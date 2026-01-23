Chiếc kính râm của ông Macron thu hút chú ý tại Davos

Việc Tổng thống Macron đeo chiếc kính râm phi công dự hội nghị Davos trở thành chủ đề được chú ý, thậm chí được xem như thông điệp gửi tới ông Trump.

Khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bước lên sân khấu Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) thường niên tại Davos, Thụy Sĩ ngày 20/1 với chiếc kính râm phản quang, ông khiến người ta liên tưởng đến Maverick, phi công tiêm kích do Tom Cruise thủ vai trong bộ phim Top Gun.

Tổng thống Pháp tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, ngày 20/1. Ảnh: AFP

Những bức ảnh chế lập tức được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội với sự tiếp sức của AI, trong đó có hình ảnh ông Macron hóa thân thành Sylvester Stallone trong bộ phim hành động "Cobra" năm 1986, tay lăm lăm khẩu súng máy.

Tròng kính màu xanh nước biển của ông Macron trùng với phông nền màu xanh cô-ban của sân khấu WEF ở Davos, tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. Một số người đồn đoán phải chăng Tổng thống Pháp đang muốn gửi đi thông điệp rằng ông sẽ không lùi bước trước đòi hỏi của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Greenland. Thậm chí có người cho rằng ông đang châm chọc ông Trump, bởi cựu tổng thống Mỹ Joe Biden, người thường xuyên bị ông Trump mỉa mai, cũng hay đeo kính râm kiểu phi công này.

Cổ phiếu của công ty Italy sở hữu thương hiệu kính râm này lập tức tăng giá trên sàn chứng khoán Milan, khi nhiều người đặt mua cặp kính giống hệt Tổng thống Pháp.

"Liệu kính râm của Macron có thể cứu vãn phương Tây?", là tiêu đề một bài báo trên Telegraph, hãng tin bảo thủ của nước Anh.

Các nhà phân tích nhận định chiếc kính râm của Tổng thống Pháp đã trở thành tình huống chính trị ngoài ý muốn cho một châu lục đang muốn thể hiện sự cứng rắn hơn trước ý tưởng kiểm soát Greenland, kể cả bằng vũ lực, của ông Trump. Chiếc kính khiến ông Macron có vẻ ngầu hơn và lập tức thu hút sự chú ý của ông Trump.

"Tôi đã thấy Emmanuel Macron hôm qua, với cặp kính râm rất đẹp", Tổng thống Mỹ phát biểu tại WEF ngày 21/1. "Chuyện quái gì xảy ra thế này?", ông Trump nói, đổi tông giọng khiến khán giả phía dưới bật cười.

Trong bài phát biểu đó, ông Trump bất ngờ tuyên bố sẽ không dùng vũ lực với Greenland và vào cuối ngày, giới chức Mỹ cũng rút lại lời đe dọa áp thêm thuế đối với châu Âu.

Ông Trump chế giễu ông Macron 'tỏ ra ngầu' Ông Trump châm chọc ông Macron khi phát biểu ở Davos, Thụy Sĩ. Video: WEF

Trên thực tế, giới chức Pháp cho hay ông Macron không cố ý phát bất kỳ tín hiệu chính trị nào, mà chỉ đeo kính râm để che đi vết xuất huyết trong mắt mà ông gặp do bệnh lý trước đó.

Chiếc kính của ông Macron có thể không liên quan nhiều đến sự thay đổi trong giọng điệu của ông Trump với Greenland, nhưng nó là một trong những phụ kiện có sức ảnh hưởng nhất kể từ đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa năm 2008, khi chiếc kính không gọng của cựu thống đốc Alaska Sarah Palin đã gây cơn sốt tại các cửa hàng kính mắt trên khắp nước Mỹ.

Chiếc kính mà ông Macron đeo mang nhãn hiệu Henry Jullien, một thương hiệu Pháp nhỏ nằm dưới chân dãy núi Jura gần Thụy Sĩ. Công ty này được công ty kính mắt iVision Tech của Italy mua lại vào năm 2023 theo lời kêu gọi của chính quyền Pháp nhằm cứu vãn việc làm.

Năm 2024, trợ lý của ông Macron đã liên hệ với thương hiệu này với lý do Tổng thống muốn mua một chiếc kính râm "100% sản xuất tại Pháp".

"Tôi đã tự hỏi: 'Đây là thư của Tổng thống thật hay là trò lừa đảo?'", Stefano Fulchir, giám đốc điều hành của iVision, chia sẻ.

iVision đã chọn một mẫu kính làm bằng vàng cán mỏng và tròng kính màu xanh có giá hơn 700 USD, có khả năng bảo vệ cao trước ánh đèn flash của máy ảnh. Công ty không biết ông Macron định đeo mẫu kính này cho đến khi ông xuất hiện tại Davos.

Ông Joe Biden đeo kính đen khi gặp Nữ hoàng Elizabeth tại lâu đài Windsor hôm 13/6/2021. Ảnh: AP.

Ngay sau đó, trang web của Henry Jullien đã bị sập nhiều lần hôm 21/1 do quá tải, khi hàng chục nghìn người cùng truy cập. Công ty nhận được cơn mưa đơn đặt hàng giống mẫu kính của ông Macron.

"Chúng tôi quyết định tái khởi động dây chuyền sản xuất mẫu kính này ngay lập tức", Fulchir nói.

Một số chuyên gia thời trang cho rằng tròng kính màu xanh có phần phô trương và thiếu tinh tế. Tuy nhiên, những người khác lại thấy chúng rất hợp với ông Macron.

"Bỏ qua việc đeo kính trên sân khấu là hơi kỳ quặc, Tổng thống Macron đã cho thấy kính râm nên được đeo như thế nào, chiều rộng của gọng kính tương xứng hoàn hảo với chiều rộng khuôn mặt ông", nhà thiết kế thời trang Gracia Ventus nhận xét.

Các nhà bình luận khen ngợi Tổng thống Pháp vì xử lý vấn đề về mắt một cách thẩm mỹ hơn hẳn cựu thủ tướng Đức Olaf Scholz, người từng phải đeo băng bịt mắt năm 2023 sau khi bị thương vì chạy bộ.

"Ở đây chúng ta thấy được sự khác biệt giữa một người Đức và một người Pháp khi cùng giải quyết một vấn đề," một người nhận xét.

Ông Scholz đăng ảnh đeo băng bịt mắt ngày 4/9/2023. Ảnh: X/Olaf Scholz

Hồng Hạnh (Theo WSJ)