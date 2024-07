Chiếc đồng hồ phức tạp nhất của Vacheron Constantin

Bộ lịch âm của đồng hồ còn tích hợp cơ chế xem lịch "can chi" với 10 thiên can và 12 địa chi, cho ra 60 mẫu số chung. Chu kỳ “lục thập hoa giáp” này thường được dùng đếm năm, tháng, ngày hay giờ. Các can được gán cho ngũ hành (kim, mộc, thủy, hỏa, thổ) và thái cực (âm, mang tính nữ; hoặc dương, mang tính nam). Các chi cũng đại diện cho 12 con giáp. Trên ảnh, cửa sổ phụ ở góc 12h đang hiện biểu tượng của năm "Rồng".