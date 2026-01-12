Chicilon Media vào Top 100 'Doanh nghiệp kiến tạo tương lai'

Chicilon Media được vinh danh trong "Top 100 Doanh nghiệp kiến tạo tương lai Việt Nam 2025" (VNR Future 100), ghi nhận chiến lược phát triển dài hạn, đầu tư công nghệ và năng lực thích ứng.

Lễ công bố VNR500 - Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và VNR Future 100, do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), ngày 8/1. Sự kiện quy tụ hơn 700 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế trên toàn quốc.

Tại buổi lễ, Chicilon Media được xướng tên trong danh sách VNR Future 100. Bảng xếp hạng này được công bố lần đầu, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp sở hữu tư duy đổi mới, định hướng phát triển dài hạn và khả năng tạo tác động tích cực cho xã hội thông qua tri thức, công nghệ cùng trách nhiệm cộng đồng.

Đại diện doanh nghiệp nhận giải thưởng. Ảnh: Chicilon Media

Trong nhiều năm qua, doanh nghiệp duy trì chiến lược đầu tư vào nền tảng công nghệ, nâng cao chất lượng giải pháp truyền thông và tối ưu hiệu quả vận hành. Đơn vị từng bước mở rộng năng lực triển khai, đồng thời thích ứng với xu hướng thị trường và yêu cầu ngày càng cao về phát triển bền vững trong lĩnh vực truyền thông.

Đại diện Chicilon Media cho biết, việc được vinh danh trong Top 100 Doanh nghiệp kiến tạo tương lai Việt Nam 2025 là sự ghi nhận cho định hướng phát triển nhất quán của doanh nghiệp. Kết quả trên cho thấy nỗ lực chủ động thích ứng, nâng cao hiệu quả hoạt động và xây dựng giá trị dài hạn cho khách hàng, đối tác.

Thực tế kinh doanh năm 2025 cũng cho thấy những tín hiệu tích cực. Trong bối cảnh nhiều ngành chịu áp lực suy giảm, doanh nghiệp ghi nhận tăng trưởng khả quan. Riêng giai đoạn tháng 10-11/2025, doanh thu của đơn vị đạt hơn 200 tỷ đồng.

Các chuyên gia đánh giá, doanh nghiệp Việt Nam đang đối mặt với yêu cầu ngày càng cao về năng lực cạnh tranh, khả năng thích ứng và chuẩn mực quản trị. Trước thực tế đó, các doanh nghiệp "đầu tàu" vừa tạo ra quy mô và doanh thu, còn dẫn dắt chuỗi cung ứng, mở rộng đầu tư, thúc đẩy đổi mới, qua đó góp phần định vị thương hiệu Việt Nam trên bản đồ khu vực, thế giới.

Các doanh nghiệp trong top VNR Future 100. Ảnh: Chicilon Media

Qua 19 năm công bố thường niên, các bảng xếp hạng do Vietnam Report cung cấp được xem là nguồn tham chiếu cho thấy quy mô, năng lực vận hành và mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp trước các chu kỳ phát triển mới. Riêng năm 2025, danh sách ghi nhận những đơn vị có đóng góp nổi bật vào sự phục hồi và duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế, phản ánh sức mạnh nội lực, khả năng tổ chức vận hành và tinh thần tiên phong trong giai đoạn phát triển mới.

Trong đó, "Top 100 Doanh nghiệp kiến tạo tương lai Việt Nam 2025" (VNR Future 100) được công bố lần đầu tiên, kế thừa nền tảng dữ liệu và phương pháp đánh giá của VNR500. Bảng xếp hạng đồng thời mở rộng góc nhìn theo hướng năng lực sẵn sàng cho tương lai và tác động xã hội. VNR Future 100 tập trung tôn vinh thế hệ doanh nghiệp có chiến lược phát triển dài hạn, đổi mới công nghệ, quản trị hiện đại và tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng.

Theo Vietnam Report, các doanh nghiệp trong danh sách VNR Future 100 đều trải qua quá trình đánh giá, thẩm định công khai, minh bạch trong nhiều tháng, với sự tham gia của các cơ quan quản lý cùng đơn vị chuyên môn như Tổng cục Thống kê, Tổng cục Thuế. Các tiêu chí tập trung vào năng lực tài chính, hiệu quả vận hành, chiến lược phát triển bền vững, đổi mới công nghệ, quản trị doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội.

Vietnam Report cũng đánh giá năm 2025 ghi nhận sự cải thiện rõ rệt trong hoạt động sản xuất - kinh doanh của nhiều doanh nghiệp Việt Nam, thể hiện qua doanh thu, lợi nhuận, đơn hàng và quy mô nhân sự. Bước sang năm 2026, triển vọng tăng trưởng được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, nhờ dư địa thị trường nội địa, sự phục hồi nhu cầu tại nhiều khu vực và xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hoàng Đan