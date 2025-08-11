Chicilon Media bổ nhiệm tổng giám đốc mới

Ông Lê Viết Hải Sơn được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc Chicilon Media, với mục tiêu đưa công ty vào giai đoạn tái cấu trúc, từ ngày 11/8.

Thông tin do doanh nghiệp công bố, theo đó ông Guo Zhi Feng - nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Chicilon Media từ nhiệm vị trí CEO. Chức vụ này được chuyển giao cho ông Lê Viết Hải Sơn, một trong những lãnh đạo chủ chốt của công ty.

Ông Sơn sẽ đảm nhận và điều hành toàn bộ hoạt động thường nhật của doanh nghiệp. Đây là sự kiện chuyển giao điều hành ở cấp độ cao nhất kể từ khi doanh nghiệp thành lập, đưa công ty bước sang giai đoạn tái cấu trúc chiến lược - làm mới tổ chức - bứt phá tăng trưởng.

Ông Guo Zhi Feng (trái) và ông Lê Viết Hải Sơn (phải) trong buổi công bố bổ nhiệm. Ảnh: Chicilon Media

Theo doanh nghiệp, ông Lê Viết Hải Sơn có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, am hiểu chiến lược tổng thể, vận hành tổ chức và hệ sinh thái quảng cáo số. Ông cũng có kiến thức sâu về mô hình dịch vụ khách hàng và triển khai hoạt động. Việc ông đảm nhận vị trí Tổng giám đốc được xem là sự ghi nhận về năng lực, đồng thời là bước chuyển giao quyền điều hành mang tính chiến lược. Ông Sơn cho biết Chicilon Media đang ở giai đoạn khởi đầu của chu kỳ tăng trưởng mới và sẽ tiếp tục cùng tập thể triển khai các định hướng đã đặt ra.

Tại cuộc họp công bố, ông Guo Zhi Feng cho biết, là người sáng lập, ông đồng hành Chicilon Media từ những ngày đầu cho đến hiện tại. Thời gian tới, ông tiếp tục giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị, tập trung vào chiến lược cấp cao, quản trị đầu tư, mở rộng sang thị trường ASEAN và quốc tế.

"Tôi không rút lui, mà là chuyển giao để mở ra giai đoạn mới. Ông Lê Viết Hải Sơn là người tiếp nối, đồng hành cùng định hướng phát triển tiếp theo của Chicilon Media", ông Guo Zhi Feng nói.

Hai lãnh đạo thảo luận về các chiến lược phát triển. Ảnh: Chicilon Media

Kế hoạch chuyển giao này được ông Guo Zhi Feng chuẩn bị từ cuối năm 2024, nằm trong chiến lược tái thiết tổ chức. Trong thời gian tới, ông sẽ tập trung phát triển hệ sinh thái Chicilon Media 2.0, kết nối các mảng quảng cáo, dữ liệu và truyền thông. Đồng thời, ông cũng triển khai một số dự án như ứng dụng AI trong quảng cáo ngoài trời, nền tảng truyền thông AdHub và hệ thống phân phối số xuyên quốc gia. Chủ tịch công ty sẽ đẩy mạnh hợp tác các nguồn vốn quốc tế, hướng tới mục tiêu khu vực hóa, nền tảng hóa và toàn cầu hóa. Bước đi này nhằm chuyển đổi từ mô hình "người sáng lập điều hành" sang "tổ chức vận hành tự chủ", giúp mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao khả năng huy động vốn cho doanh nghiệp.

Các chuyên gia trong ngành quảng cáo cho rằng, sau 19 năm phát triển, Chicilon Media đã hoàn tất giai đoạn khởi nghiệp và bước vào giai đoạn tăng trưởng về nền tảng, quy mô và cấu trúc. Việc người sáng lập rút khỏi điều hành trực tiếp để tập trung vào chiến lược được xem là động thái mở rộng không gian quản trị cho đội ngũ kế nhiệm. Đội ngũ điều hành mới được đánh giá có năng lực về thực thi, tổ chức và phát triển thị trường, trong bối cảnh AI, dữ liệu, nền tảng số và 5G ngày càng phát triển.

Màn hình quảng cáo thang máy của doanh nghiệp. Ảnh: Chicilon Media

Tính đến cuối năm 2024, công ty triển khai hơn 35.000 điểm quảng cáo tại các tòa nhà văn phòng, chung cư, siêu thị, sân bay và các địa điểm có lưu lượng cao trên toàn quốc. Doanh thu năm 2024 vượt 40 triệu USD, với khách hàng bao gồm nhiều thương hiệu quốc tế và trong nước như Coca-Cola, P&G, Vinamilk, Unilever, Samsung, Vingroup.

