắt, Răng hàm mặt và Tai Mũi Họng hội chẩn đánh giá bé có nguy cơ tắc nghẽn đường thở và biến chứng hô hấp đe dọa tính mạng, chỉ định nội soi đường thở can thiệp khẩn.

TS.BS Phú Quốc Việt, Phó khoa Tai Mũi Họng, cùng êkíp phẫu thuật nội soi xác định dị vật là một chiếc răng nằm trong khí quản và đã gắp ra thành công. Sau phẫu thuật, đường thở của bệnh nhi thông thoáng, không ghi nhận chảy máu hay biến chứng. Trẻ tỉnh táo, hô hấp ổn định, ăn uống được và tiếp tục được theo dõi, điều trị các tổn thương khác.

Theo bác sĩ Vinh, dị vật đường thở ở trẻ em là tình trạng cấp cứu nguy hiểm, có thể gây suy hô hấp và tử vong nếu không được xử trí kịp thời. Đặc biệt, trong các trường hợp chấn thương hàm mặt, răng gãy hoặc rơi ra có thể bị hít vào đường thở nhưng triệu chứng ban đầu không rầm rộ, dễ bị bỏ sót. Khi trẻ gặp tai nạn hoặc có dấu hiệu nghi ngờ sặc dị vật, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa càng sớm càng tốt để được chẩn đoán và can thiệp kịp thời.

Lê Phương