Chicilon Media thay đổi thông điệp truyền thông sang "The media where brands are truly seen" (Truyền thông nơi thương hiệu thực sự được nhìn thấy).

Đại diện doanh nghiệp cho biết khẩu hiệu mới được xây dựng dựa trên logic truyền thông gồm ba bước: được nhìn thấy, được ghi nhớ và từ đó tạo ra hiệu quả. Theo đó, khẩu hiệu mới nhằm nhấn mạnh quá trình hình thành hiệu quả quảng cáo trong bối cảnh môi trường truyền thông ngày càng phân mảnh.

Trong bối cảnh số lượng kênh truyền thông ngày càng gia tăng, người tiêu dùng liên tục tiếp nhận thông tin từ nhiều nền tảng khác nhau. Tuy nhiên, việc quảng cáo xuất hiện không đồng nghĩa với việc người xem thực sự chú ý hoặc ghi nhớ nội dung.

Theo Chicilon Media, đây là lý do doanh nghiệp điều chỉnh khẩu hiệu từ "The most effective media platform" (Nền tảng truyền thông hiệu quả nhất) sang "The media where brands are truly seen" (Truyền thông nơi thương hiệu thực sự được nhìn thấy). Thay vì chỉ nhấn mạnh kết quả cuối cùng, thông điệp mới tập trung vào quá trình hình thành hiệu quả quảng cáo.

Quảng cáo xuất hiện trên màn hình của Chicilon Media tại một sảnh văn phòng. Ảnh: Chicilon Media

Ông Lê Viết Hải Sơn, CEO Chicilon Media, cho biết trong thực tế, hiệu quả của một chiến dịch không chỉ phụ thuộc vào ngân sách hay số lượt hiển thị. Yếu tố quan trọng là quảng cáo có thực sự lọt vào tầm mắt người tiêu dùng và được tiếp xúc lặp lại trong những không gian quen thuộc hay không.

Theo ông, hiệu quả quảng cáo thường diễn ra theo một lộ trình rõ ràng. Trước hết, quảng cáo cần xuất hiện trong hành trình di chuyển hàng ngày của người dùng để được nhìn thấy. Sau đó, sự lặp lại nhiều lần giúp thông tin thương hiệu được ghi nhớ. Khi hai điều kiện này được đáp ứng, hiệu quả truyền thông mới có thể hình thành. Khẩu hiệu mới được xây dựng dựa trên quy tắc này.

Trong bối cảnh môi trường truyền thông ngày càng đa dạng, sự chú ý của người tiêu dùng được xem là nguồn tài nguyên ngày càng khan hiếm. Việc quảng cáo đã phát sóng, biển quảng cáo đã được lắp đặt hay nội dung đã hiển thị trên internet không đồng nghĩa với việc người dùng thực sự xem trọn vẹn.

Vì vậy, khả năng duy trì sự chú ý trong các không gian sinh hoạt và làm việc hàng ngày trở thành yếu tố quan trọng khi doanh nghiệp lựa chọn kênh truyền thông.

Theo đánh giá của một số chuyên gia trong ngành, truyền thông thang máy có lợi thế nhất định trong việc thu hút sự chú ý nhờ đặc điểm không gian khép kín, tần suất sử dụng cao và khó bị bỏ qua trong đời sống đô thị.

Chicilon Media cho biết việc tập trung vào lĩnh vực truyền thông thang máy trong nhiều năm xuất phát từ quan sát về đặc điểm tiếp cận của môi trường này. Người dùng thường có khoảng thời gian chờ hoặc di chuyển ngắn trong thang máy, tạo điều kiện để quảng cáo xuất hiện ở khoảng cách gần và lặp lại nhiều lần mỗi ngày.

Theo doanh nghiệp, sự lặp lại ổn định trong các không gian sinh hoạt cố định có thể giúp tăng khả năng ghi nhớ thương hiệu so với việc chỉ xuất hiện một lần.

Hệ thống điểm đặt, tần suất phát sóng và khung giờ được sắp xếp nhằm giúp quảng cáo tiếp cận cùng một nhóm đối tượng nhiều lần trong ngày. Điều này được kỳ vọng giúp nội dung quảng cáo dễ được nhìn thấy trọn vẹn và ghi nhớ lâu hơn.

Trong bối cảnh thị trường quảng cáo thay đổi nhanh, nhiều thương hiệu hiện quan tâm nhiều hơn đến khả năng tiếp cận thực tế của kênh truyền thông, thay vì chỉ dựa vào các chỉ số hiển thị ngắn hạn. Khẩu hiệu "The media where brands are truly seen" (Truyền thông nơi thương hiệu thực sự được nhìn thấy) được kỳ vọng thể hiện rõ hơn cách doanh nghiệp nhìn nhận giá trị của truyền thông trong bối cảnh mới.

Thái Anh