Chiếc đinh sắt lọt vào phổi người thợ

Đà NẵngNgười thợ hồ 45 tuổi trong khi đóng cốt pha đã ngậm 3 cây đinh trong miệng để tiện làm việc, vô tình một chiếc lọt vào bụng.

Ông có cảm giác vướng, không khó thở, 4 ngày sau cây đinh vẫn không thải ra ngoài theo đường tiêu hóa. Ông vào Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu, các bác sĩ khoa Nội hô hấp - Miễn dịch nội soi phát hiện cây đinh hóc vào phổi trái.

Các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng đã nội soi gắp thành công cây đinh ra khỏi phổi bệnh nhân. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, chuẩn bị xuất viện.

Ảnh X-quang cho thấy cây đinh nằm trong phổi bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đà Nẵng

Theo bác sĩ Hoàng Thị Tâm, Phó trưởng khoa Nội hô hấp - Miễn dịch dị ứng (Bệnh viện Đà Nẵng), đây là trường hợp hóc dị vật kích thước lớn, nhọn, nằm ở phổi. Vị trí đinh nằm sâu, đầu đinh hướng phía trên và trơn gây nhiều khó khăn cho các bác sĩ khi thao tác gắp ra, phải sử dụng dụng cụ chuyên dụng.

Bác sĩ khuyến cáo người lao động cần tuân thủ các nguyên tắc an toàn trong lao động, không dùng miệng để ngậm các vật cứng, sắc, nhọn, tròn... vì rất dễ gây tổn thương đường hô hấp do hóc dị vật. Nếu không may bị hóc, cần đến cơ sở y tế kiểm tra ngay thay vì cố gắng dùng tay móc hay chữa theo mẹo dân gian, rất dễ làm cho dị vật bị mắc sâu hơn và rơi vào vị trí nguy hiểm.

Nguyễn Đông