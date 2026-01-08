Chiếc kim băng găm vào thực quản bé 7 tháng tuổi

Cà MauBé trai 7 tháng tuổi sốt, ho kéo dài hai ngày, bác sĩ phát hiện chiếc kim băng mắc ở thực quản bé, sát động mạch chủ.

Ngày 8/1, đại diện Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau cho biết khoảng 3 tháng gần đây bé thường xuyên bị ho, viêm hô hấp tái đi tái lại. Người nhà cho biết thường dùng kim băng (kim tây) ghim bùa bình an vào áo của bé, song gần đây không tìm thấy chiếc kim.

Kim băng nằm trong thực quản của bé trai 7 tháng tuổi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Các bác sĩ chụp chiếu phát hiện chiếc kim nằm trong mô mềm tại 1/3 trên thực quản, sát động mạch chủ. Dị vật tiềm ẩn nguy cơ gây tổn thương mạch máu lớn, xuất huyết ồ ạt và đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Bệnh nhi được êkíp phẫu thuật can thiệp lấy dị vật ra an toàn.

Theo các bác sĩ, nhiều trường hợp trẻ nuốt dị vật không có biểu hiện rõ ràng ngay từ đầu, khiến gia đình khó phát hiện sớm. Khi xuất hiện các triệu chứng như ho kéo dài, đau bụng, nôn ói dai dẳng hoặc các biểu hiện bất thường khác, trẻ cần được đưa đến cơ sở y tế có đủ khả năng chẩn đoán và xử trí để tránh những hậu quả đáng tiếc.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh và người chăm sóc trẻ cần đặc biệt chú ý trong sinh hoạt hằng ngày, không để trẻ tiếp xúc với vật sắc nhọn, đồ chơi nhỏ, vật dụng dễ nuốt, theo dõi sát các biểu hiện bất thường của trẻ.

An Minh