Chicilon Media ưu tiên trải nghiệm người xem

Chicilon Media truyền thông thang máy theo hướng không gián đoạn, hiển thị ngắn gọn, tần suất và bối cảnh phù hợp, giúp người xem tiếp nhận tự nhiên, dễ ghi nhớ.

Theo đại diện doanh nghiệp, trong nhiều năm qua, đơn vị lựa chọn cách tiếp cận truyền thông thang máy theo định hướng ưu tiên trải nghiệm người xem, thay vì tối đa hóa thời lượng hay tần suất hiển thị. Chicilon Media triển khai hệ thống màn hình kỹ thuật số tại thang máy các tòa nhà văn phòng, khu căn hộ và trung tâm thương mại chất lượng cao.

Những không gian này có đặc điểm khép kín, yên tĩnh và có thời gian chờ nhất định, giúp người xem dễ dàng tiếp nhận nội dung mà không bị phân tán bởi các yếu tố bên ngoài. Nội dung quảng cáo được hiển thị rõ ràng, thời lượng vừa phải và lặp lại theo tần suất kiểm soát, phù hợp với nhịp sinh hoạt thường ngày của người xem.

Hệ thống quảng cáo thang máy của đơn vị. Ảnh: Chicilon Media

Cách triển khai này cho phép thông điệp thương hiệu xuất hiện trong bối cảnh quen thuộc, không làm gián đoạn hành vi hay tạo cảm giác bị ép buộc. Người xem không cần thao tác để bỏ qua, cũng không bị buộc phải chờ đợi để tiếp tục trải nghiệm khác. Thông tin quảng cáo vì thế được nhìn thấy tự nhiên, góp phần nâng cao khả năng ghi nhớ và nhận diện thương hiệu theo thời gian.

Đại diện đơn vị cho biết, triết lý tiếp cận của Chicilon Media tập trung vào hiệu quả thực chất, thay vì các chỉ số hiển thị hình thức. Doanh nghiệp xác định giá trị cốt lõi của truyền thông thang máy nằm ở việc thông điệp được nhìn thấy rõ, được tiếp nhận trong trạng thái thoải mái và được ghi nhớ mà không gây khó chịu. Mục tiêu không phải là "xem càng lâu càng tốt", mà là đạt được mức độ chấp nhận cao và khả năng ghi nhớ ổn định từ người xem.

Định hướng này cũng cho thấy sự phù hợp với bối cảnh thị trường truyền thông hiện nay. Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 342/2025/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Luật Quảng cáo, trong đó bổ sung các quy định nhằm tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo trên môi trường mạng. Nghị định chính thức có hiệu lực từ ngày 15/2, đặt ra yêu cầu rõ ràng hơn về việc bảo vệ trải nghiệm người dùng, đặc biệt với các hình thức quảng cáo video.

Theo đó, các nền tảng cung cấp dịch vụ quảng cáo trực tuyến được yêu cầu minh bạch hơn trong cách hiển thị quảng cáo, tạo điều kiện để người dùng chủ động kiểm soát việc tiếp nhận nội dung quảng cáo, thay vì bị buộc phải xem trong thời gian dài.

Đại diện Chicilon Media đánh giá, quy định góp phần tôn trọng trải nghiệm người xem, đề cao chất lượng tiếp cận và mức độ chấp nhận thực tế. Theo dữ liệu khảo sát của NielsenIQ (NIQ), hiện khoảng 94% quảng cáo trên các nền tảng trực tuyến bị người dùng bỏ qua hoặc chặn, chỉ khoảng 6% thực sự được xem và phần lớn chỉ được chú ý trong 1-2 giây. Nhiều quảng cáo dù đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về thời lượng phát, nhưng mức độ ghi nhớ và tác động đến hành vi tiêu dùng còn hạn chế. Điều này đặt ra thách thức cho các nhãn hàng trong việc đánh giá lại hiệu quả thực chất của các chỉ số đo lường truyền thống.

Trong bối cảnh đó, truyền thông thang máy với cách tiếp cận có kiểm soát về không gian, tần suất và nội dung được xem là kênh bổ trợ phù hợp cho chiến lược xây dựng thương hiệu dài hạn. Việc thông điệp hiện diện đều đặn trong đời sống thường nhật giúp thương hiệu duy trì sự hiện diện ổn định và bền vững.

Doanh nghiệp tích hợp NFC giúp nâng hiệu quả quảng cáo. Ảnh: Chicilon Media

Thời gian tới, Chicilon Media cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào hệ thống hạ tầng, công nghệ hiển thị và chuẩn hóa nội dung theo hướng nâng cao chất lượng trải nghiệm người xem. Định hướng này nhằm củng cố vai trò của truyền thông thang máy như giải pháp quảng cáo tôn trọng người dùng, phù hợp với xu thế quản lý và hành vi tiêu dùng.

Hoàng Đan