Chiếc cup hoài cổ trên PGA Tour tuần này

Nhà vô địch giải mới nhất trên PGA Tour sẽ nhận “chiến lợi phẩm” giống khuôn in văn tự cổ Hàn Quốc, tại CJ Cup Byron Nelson 2024 ở Texas từ ngày 2 đến 5/5.

Theo ban tổ chức, hiện vật cho nhà vô địch CJ Cup Byron Nelson lấy cảm hứng chế tác từ hai di sản vĩ đại nhất của Hàn Quốc, gồm "Hanguel" và "Jikjisimcheyojeol" (Jiki).

Trong lịch sử Hàn, Hanguel là hệ thống ký tự và chữ viết riêng, gồm 28 chữ cái trong đó có ba nguyên âm đại diện cho trời, đất cùng con người và năm phụ âm được định hình theo các bộ phận phát âm trong cơ thể. Đây cũng là hệ thống chữ viết trong tiếng Hàn đương đại. Jiki là quyển sách xưa nhất thế giới khi xuất hiện từ năm 1.377. Văn tự này có trước 78 năm so với bản in Kinh thánh do "ông tổ" nghề in ấn châu Âu Johannes Gutenberg, người Đức sản xuất.

Dựa trên Hanguel và Jiki, bề mặt cup CJ Byron Nelson được khắc tên toàn bộ golfer dự giải trong đó mạ vàng tên nhà vô địch. Phần đế gợi lên hình ảnh cây cầu đại diện cho việc nối liền giấc mơ và hiện thực.

Chiếc cup dành cho nhà vô địch CJ Byron Nelson tuần này. Ảnh: X / @AdamSchupak

Vật phẩm hoàn thiện, dù hàm chứa ý nghĩa lịch sử độc đáo, lại không hẳn nhận được đánh giá tích cực khi xuất hiện trên mạng xã hội. "Không giống cup gì cả. Nó như tấm bảng cổ khắc tiếng Hàn", tài khoản ZitiDoggsGolf bình luận trên X. Trong khi đó, "Brendan Porath" thẳng thắng nhận xét "cứ như tấm bia CJ". Còn "Rob Slater" hóm hỉnh: "Chắc Nicolas Cage đang trên đường đánh cắp báu vật này". "Rob Slater" đang nhắc đến diễn viên Cage thủ vai nhân vật chính Benjamin Franklin Gates trong loạt phim "National Treasure".

CJ Cup Byron Nelson ra đời sau khi tập đoàn đa ngành Hàn Quốc CJ ký hợp đồng tài trợ danh xưng trong 10 năm với PGA Tour, hiệu lực từ 2024. Đây được xem là sự kết hợp giữa CJ Cup và giải mang tên huyền thoại golf Byron Nelson ở Dallas khi đấu trường golf hạng nhất Mỹ bắt đầu gói mùa giải trong năm hành chính.

CJ Cup khai trương hồi 2017, cả ba năm đầu đều diễn ra trên đảo Jeju nhưng "định cư tại Mỹ từ khi bùng phát Covid-19. Còn giải Byron Nelson thành lập từ 1944, ban đầu mang tên Texas Victory Open.

Sau khi gắn danh xưng huyền thoại golf với tập đoàn Hàn Quốc, sự kiện vẫn được tổ chức ở Texas, trên sân TPC Craig Ranch par71. Vòng 2 kết thúc hồi sáng nay, 4/5, giờ Hà Nội với đỉnh bảng ở mức -14, thuộc về Jake Knapp 29 tuổi, thuộc diện tân binh PGA Tour.

Golfer này từng làm bảo vệ hộp đêm sau khi rớt khỏi Korn Ferry Tour hạng nhì cùng hệ thống, vào mùa Thu 2021. Đến lúc đó, Knapp đã qua năm năm đấu golf chuyên nghiệp nhưng chưa lên được nhánh hạng nhất. Tuy nhiên, khi vào được cấp đỉnh, Knapp từ đầu năm đến nay đã qua 11 giải với ba lần về top 4 trong đó vô địch Mexico Open hồi tháng 2 và tiền thưởng gộp nhỉnh 2,5 triệu USD.

Quốc Huy