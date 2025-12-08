Chick-fil-A xây trung tâm phân phối 150 triệu USD tại Florida

Chick-fil-A sẽ xây trung tâm phân phối hơn 22.600 m2 tại Florida vào năm 2027, dự kiến phục vụ 170 nhà hàng và tạo hơn 180 việc làm.

Chick-fil-A Supply - đơn vị phụ trách chuỗi cung ứng của Chick-fil-A Inc. sẽ xây dựng trung tâm phân phối tại Winter Haven, bang Florida, Mỹ theo thông cáo ngày 24/11 của FloridaCommerce. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 150 triệu USD, nhận được hỗ trợ từ Hội đồng Phát triển Kinh tế Winter Haven, Tập đoàn vận tải đường sắt CSX và chính quyền bang.

Bản vẽ trung tâm phân phối Chick-fil-A Supply Winter Haven, Florida. Ảnh: FloridaCommerce

Trung tâm dự kiến vận hành vào năm 2027, phục vụ khoảng 170 nhà hàng Chick-fil-A trong khu vực và tạo hơn 180 việc làm mới. "Chúng tôi trân trọng cơ hội trở thành một phần của cộng đồng Winter Haven và mong muốn phục vụ các nhà hàng Chick-fil-A trên toàn bang", ông Josh Grote, Giám đốc điều hành Chick-fil-A Supply, cho biết.

Chick-fil-A bắt đầu vận hành trung tâm phân phối thuộc sở hữu của hãng từ năm 2019 và liên tục mở rộng mạng lưới hậu cần những năm gần đây. Hiện hệ thống của Chick-fil-A Supply có 11 trung tâm phân phối, bao gồm một cơ sở tại Weston, Florida.

Năm 2023, doanh nghiệp công bố kế hoạch xây dựng trung tâm phân phối tại Kannapolis, bang Bắc Carolina. Trước đó, đơn vị này triển khai dự án trị giá 31 triệu USD tại Kansas và một cơ sở khác tại Missouri, cho thấy chiến lược mở rộng chuỗi cung ứng nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của hệ thống nhà hàng trên toàn nước Mỹ.

Chick-fil-A là chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh chuyên về gà lớn thứ ba tại Mỹ, nổi tiếng với mô hình kinh doanh gia đình và chất lượng dịch vụ cao. Thành lập năm 1946 tại Georgia, thương hiệu phát triển mạnh nhờ thực đơn tập trung vào các sản phẩm từ gà, đặc biệt là món bánh mì kẹp gà đặc trưng. Doanh nghiệp hiện vận hành hơn 3.000 nhà hàng trên toàn nước Mỹ, được biết đến với văn hóa doanh nghiệp đề cao trải nghiệm khách hàng và các hoạt động cộng đồng. Hãng cũng đầu tư mạnh vào chuỗi cung ứng qua hệ thống trung tâm phân phối Chick-fil-A Supply, nhằm đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và tốc độ phục vụ trên toàn hệ thống.

Ngọc Minh (theo Supply Chain Dive)