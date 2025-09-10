Chicilon Media được đánh giá cao khi hoàn tất đăng ký viễn thông

Chicilon Media nhận nhiều lời chúc từ cơ quan quản lý, hiệp hội, đối tác lâu năm... sau khi hoàn tất đăng ký viễn thông, giúp nâng cao hiệu quả truyền thông quảng cáo.

Đại diện công ty cho biết, theo Luật Viễn thông sửa đổi và Nghị định số 133/2025/NĐ-CP của Chính phủ, doanh nghiệp trong lĩnh vực quảng cáo - truyền thông cần đăng ký dịch vụ viễn thông khi cung cấp các nền tảng công nghệ có kết nối dữ liệu. Việc Chicilon Media hoàn tất thủ tục này đánh dấu bước chuyển trong định hướng số hóa và nâng cao năng lực pháp lý, kỹ thuật.

Theo đơn vị, dấu mốc mang tính bước ngoặt, mở ra giai đoạn phát triển mới cho doanh nghiệp, đồng thời mang lại sự đảm bảo an toàn, hiệu quả hơn cho khách hàng quảng cáo. Việc này cũng tạo động lực góp phần thúc đẩy tiến trình xây dựng đô thị số tại Việt Nam.

Hệ thống quảng cáo tòa nhà của đơn vị. Ảnh: Chicilon Media

Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam gửi lời chúc mừng và đánh giá cao từ góc độ phát triển ngành. Chủ tịch hiệp hội Nguyễn Trường Sơn cho rằng trong thời đại thông tin phân mảnh, sự chú ý ngày càng khan hiếm, chỉ những phương tiện "được nhìn thấy, được ghi nhớ và tạo chuyển đổi" mới thực sự hiệu quả. Ông nhấn mạnh Chicilon Media đang chiếm đến 90% thị phần màn hình thang máy tại Việt Nam, với khả năng tiếp cận thực tế, ổn định, xứng đáng là hình mẫu của ngành.

Hội Truyền thông số Việt Nam khẳng định Chicilon Media là doanh nghiệp tiên phong hoàn tất thủ tục 4G, cho thấy vị thế dẫn đầu trong tiến trình chuyển đổi số. Tổng thư ký Vũ Kiêm Văn nhận định công nghệ 4G không chỉ nâng cao tính bảo mật và hiệu quả truyền tải nội dung quảng cáo, mà còn tạo nền tảng cho các ứng dụng như thống kê lưu lượng hay marketing tương tác.

Ở góc độ quốc tế, Tổng giám đốc MMA APAC Rohit Dadwal đánh giá việc Chicilon Media đi đầu trong quảng cáo tương tác NFC và đổi mới tiếp thị số hoàn toàn phù hợp xu hướng toàn cầu. Bước tiến giúp ngành quảng cáo Việt Nam hội nhập sâu rộng, tạo ra những kết nối giá trị giữa thương hiệu và người tiêu dùng.

Các tổ chức nghiên cứu quốc tế cũng đưa ra nhận định tích cực. Kantar Media cho rằng thủ tục 4G giúp việc giám sát quảng cáo trở nên minh bạch, dữ liệu đáng tin cậy hơn. Tổng giám đốc NIQ nhấn mạnh Chicilon đã đặt ra chuẩn mực minh bạch có thể kiểm chứng cho toàn ngành, hỗ trợ thương hiệu phân bổ ngân sách khoa học và bảo đảm quyền lợi khách hàng.

Tiếng nói từ doanh nghiệp đối tác cũng cho thấy sự ghi nhận. CEO Volvo Cars Việt Nam Nguyễn Anh Linh đánh giá Chicilon Media đã thể hiện năng lực nổi bật trong tuân thủ pháp lý, chuyển đổi số và tối ưu giá trị khách hàng, tạo mô hình có thể nhân rộng trong ngành. Theo ông, nhờ nền tảng thông minh và kết nối 4G, quảng cáo đã vượt khỏi phạm vi "hiển thị đơn thuần" để trở thành công cụ có thể đo lường, tương tác và mang lại chuyển đổi thực tế.

Đại diện Oppo Việt Nam cho rằng việc Chicilon hoàn tất thủ tục 4G khẳng định giá trị của "truyền thông hiệu quả", tạo nền tảng vững chắc cho thương hiệu lớn. Trong khi đó, Nippon Paint nhìn nhận Chicilon Media với sự kiên định trong dữ liệu minh bạch và triển khai xuất sắc đã góp phần nâng tầm thương hiệu, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác dài hạn trong bối cảnh quảng cáo tương tác và công nghệ 4G ngày càng phát triển.

Chicilon Media nhận định, các đánh giá từ cơ quan quản lý, hiệp hội, tổ chức quốc tế, tập đoàn nghiên cứu và các thương hiệu lớn thể hiện uy tín và vị thế ngày càng được củng cố của đơn vị. "Việc được cấp phép 4G cũng thể hiện đơn vị đang tiến bước vững chắc trên nền tảng chuyên nghiệp và đổi mới, góp phần định hình diện mạo mới cho ngành quảng cáo Việt Nam, hướng tới hội nhập sâu rộng hơn trong khu vực và thế giới", đại diện hãng nói.

(Nguồn: Chicilon Media)