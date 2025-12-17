Chicilon Digital Media thu hơn 230 tỷ trong hai tháng cuối năm

Chicilon Digital Media ghi nhận doanh thu tháng 10 và 11 vượt hơn 235 tỷ đồng, nhờ nâng cấp toàn diện năng lực hệ thống, đón thêm nguồn ngân sách quảng cáo lớn từ nhiều thương hiệu.

Trong năm qua, công ty tập trung vào hai kênh quảng cáo cốt lõi: truyền thông thang máy tòa nhà và mạng lưới NFC tương tác toàn quốc. Đồng thời, đơn vị cũng rà soát, tối ưu mảng quảng cáo sân bay, bởi nhiều hạn chế và hiệu quả không đồng đều. Cách tiếp cận này giúp các điểm chạm truyền thông không dừng ở mức hiển thị, mà từng bước tạo ra tương tác và chuyển đổi rõ ràng hơn.

Chicilon Digital Media xác định, quảng cáo thang máy luôn là điểm tiếp cận giá trị nhất của không gian đô thị, mô hình này là điểm chạm cận cảnh, tần suất cao mà nhóm người tiêu dùng trung - cao cấp tiếp xúc mỗi ngày. Do đó, công ty liên tục tinh lọc điểm đặt kém hiệu quả, nâng cấp toàn bộ lên 4G và thiết bị AI.

Doanh nghiệp tích hợp NFC giúp người dùng có thể tương tác trực tiếp bằng thao tác chạm điện thoại để nhận ưu đãi. Ảnh: Chicilon Digital Media

Toàn mạng lưới đạt được giám sát nội dung, báo cáo phát sóng theo thời gian thực, khiến tỷ lệ tiếp cận, chất lượng hiển thị và độ ổn định tăng. Ngoài mở rộng quy mô, công ty đang nâng cấp để xây dựng "mạng lưới ghi nhớ thương hiệu đô thị" có sức ảnh hưởng lớn tại Việt Nam.

Song song với đó, đơn vị đẩy mạnh phát triển Retail BotMedia - truyền thông bán lẻ thông minh, tại các hệ thống siêu thị lớn như WinMart, Co.opmart, BigC và Lotte. Doanh nghiệp triển khai đồng thời ba điểm chạm gồm màn hình tại lối vào, khu vực kệ hàng và quầy thanh toán. Cách bố trí này tạo ra chuỗi tác động liên tục trong hành trình mua sắm, từ nhận diện sản phẩm đến củng cố quyết định mua. Thực tế triển khai cho thấy nhiều thương hiệu FMCG (ngành hàng tiêu dùng nhanh) ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, đặc biệt với các sản phẩm mới, ngay cả khi độ phủ chưa đạt quy mô tối đa.

Ở hướng phát triển dài hạn, Chicilon Digital Media triển khai khoảng 25.000 điểm NFC tại sảnh chờ thang máy trên toàn quốc. Người dùng có thể tương tác trực tiếp bằng thao tác chạm điện thoại để nhận ưu đãi, truy cập gian hàng trực tuyến, tham gia sự kiện hoặc đăng ký thành viên. NFC giúp quảng cáo từ "hiển thị" bước sang "hành vi thật", tạo ra mạng lưới tương tác ngoại tuyến, biến truyền thông truyền thống thành hạ tầng lưu lượng offline.

màn hình quảng cáo thang máy của đơn vị. Ảnh: Chicilon Digital Media

Trong quá trình xây dựng ngân sách năm 2026, nhiều thương hiệu đối mặt với những vấn đề quen thuộc: làm thế nào tối ưu mức độ tiếp cận khi ngân sách bị siết chặt, làm sao đưa sản phẩm mới ra thị trường nhanh hơn và quan trọng nhất là tạo ra doanh số thực. Những yêu cầu này đang buộc hoạt động quảng cáo phải dịch chuyển từ "hiển thị" sang "hiệu quả đo lường được".

Theo Chicilon Digital Media, lời giải nằm ở việc tập trung vào các điểm chạm gắn trực tiếp với hành vi tiêu dùng hằng ngày. Hệ thống của đơn vị xoay quanh ba bối cảnh chính gồm truyền thông thang máy, truyền thông bán lẻ thông minh tại siêu thị và mạng lưới NFC tương tác. Mỗi điểm chạm đảm nhiệm vai trò khác nhau, từ xây dựng nhận diện thương hiệu, hỗ trợ quyết định mua hàng đến kích hoạt hành vi và thu thập dữ liệu.

Cách tiếp cận này cho phép quảng cáo không dừng lại ở việc phát sóng, mà gắn với phản hồi thực tế từ người tiêu dùng. Trong bối cảnh đó, tư duy lập ngân sách 2026 cũng thay đổi. Doanh nghiệp ngày càng ưu tiên các điểm chạm mang lại hiệu quả rõ ràng, thay vì phân bổ dàn trải theo kênh. Mục tiêu không còn là mức độ xuất hiện, mà là khả năng tạo tăng trưởng và tối ưu hiệu suất đầu tư.

Đây cũng là lý do ngày càng nhiều thương hiệu ngay từ quý 4/2025 đã sớm đặt hàng các vị trí trọng điểm của Chicilon Digital cho giai đoạn quý I-III/2026. Thực tế thị trường cho thấy, từ cuối năm nay, nhiều thương hiệu đã sớm chốt kế hoạch truyền thông cho các quý đầu năm 2026, trong bối cảnh các vị trí quảng cáo hiệu quả ngày càng khan hiếm. Việc đặt trước nhằm đảm bảo độ phủ, còn để duy trì tính ổn định trong chiến lược tiếp cận người tiêu dùng.

Theo đại diện doanh nghiệp, khi các quy định về quảng cáo ngoài trời tại Việt Nam từng bước hoàn thiện, xu hướng kết hợp giữa xây dựng thương hiệu với hiệu quả bán hàng ngày càng rõ nét, ngành quảng cáo đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới. Những nền tảng có khả năng tiếp cận người dùng thật, tác động đến hành vi thực và tạo ra chuyển đổi đo lường được sẽ trở thành trọng tâm phân bổ ngân sách.

(Nguồn: Chicilon Digital Media)