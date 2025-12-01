Chicilon Digital Media triển khai quảng cáo tương tác NFC

Chicilon Digital Media nâng cấp mạng lưới truyền thông thang máy với công nghệ tương tác NFC, nhằm tăng khả năng tương tác, tối ưu hiệu quả truyền thông cho thương hiệu.

Với khẩu hiệu "Quảng cáo không chỉ được nhìn thấy, mà còn được chạm tới", đơn vị công bố khởi động "Kế hoạch phủ sóng toàn quốc", nhằm thúc đẩy quá trình số hóa và thông minh hóa hệ thống truyền thông thang máy tòa nhà trên toàn quốc. Kế hoạch này đánh dấu bước tiến, mở ra kỷ nguyên truyền thông mới "có thể chạm tới", tương tác và chuyển đổi hiệu quả của Chicilon Digital Media tại Việt Nam.

Trong giai đoạn đầu, công ty sẽ triển khai 12.500 màn hình quảng cáo AI thông minh tại các thành phố trọng điểm như TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, đồng thời lắp đặt toàn diện hệ thống tương tác chạm NFC. Giai đoạn thứ hai sẽ mở rộng sang khung hình kỹ thuật số trong cabin thang máy.

Khách hàng trải nghiệm tính năng chạm NFC tại sự kiện giới thiệu của đơn vị. Ảnh: Chicilon Digital Media

Sau khi hoàn tất nâng cấp, hơn 3.500 tòa nhà với hơn 36.000 màn hình quảng cáo thang máy trên toàn quốc sẽ được trang bị đồng bộ kết nối 4G, hệ thống giám sát lưu lượng AI và tính năng tương tác NFC. Các cải tiến mới góp phần hình thành mạng lưới quảng cáo thông minh, có độ phủ sâu rộng nhất đối với nhóm người tiêu dùng trung và cao cấp. Người tiêu dùng chỉ cần chạm nhẹ điện thoại là có thể tham gia hoạt động, nhận ưu đãi, truy cập trang thương hiệu, hoàn thành chu trình khép kín từ "hiển thị" đến "chuyển đổi" của quảng cáo.

Ông Guo Zhi Feng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, cho biết, ngành quảng cáo đang chuyển mình từ hình thức truyền tải thụ động, sang kỷ nguyên tương tác chủ động. "Mục tiêu của chúng tôi là biến mỗi màn hình thành điểm kết nối giữa thương hiệu, người tiêu dùng, để quảng cáo không chỉ được nhìn thấy, mà còn được chạm tới, được tham gia và được ghi nhớ", ông Guo Zhi Feng nói.

Chạm NFC giúp thương hiệu truyền tải nhanh các chương trình hoặc khảo sát đến khách hàng. Ảnh: Chiciclon Digital Media

Việc triển khai trên toàn quốc lần này đồng thời được tích hợp các nền tảng do Chicilon Digital Media tự nghiên cứu, phát triển, gồm hệ thống quản lý nội dung CMS, hệ thống quản lý khách hàng CRM và nền tảng dữ liệu quảng cáo LOT. Nhờ những nền tảng này, toàn bộ quy trình từ phát sóng, giám sát, tương tác đến thanh toán đều được trực quan hóa và theo dõi đầy đủ. Các thương hiệu có thể xem theo thời gian thực số lần phát sóng, lượng người tiếp cận, số lượt chạm vào quảng cáo, số lần kích hoạt NFC, tỷ lệ tham gia tương tác và dữ liệu chuyển đổi. Kết quả thu được có thể tối ưu hóa hiệu quả đầu tư quảng cáo, giúp nhãn hàng cũng như đối tác quảng cáo thấy rõ "giá trị của từng lần chạm tới người tiêu dùng".

Chicilon Digital Media đồng thời giới thiệu khẩu hiệu "Quảng cáo không chỉ được nhìn thấy, mà còn được chạm tới", cùng thông điệp trải nghiệm cho người dùng "Chạm ngay - Nhận bất ngờ lớn!". Hai thông điệp này sẽ được duy trì thống nhất trên toàn hệ thống, thể hiện định hướng chuyển đổi từ truyền thông truyền thống sang mô hình tương tác thông minh.

Đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh, với 18 năm hoạt động trong lĩnh vực truyền thông kỹ thuật số trong tòa nhà, Chicilon Digital Media có hệ thống vận hành chặt chẽ, khả năng đổi mới công nghệ liên tục. Kế hoạch phủ sóng toàn quốc lần này đánh dấu bước chuyển quan trọng, giúp doanh nghiệp phát triển từ đơn vị truyền thông kỹ thuật số thành nền tảng lưu lượng tương tác ngoại tuyến quy mô quốc gia, đồng thời đóng góp vào sự phát triển của ngành quảng cáo Việt Nam theo hướng dữ liệu hóa và tối ưu hóa hiệu quả.

