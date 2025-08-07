Chiếc đinh đâm xuyên thấu khí quản người đàn ông

Bắc NinhTrong lúc căng dây cước để thi công nhà, sợi dây bất ngờ bật ngược, khiến một chiếc đinh thép văng mạnh và đâm xuyên vào cổ người đàn ông 49 tuổi.

Bệnh nhân được chuyển đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hôm 3/8 trong tình trạng khó thở, vùng cổ trái có dị vật kim loại là đinh sắt cắm sâu vào giữa cổ.

Ngay lập tức, bệnh nhân được cho thở oxy, giảm đau, băng vết thương và chuyển chụp cắt lớp vi tính vùng cổ ngực để đánh giá tổn thương. Kết quả cho thấy dị vật xuyên qua thành bên trái khí quản và đi qua đường đi của tĩnh mạch cảnh trong trái - một tổn thương cực kỳ nguy hiểm, nguy cơ gây suy hô hấp cấp, sốc mất máu và tử vong nếu không được can thiệp kịp thời.

Các bác sĩ đã rút dị vật, khâu phục hồi khí quản tổn thương và xử trí lỗ thủng tĩnh mạch cảnh trong trái. Sau mổ, bệnh nhân qua cơn nguy kịch, huyết động ổn định, không sốc, được theo dõi và điều trị tiếp.

Bác sĩ Đàm Dũng, Khoa Cấp cứu, cho hay vết thương khí quản xuyên thấu có dị vật là một tình huống cấp cứu tối khẩn, trong đó đường thở, mạch máu lớn, tủy sống, thực quản đều có thể bị tổn thương. Nếu không xử trí đúng và nhanh, người bệnh có thể tử vong ngay tại hiện trường hoặc trên đường chuyển viện do tắc đường thở, mất máu nặng hoặc nhiễm trùng lan rộng.

Chiếc đinh được rút ra khỏi cổ bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Nguyên tắc sơ cứu và vận chuyển bệnh nhân có vết thương, dị vật vùng cổ như sau:

Gọi cấp cứu ngay lập tức (số 115 hoặc số khẩn cấp địa phương) khi phát hiện bệnh nhân có dị vật đâm vùng cổ, nhất là khi nạn nhân khó thở, chảy máu, hoặc bất tỉnh. Trong lúc chờ hỗ trợ, tiến hành sơ cứu theo đúng nguyên tắc.

Tuyệt đối không tự ý rút dị vật tại hiện trường. Dị vật có thể đang bịt kín tổn thương tại mạch máu lớn hoặc khí quản. Rút ra không đúng cách có thể gây chảy máu ồ ạt, suy hô hấp cấp hoặc làm dị vật tụt sâu vào trung thất.

Băng cố định dị vật tại chỗ bằng gạc vô khuẩn hoặc vật liệu mềm, giữ nguyên vị trí dị vật, tránh xê dịch. Đồng thời đảm bảo không chèn ép vào đường thở.

Nhanh chóng vận chuyển đến cơ sở y tế chuyên khoa, nơi có khả năng xử trí phẫu thuật cấp cứu và hồi sức tích cực. Ưu tiên phương tiện cấp cứu chuyên dụng có nhân viên y tế đi kèm.

Lê Nga