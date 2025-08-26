Chicilon Media hoàn tất đăng ký viễn thông cho hệ thống quảng cáo

Chicilon Media thành thủ tục đăng ký dịch vụ viễn thông theo quy định, đủ điều kiện cung cấp các dịch vụ IoT (Internet vạn vật) và truyền thông thông minh, trong tháng 8.

Đại diện công ty cho biết, theo Luật Viễn thông sửa đổi và Nghị định số 133/2025/NĐ-CP của Chính phủ, doanh nghiệp trong lĩnh vực quảng cáo - truyền thông cần đăng ký dịch vụ viễn thông khi cung cấp các nền tảng công nghệ có kết nối dữ liệu. Việc Chicilon Media hoàn tất thủ tục này đánh dấu bước chuyển trong định hướng số hóa và nâng cao năng lực pháp lý, kỹ thuật.

Hệ thống quảng cáo tòa nhà của đơn vị. Ảnh: Chicilon Media

Đại diện đơn vị cho biết thêm, sau khi đăng ký, doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ trên toàn quốc ở các lĩnh vực: màn hình thông minh, nhận diện hình ảnh, thu thập và xử lý dữ liệu, thiết bị thông minh, mạng cảm biến và giám sát môi trường... Sự kiện còn thiết lập chuẩn mực về tính tuân thủ và đổi mới cho toàn ngành quảng cáo - truyền thông tại Việt Nam.

Trong giai đoạn tiếp theo, Chicilon Media từng bước triển khai hệ thống màn hình thông minh trên toàn quốc, tích hợp kết nối 4G và hệ thống camera giám sát. Mô hình hoạt động này vừa phục vụ cho mạng lưới truyền thông nội bộ, vừa hướng đến cung cấp dịch vụ và giải pháp công nghệ cho các doanh nghiệp quảng cáo khác. Đơn vị đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả vận hành và chất lượng dịch vụ trong toàn ngành.

Màn hình quảng cáo trong thang máy. Ảnh: Chicilon Media

Công ty cũng nhấn mạnh vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy ngành quảng cáo tham gia vào tiến trình phát triển kinh tế số, theo hướng tuân thủ pháp luật, minh bạch và an toàn. Bên cạnh đó, Chicilon Media định hướng đưa quảng cáo ngoài trời trở thành một phần của hạ tầng đô thị thông minh, đồng hành Chính phủ và xã hội trong hành trình xây dựng thành phố hiện đại.

Đại diện đơn vị cho biết, là một trong những doanh nghiệp đầu tiên của ngành hoàn tất thủ tục đăng ký viễn thông, Chicilon Media cam kết tiếp tục kiên định với tôn chỉ "hợp pháp - hợp chuẩn, công nghệ dẫn đầu, dịch vụ chia sẻ". Đơn vị mong muốn góp phần thúc đẩy ngành quảng cáo - truyền thông tại Việt Nam tiến vào giai đoạn số hóa, dữ liệu hóa và thông minh hóa.

