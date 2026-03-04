Chicilon dùng công nghệ cá nhân hóa nội dung theo từng màn hình

Chicilon Media triển khai chiến dịch 8/3 trên nền tảng 4G và NFC, cho phép điều chỉnh nội dung theo từng màn hình thang máy, hiển thị lời chúc cá nhân hóa tại các tòa nhà.

Theo đại diện doanh nghiệp, việc đồng bộ 4G trên hệ thống màn hình giúp mở rộng khả năng điều chỉnh nội dung, trong khi đó, NFC đóng vai trò kích hoạt hành vi và dẫn dắt người dùng đến nền tảng số. Mô hình này từng bước hoàn thiện chu trình O2O - kết nối không gian vật lý với môi trường trực tuyến.

Hệ thống của Chicilon Media có hơn 36.000 màn hình tại khoảng 3.500 tòa nhà. Doanh nghiệp cho biết việc tích hợp 4G và NFC tạo tiền đề để triển khai các chiến dịch có tính linh hoạt cao, đồng thời đáp ứng yêu cầu đo lường và tối ưu hiệu quả truyền thông thang máy.

Chiến dịch "Lời chúc 8/3 gọi tên bạn" được phủ sóng khắp mạng lưới quảng cáo của doanh nghiệp. Ảnh: Chicilon Media

Trên nền tảng đó, công ty thực hiện chiến dịch "Lời chúc 8/3 gọi tên bạn". Thay vì phát đồng loạt một thông điệp chung trên toàn hệ thống như các mô hình quảng cáo thang máy truyền thống, trong chiến dịch 8/3 lần này, Chicilon Media ứng dụng công nghệ 4G giúp từng màn hình trong hệ thống được cập nhật nội dung riêng biệt theo từng tòa nhà và từng thời điểm cụ thể.

Với cùng chiến dịch, nội dung tại khu văn phòng sẽ khác với nội dung tại khu căn hộ. Tại một số điểm đặt, màn hình có thể hiển thị lời kêu gọi đăng ký nhận lời chúc từ các nghệ sĩ Ngô Kiến Huy hoặc Isaac. Trong khi tại điểm đặt khác là lời chúc cá nhân hóa đến từ nghệ sĩ Ninh Dương Lan Ngọc, hay HuyR. Nhờ kết nối 4G, nội dung trên từng màn hình được cập nhật từ trung tâm điều hành theo thời gian thực trong suốt quá trình triển khai chiến dịch. Doanh nghiệp theo dõi được tình hình tương tác tại từng tòa nhà, điều chỉnh nội dung phù hợp với tiến độ triển khai.

Khách hàng chạm NFC để tạo lời chúc cá nhân hóa Ảnh: Chicilon Media

Bên cạnh hạ tầng 4G, công nghệ NFC được tích hợp trên màn hình của Chicilon Media nhằm cho phép người dùng tương tác trực tiếp. Khi chạm điện thoại vào màn hình, người dùng có thể đăng ký tham gia chương trình, nhận lời chúc được phát tại tòa nhà mong muốn trong hệ thống của Chicilon Media. Sự kết hợp hai công nghệ mới này giúp kết nối hành vi tại điểm chạm vật lý với nền tảng số, hình thành hành trình liền mạch từ hiển thị đến tương tác. Hệ thống ghi nhận tương tác tại từng điểm đặt, qua đó hỗ trợ triển khai các hoạt động cá nhân hóa theo địa điểm.

Đại diện Chicilon Media cho biết, khi hành vi người dùng ngày càng phân mảnh giữa các nền tảng, hoạt động truyền thông không còn dừng ở việc hiển thị thông điệp, mà cần gắn với khả năng ghi nhận tương tác và điều chỉnh nội dung theo từng bối cảnh cụ thể. Cách triển khai sáng tạo của chiến dịch "Lời chúc 8/3 gọi tên bạn" cho thấy, truyền thông thang máy có thể trở thành điểm chạm cảm xúc với người tiêu dùng thay vì chỉ đóng vai trò hiển thị nội dung. Chiến dịch còn được xem là bước thử nghiệm cho mô hình truyền thông tích hợp, nơi hiển thị, tương tác và dữ liệu được kết nối trong cùng điểm chạm.

(Nguồn: Chicilon Media)