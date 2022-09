Chiếc ghế đặc biệt của tiếp viên trên máy bay

Khi người ngồi đứng dậy ghế jumpseat sẽ tự động đóng lên và đây là vị trí không khách nào có thể đặt được.

Jumpseat là ghế của các tiếp viên hàng không, thường được đặt ở phía trước, giữa và sau cabin. Theo Cabin Safety, tiếp viên sẽ sử dụng ghế này để ngồi lúc máy bay cất hạ cánh, vào vùng nhiễu động vụ hoặc nghỉ ngơi giữa ca.

Tiếp viên có ghế ngồi riêng trên máy bay. Chiếc ghế này khi không có người sử dụng sẽ tự động gấp lại, không gây cản trở lối đi. Ảnh: Alamy

Máy bay càng lớn, chở càng nhiều khách, số ghế jumpseat càng nhiều. Thông thường, mỗi tiếp viên sẽ phục vụ khoảng 30-35 khách trên một chuyến bay. Với loại máy bay ATR chứa khoảng 70 khách, số ghế jumpseat thường là 2. Loại thân rộng hơn như A320-321, số ghế lên đến 6-7 chiếc.

"Ghế của tiếp viên không được tính vào số lượng ghế hành khách. Chiếc ghế này sẽ tự động đóng lại khi người ngồi đứng lên (jump), không cản trở lối đi. Vì là chỗ ngồi chuyên biệt cho tiếp viên, nó có cấu tạo khác ghế khách. Ghế này có một dây an toàn, và một dây đai an toàn khác bổ sung. Dây an toàn này không phải hành khách nào cũng biết cách sử dụng", trang web viết.

Các tiếp viên còn cho biết thêm ngoài phi hành đoàn, tùy theo quy định của các hãng, ghế này có thể dành cho nhân viên hãng bay như kỹ sư hàng không, tiếp viên đang đi nghỉ phép hoặc deadheading. Deadheading là các tiếp viên, có thể vẫn mặc đồng phục, nhưng sẽ không đứng lên phục vụ đồ ăn, nước uống cho hành khách giống những người khác. Họ là những tiếp viên đã hết nhiệm vụ, đang trên đường về nhà, hoặc đang di chuyển đến một sân bay khác để thực hiện nhiệm vụ ở chặng kế tiếp.

Ngay cả khi ghế trống, và máy bay kín chỗ, ghế jumpseat cũng không bao giờ được bán.

Anh Minh (Theo Cabin Satefy)